Le forfait mobile illimité B&You continue avec une offre choc 🔥

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent encore changer de forfait mobile en ce moment : B&You, l’offre uniquement en ligne de Bouygues Telecom, affiche toujours une belle remise pour les jours Ă venir. Le gĂ©ant des tĂ©lĂ©coms a dĂ©cidĂ© de prolonger les 2 opĂ©rations spĂ©ciales qu’il menait depuis quelques semaines pour le plus grand bonheur (du portefeuille) des nouveaux clients.

Ce n’est pas un, mais bien 2 forfaits mobiles qui sont en promotion, avec un tarif prĂ©fĂ©rentiel et une consommation de donnĂ©es internet gonflĂ©e. Ces 2 offres promotionnelles sur le forfait mobile B&You ne sont accessibles qu’aux nouveaux clients de l’opĂ©rateur. Autrement dit, un client existant de B&You ou de Bouygues Telecom ne peut pas demander Ă migrer vers ces forfaits. Si vous souhaitez changer de forfait, c’est le moment ou jamais pour profiter de cette excellente offre mobile.

Voir l’offre B&You

Les 2 forfaits mobiles en réduction chez B&You

S’il est dĂ©jĂ plutĂŽt rare que B&You fasse des promotions sur son forfait mobile, il se cantonne dans ce cas Ă un seul forfait en promotion. Pour ce mois de dĂ©cembre, l’opĂ©rateur va plus loin puisque ce sont 2 abonnements tĂ©lĂ©phoniques mobiles qui proposent une belle remise. Ci-dessous, le dĂ©tail des deux offres avec leurs caractĂ©ristiques techniques :

Le premier forfait mobile en promotion chez B&You inclut un usage illimitĂ© d’appels, de SMS et de MMS ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Le client peut aussi utiliser 4 Go de sa consommation totale dans l’Union EuropĂ©enne. Cette offre est sans engagement, et le tarif est valable Ă vie. Il reste donc valide tant que le client reste client de B&You, et par consĂ©quent de Bouygues Telecom.

Le deuxiĂšme forfait B&You avec une rĂ©duction inclut aussi une consommation illimitĂ©e d’appels, de SMS et de MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. Il peut en utiliser 6 Go dans l’Union EuropĂ©enne. Encore une fois, l’offre sur ce forfait mobile B&You est sans engagement, et le tarif est valable Ă vie.

Pourquoi opter pour Bouygues Telecom et B&You ?

Bouygues Telecom se distingue chaque annĂ©e de la concurrence pour la qualitĂ© de son rĂ©seau. Il y a quelques semaines, c’est le rĂ©gulateur des tĂ©lĂ©com (ARCEP) qui a annoncĂ© officiellement que l’opĂ©rateur avait franchi le seuil des 98% de taux de couverture du territoire français avec de la 4G. Pour ce qui est de la 3G, Bouygues Telecom a franchi depuis longtemps les 99%. En optant pour l’un de ces forfaits mobiles B&You en promotion, c’est l’occasion de pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’un des tous meilleurs rĂ©seaux tĂ©lĂ©coms français.

Bouygues Telecom sait que cette offre est trĂšs avantageuse, et c’est pour cette raison qu’il est prĂȘt Ă prendre le risque du « sans engagement ». Avec un tel tarif et un tel service, le client bĂ©nĂ©ficie d’excellents arguments pour rester fidĂšle Ă B&You sans avoir de contrainte. Si Ă tout moment, il n’Ă©tait plus satisfait par le service rendu par l’opĂ©rateur, il pourrait rĂ©silier son forfait mobile et aller voir ailleurs. Encore une fois, sans aucun frais cachĂ©s.

Comme nous l’avons mentionnĂ© plus haut, il faut ĂȘtre un nouveau client Bouygues Telecom pour bĂ©nĂ©ficier de cette offre trĂšs avantageuse. Evidemment, vous pourrez conserver votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone gratuitement (il faudra en faire la demande lors de la souscription Ă l’offre de forfait mobile B&You), et la procĂ©dure est simple et rapide.

Pour dĂ©couvrir toute l’offre de forfait mobile B&You, c’est ici :

Voir l’offre B&You