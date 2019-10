Forfait mobile : illimité 4,99€ / mois, zéro engagement et sur Orange 🔥

Le mois de septembre est toujours chargé en promotions sur forfait mobile, mais le mois d’octobre est beaucoup plus léger. Prixtel veut prouver l’inverse et il a décidé de se montrer vraiment très compétitif ces derniers jours avec des offres qu’aucun autre opérateur n’est réellement capable de concurrencer. Le graal de ces forfaits chez l’opérateur mobile virtuel est qu’ils utilisent les réseaux physiques Orange et SFR pour les télécommunications. Autrement dit, vous avez la qualité de ces réseaux avec un prix très avantageux.

L’offre spéciale mise en avant par Prixtel concerne le forfait mobile « Le Complet », et elle n’est valable que quelques heures encore. Plutôt que de payer un tarif fixe (et sur-dimensionné) tous les mois, les clients ont un tarif qui s’adapte vraiment à leur consommation. Autrement dit, ils ne paient jamais trop cher. C’est un modèle assez unique qui plait, et qui est sans aucun risque : l’offre est sans aucun engagement de durée. Seul inconvénient : elle expire dans les prochains jours.

Prixtel : un forfait mobile « unique »

Si la gamme de forfaits mobiles Prixtel est composée de plusieurs abonnements mobiles, ces offres sont assez uniques en leur genre parce qu’elles sont flexibles. Avec la promotion en cours, les clients peuvent économiser encore davantage sur un forfait mobile qui déjà sans réduction est intéressant. En l’occurrence, si les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimité, c’est la quantité de data qui sera utilisée qui définira le tarif mensuel de cette offre. Ci-dessous, les différents paliers en question.

Qu’est ce que cela signifie dans le détail ? Les clients qui consomment entre 0 et 5 Go de données internet par mois se verront alors facturer 4,99€ sur la période pour cette consommation – et quel que soit le nombre d’appels, SMS et MMS qui sont passés / envoyés. Pour une personne qui consommerait 15 Go de données mobiles, il se verra facturer 9,99€ par mois. Dans le cas où le client consomme jusqu’à 50 Go de données chaque mois, il sera facturé 14,99€ sur la période – ce qui est encore très compétitif.

Ces prix avantageux – où sur chaque palier le client peut économiser 5€ chaque mois – sont valables sur la première année. Au delà, le forfait mobile voit à nouveau les prix classiques être appliqués. Mais vous allez rapidement vous y habituer, et cela reste encore très compétitif. Dans tous les cas, comme nous le disions déjà plus haut, ce forfait mobile est sans engagement de durée, ce qui permet de le quitter sans aucun préavis si l’on n’est plus très satisfait de l’offre.

Orange, meilleur réseau de France selon l’ARCEP

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui existe depuis longtemps, et il s’est associé avec deux ténors des télécoms pour établir son offre : Orange et SFR sont les deux partenaires pour le forfait mobile Prixtel, ce qui permet à ce dernier d’utiliser les réseaux d’antennes de ces deux acteurs pour ses clients. Les clients peuvent ainsi choisir lequel des deux réseaux physiques ils veulent choisir, selon la qualité du signal dans leur région. A tout moment, ils peuvent ensuite demander à changer.

Vous pouvez facilement comparer la concurrence, vous verrez que personne n’offre un usage d’appels, SMS et MMS illimités avec 5 Go de data pour seulement 4,99€ par mois. Pour ceux qui ne consomment pas trop de données internet (mais qui en veulent suffisamment pour accéder quotidiennement à internet), c’est le parfait compromis. Et pour ceux qui ont une consommation variable d’un mois à un autre, ce forfait mobile est aussi un excellent choix.

Au delà du fait que le tarif soit très compétitif, on apprécie la qualité du réseau, et aussi la flexibilité qu’offre ce forfait mobile pour les clients. Ils ne sont jamais engagés, il leur suffit donc d’essayer de se convaincre de l’offre. A tout moment, ils peuvent décider de changer s’ils ne sont plus très convaincus, ce qui est particulièrement agréable par rapport à des offres chez des opérateurs télécoms traditionnels.

