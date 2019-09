Forfait mobile : illimité 100 Go à 9,99€ / mois, vente flash en cours 🔥

Ces derniers jours, plusieurs acteurs dans le forfait mobile ont mis fin à leur offre spéciale. Heureusement, il y a toujours d’autres participants qui ont décidé de maintenir ou renouveler les leurs. C’est le cas par exemple d’un Cdiscount Mobile ou encore RED by SFR qui se positionnent avec des remises qui sauront convaincre tout le monde de changer de forfait mobile.

Quel que soit l’acteur en question, il faut savoir que ces offres spéciales sur forfait mobile ont pour objectif d’attirer de nouveaux clients vers les opérateurs. Elles sont donc logiquement réservées aux nouveaux clients, et les clients actuels n’y ont pas accès. Hormis cette petite subtilité, il n’y a aucune condition spécifique qui vous empêcherait de profiter de ces belles offres. Chaque forfait mobile ci-dessous est sans aucun engagement, ce qui vous laisse la liberté de partir dès lors que vous trouvez mieux ailleurs.

RED by SFR, un forfait mobile garanti à vie

Si vous cherchez un forfait mobile sur le long terme qui vous offre un maximum de transparence et compétitivité, vous serez servis chez RED by SFR. En effet, l’opérateur a travaillé ces dernières années pour simplifier l’offre sur le marché pour la rendre plus accessible. Aujourd’hui, RED by SFR mène le bal de ces promotions, et il est généralement suivi par ses concurrents pour lancer ou non des opérations.

En ce moment, son forfait mobile phare propose les appels, SMS et MMS ainsi que 10 Go de données internet en France et 4 Go en Europe pour 10€ par mois. La spécificité de ce forfait est qu’il est sans engagement, et que le tarif présenté en promotion est valable à vie. Autrement dit, le prix restera le même aussi longtemps que le client est chez RED by SFR, ce que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.

Pour offrir encore plus de flexibilité à ce forfait mobile « unique » de RED by SFR, il est possible d’ajouter des options facultatives – que l’on peut résilier et souscrire au mois. Autrement dit, si vous avez un besoin ponctuel de plus de data, ou d’une option internationale, RED by SFR vous laisse la sélectionner depuis votre application mobile pour la durée que vous voulez. De cette manière, vous n’avez pas le risque d’avoir un forfait mobile sur-dimensionné et trop cher au quotidien.

Pour voir cette promotion sur le forfait mobile RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

Cdiscount : 100 Go à 9,99€ pendant un an

Cdiscount n’est pas seulement une plateforme marchande, c’est également un opérateur mobile virtuel reconnu pour la qualité de son service. En l’occurrence, il utilise les infrastructures physiques d’Orange, Bouygues Telecom et SFR pour mettre en place une offre autour d’un forfait mobile. Les clients bénéficient ainsi d’un signal de qualité partout où qu’ils soient en France.

A l’heure actuelle, l’opérateur virtuel Cdiscount a une très belle offre sur son forfait mobile : les appels, SMS et MMS illimités, 100 Go de données internet en France et 5 Go en Europe pour 9,99€ par mois pendant 12 mois. Au delà de cette période d’essai, le tarif habituel rentre en vigueur : 20€ par mois. Cela reste encore très compétitif à ce prix-là d’obtenir une telle quantité de produits. A noter qu’il est sans engagement de durée.

Attention, ce forfait mobile expire bientôt. Pour le voir :

Voir l’offre Cdiscount

Free Mobile et son forfait illimité à 8,99€

On ne peut pas évoquer les bons plans sur forfait mobile sans inclure Free. Depuis 2013, l’opérateur mobile de Xavier Niel enchaine les bonnes affaires pour séduire toujours plus de visiteurs. Si depuis quelques années, il a toutefois du mal à rivaliser avec ses concurrents directs, il n’empêche que sa promotion sur sa Série Free 50 Go a vraiment tout pour séduire le grand public.

On peut ainsi profiter d’un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet pour 8,99€ par mois pendant un an. Au delà de cette période, le tarif pour ce forfait mobile Free revient au niveau classique, soit 19,99€ par mois. Comme tous les autres opérateurs, Free n’exige aucun engagement de la part de ses clients, ce qui leur laisse la liberté de partir s’ils trouvent mieux ailleurs.

Voir l’offre Free

Et beaucoup d’autres forfaits en promo…

Hormis RED by SFR et Cdiscount, on retrouve encore d’autres offres sur les forfaits mobiles. Plusieurs opérateurs mettent en avant des promotions sur leur site avec des avantages plus ou moins importants. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite sélection d’offres disponibles en ce moment, mais qui expirent pour la plupart dans les heures à venir.

Encore une fois, chaque forfait mobile que nous mettons en avant est sans engagement de durée, y compris ceux ci-dessous. Vous avez donc la possibilité de les tester sans vous engager : si vous n’êtes pas satisfait du produit, vous pouvez alors le résilier en toute simplicité. A noter que plusieurs offres de forfait mobile contiennent une remise limitée dans le temps, pendant quelques mois. C’est le cas de Cdiscount Mobile plus haut, ou de Prixtel ci-dessous.