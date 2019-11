Forfait mobile : illimité 5 Go à 4,99€, c’est seulement à Black Friday

Alors que le Black Friday bat son plein ce samedi, le forfait mobile de Prixtel connait lui une très belle réduction. Pour ceux qui voulaient économiser sur leur abonnement mobile, l’offre de l’opérateur mobile virtuel saura les convaincre. En plus d’être sans engagement de durée, le forfait a la particularité de s’ajuster à la consommation réelle de chacun.

Qu’est ce que ça signifie précisément ? Le forfait mobile de Prixtel vous permettra de ne payer que ce que vous consommez réellement. Vous ne payerez donc pas un forfait sur-dimensionné avec des dizaines de gigas de données mobiles. Vous ne payerez pas non plus de hors forfait parce que votre abonnement n’est pas assez suffisant. Prixtel, c’est donc le choix d’avoir un forfait mobile flexible, adapté à ses besoins, avec un tarif raisonnable qui évolue tous les mois.

Prixtel, le forfait mobile qui est juste

Pour ce Black Friday, le forfait mobile Prixtel bénéficie d’une très belle remise, mais elle s’arrête dans quelques jours déjà. Cela vous laisse peu de temps pour découvrir cet abonnement « le complet », un forfait mobile qui se dote d’un très bon rapport qualité prix et d’une réelle flexibilité. La promotion qui est appliquée en ce moment rajoute un argument supplémentaire pour faire de cet abonnement un incontournable du marché.

Le forfait mobile « le complet » en promotion pour le Black Friday s’accompagne des appels, SMS et MMS en illimité. Pour ce qui est de la consommation de données mobiles, elle se décompose en trois paliers disponibles. Dans le cas où vous consommez entre 0 et 5 Go de données par mois, cela vous reviendra à 4,99€ par mois pendant la première année (puis 9,99€ ensuite). S’il arrive que sur un mois donné, vous consommiez davantage – par exemple entre 5 et 15 Go sur la période, cela vous reviendra à 9,99€ par mois pendant un an (au delà, 14,99€ par mois. Enfin, si vous aviez un gros mois entre 15 Go et 50 Go, le forfait mobile Prixtel s’adapte et vous sera facturé 14,99€ par mois (puis 19,99€ par mois ensuite).

Il est certain que la flexibilité de ce forfait mobile spécial Black Friday va rassurer tous ses utilisateurs, car il offre de la transparence et de la justesse : vous ne payez pas de trop, vous payez le prix juste. Si vous n’allez pas beaucoup sur internet pendant un mois, cela se répercutera automatiquement sur votre facture mensuelle et vous payerez un tarif moins élevé.

La consommation réelle prise en compte

Les petits prix du forfait mobile de Prixtel pour ce Black Friday sont valables durant les 12 premiers mois suivants votre souscription. Par la suite, les tarifs habituels sont à nouveau appliqués, mais ceux-ci s’avèrent toujours aussi compétitifs et intéressants pour le public – notamment du fait de leur flexibilité. Dans tous les cas, pas d’inquiétude, car tous les forfaits mobiles de Prixtel sont sans engagement de durée.

Pour ceux qui ne connaissent pat encore Prixtel, il s’agit d’un excellent opérateur mobile virtuel français qui utilise des infrastructures existantes pour assurer les communications de ses clients. En l’occurrence, il utilise le réseau d’antennes Orange et SFR, classés respectivement numéro 1 et numéro 3 en France selon le récent rapport de l’ARCEP, l’autorité en charge des télécoms en France. Selon l’endroit où vous êtes, vous pouvez demander à Prixtel de vous passer sur l’un ou l’autre réseau, en fonction de la qualité du signal.

