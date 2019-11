Forfait mobile : illimité 30 Go à 2,99€ par mois, ça vous tente ?

Les promotions sur forfait mobile reprennent de plus belle avec les offres flash de plusieurs gros opérateurs du marché. Les tarifs de RED by SFR, B&YOU, Free mais également Cdiscount Mobile montrent que les prix bas de la rentrée ne sont pas très loin. Attention, toutes ces offres se terminent dans quelques jours voir quelques heures, c’est l’occasion de faire une bonne affaire.

Rappelons que vous devez nécessairement être nouveau client pour profiter de chaque forfait mobile à prix cassé. Si vous êtes engagé, vous devez suivre toutes les procédures en ligne lors de l’inscription afin de changer d’opérateur mobile. Heureusement, la démarche est vraiment très facile à suivre et s’effectue quand vous remplissez le formulaire de votre nouvel opérateur.

RED by SFR, le forfait mobile efficace

RED by SFR a su s’imposer comme un acteur particulièrement imposant sur le marché du forfait mobile. Pour cela, l’opérateur propose une offre unique sur laquelle vous pouvez ajouter les options que vous souhaitez en fonction des préférences que vous avez défini. L’abonnement est clair et transparent, ce qui le rend facilement compréhensible. Grâce à ce principe d’options, il est aussi très flexible.

Actuellement, l’offre flash de RED by SFR inclut un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données mobiles pour 12 euros par mois au lieu de 15. Cela comprend aussi 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM avec les appels, les SMS et MMS illimités. Sachant que le forfait mobile coûte habituellement 15 euros par mois, cela représente une belle économie. Toutes les offres de RED by SFR sont sans engagement et garanties à vie, ce qui veut dire que vous n’aurez pas de mauvaise surprise sur les prix dans un an ou plus.

Vous pouvez aussi choisir de bénéficier de plus de gigas avec une seconde offre à 20 euros par mois qui inclut les appels, les SMS et MMS illimités, 100 Go d’Internet, mais aussi 10 Go depuis l’UE et les DOM (avec appels, les SMS et MMS illimités). Enfin, vous avez la possibilité de conserver ces 100 Go d’Internet tout en profitant de 15 Go pour l’étranger (plutôt que 10 Go), pour 25 euros tous les mois. Pour quelques euros de plus, les grands voyageurs pourront donc bénéficier d’un nombre conséquent de data mobile adapté à leur usage quotidien.

RED by SFR ne se concentre pas uniquement sur les forfaits mobiles et propose aussi une offre box Internet à 22 euros par mois. Actuellement, la promotion offre la fibre en très haut début à 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 200 Mb/s) et 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s). Vous profitez aussi des appels illimités vers les mobiles (en France) et les téléphones fixes en France et vers plus d’une centaine de destinations dans le monde.

Voir l’offre RED by SFR

B&YOU, forfaits mobiles et max de data

B&YOU est le deuxième opérateur de notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles à proposer de belles offres sur ses abonnements. Contrairement à RED by SFR, la marque du groupe Bouygues Telecom propose plusieurs offres. Celles-ci seront satisfaire les gros consommateurs de data qui aiment jouer à des jeux sur leurs téléphones ou regarder de longues vidéos. Si c’est votre cas, les offres spéciales de la marque B&YOU sont faites pour vous.

Voir l’offre B&YOU

Avec un forfait mobile de B&YOU, vous n’avez donc plus à vous souciez de votre consommation de données mobiles, car elle devrait largement couvrir vos besoins. Les offres de l’opérateur français sont aussi sans engagement et garanties à vie : vous n’avez donc pas de surprise sur les tarifs et vous pouvez partir vers un autre opérateur si vous trouvez mieux ailleurs. Avec RED by SFR, B&YOU fait partie des acteurs français qui lancent de très belles offres.

Voici les offres mobiles de B&YOU :

Rappelons encore que les forfaits mobiles de B&YOU sont sans engagement et garanties à vie. Le prix n’augmentera pas discrètement dans quelques mois ou quelques années. Vous pouvez aussi changer d’opérateur facilement si votre abonnement ne vous convient finalement pas.

Free, 50 Go de data à prix mini

Si Free se situe en troisième position de notre comparateur, il n’est pas en reste quand il s’agit des forfaits mobiles. Rappelons que c’est aussi grâce à celui-ci que les forfaits sans engagement se sont popularisés sur le marché lors de ces dernières années. Depuis 2012, le français fait partie des incontournables et propose une belle offre sur son forfait.

Voir l’offre Free

Actuellement, le forfait mobile de Free comprend les appels, SMS et MMS illimités, 50 Go d’Internet et 4 Go d’Internet depuis l’Europe et les DOM pour 9,99 euros par mois. L’offre est valable pendant un an, puis le tarif passe à 19,99 euros par mois. Mais comme le forfait mobile est sans engagement, vous pouvez partir avant la fin de l’année suivante pour continuer à économiser sur votre abonnement téléphonique mobile.

Cdiscount, 30 Go à 3 euros par mois

Cdiscount vient clôturer notre petite liste de forfait mobile avec une offre qui est tout aussi avantageuse que celle des autres opérateurs. Rappelons que le marchand est un opérateur dit « virtuel », ce qui veut dire qu’il se base sur les réseaux physiques d’autres opérateurs. Dans son cas, il s’appuie sur ceux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Ces derniers sont vraiment situés dans les plus gros opérateurs télécoms de France, ce qui veut dire que vous n’avez pas à vous inquiéter de la qualité du réseau.

Actuellement, Cdiscount mobile offre un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités, 30 Go d’Internet, 10 Go depuis l’Europe et les DOM pour 2,99 euros par mois. L’offre est valable six mois puis le forfait passe à 12,99 euros tous les mois. Une fois de plus, l’offre est sans engagement, vous pouvez donc quitter l’opérateur quand vous le voulez si vous trouvez mieux ailleurs.

Voir l’offre Cdiscount