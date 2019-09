Forfait mobile : illimité 5 Go pour 4,99€ / mois et sans engagement 🔥

Alors que bon nombre d’offres spéciales sur forfait mobile se sont terminées ces derniers jours, Prixtel a décidé de relancer la machine avec un bon plan sur son offre « Le Complet ». Celui-ci permet d’avoir un forfait adapté à la consommation de chaque client, et il offre des prix particulièrement faibles par rapport à ce que l’on trouve sur le marché. L’opérateur mobile virtuel s’est associé avec des partenaires de confiance que sont les réseaux physiques Orange et SFR pour utiliser leur réseau et offrir à ses clients une qualité de signal irréprochable.

Le forfait mobile « Le complet » à la fête

Ces dernières années, Prixtel est devenu un opérateur télécom de premier plan avec des forfaits mobiles qui s’ajustent à votre consommation. Pour ceux qui ont une consommation variable de données internet (data) d’un mois à l’autre, son offre est convaincante. Cela permet d’éviter un forfait sur-dimensionné et le hors forfait. Chez Prixtel, les abonnés règlent le prix juste de ce qu’ils consomment, mois après mois.

Si les appels, SMS et MMS sont illimités dans tous les cas, c’est généralement la quantité de données internet qui influence le prix d’un forfait mobile. Chez Prixtel, le client profite d’un système de paliers qui lui permet ainsi de ne payer que ce qu’il utilise réellement. Ci-dessous, un aperçu de tous les différents paliers de l’opérateur – avec également les prix en promotion en ce moment :

Les tarifs avantageux ci-dessus sont valables pendant les 12 premiers mois suivant la souscription au forfait. Il faudra au plus tard souscrire le 24 septembre pour profiter de cette très belle remise. Mais même au delà de cette période à un prix préférentiel, force est de constater que le tarif du forfait mobile « Le complet » reste très abordable si on le compare à des opérateurs plus traditionnels.

Réseau Orange et SFR, zéro engagement

Ce forfait est d’autant plus comparable à des acteurs traditionnels du fait que Prixtel s’appuie sur les réseaux Orange et SFR. Vous êtes donc assurés d’avoir une très bonne qualité de signal où que vous soyez en France. L’opérateur mobile virtuel français a ainsi construit son offre variable sur ces deux réseaux, et se distingue avec son abonnement ajustable et compétitif.

En parallèle, Prixtel laisse au client toute sa flexibilité : il peut décider de résilier à tout moment puisque ce forfait mobile est sans engagement. Encore une fois, il ne vous reste plus que quelques jours avant l’expiration de cette offre spéciale, après quoi les tarifs habituels seront à nouveau appliqués.

