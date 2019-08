Forfait mobile : Prixtel à 6,99 € par mois, sans engagement jusqu’au 14/8

L’été est une occasion idéale pour changer de forfait mobile, et Prixtel donne actuellement une très bonne raison d’y souscrire. L’opérateur mobile virtuel se positionne en force avec un forfait innovant et ajustable qui s’adapte à la consommation. Pour son offre, il s’appuie sur les deux excellents réseaux Orange et SFR, ce qui assure une qualité irréprochable pour les télécommunications.

Un bon plan à ne pas manquer avant la rentrée

Le forfait mobile Série Spéciale de Prixtel qui est disponible jusqu’au 30 juillet comprend tout d’abord les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. Il convient autant aux petits qu’aux gros consommateurs de données internet puisqu’il s’adapte automatiquement à la consommation mensuelle : le prix s’ajuste chaque mois selon la consommation réelle, selon 3 tranches qui vont de 10 à 100 Go.

Le suivi de la consommation réelle se fait facilement grâce à l’application mobile de Prixtel. Le grand avantage est donc de pouvoir bénéficier d’une remise si l’on consomme moins sur un mois. Pour ce qui est des tarifs mensuels, ils s’avèrent tout aussi compétitifs (voire bien plus) que bon nombre de concurrents.

Ci-dessous, vous pouvez avoir un aperçu des prix pour le forfait mobile Prixtel sur la première année. Au delà de cette période, le tarif revient à un niveau habituel – qui reste toutefois encore vraiment très compétitif. Vous n’avez donc aucune mauvaise surprise, d’autant plus que le forfait mobile Prixtel est toujours très flexible.

Pour laisser un maximum de flexibilité à ses clients, Prixtel n’exige aucun engagement de durée de la part de ces derniers. Ils sont donc libres de résilier leur abonnement s’ils n’étaient plus satisfaits, en sachant que l’opérateur ne facture pas non plus de frais de résiliation. C’est donc une garantie non négligeable qui force Prixtel à toujours être irréprochable au niveau du service.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le forfait mobile Prixtel conviendra aussi parfaitement aux personnes qui sont amenées à se déplacer en Europe : depuis l’UE et les DOM, ce sont 7,4 Go de données internet qui sont offertes tous les mois, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimités. Le forfait mobile Prixtel avec 100 Go de données internet permet également de passer des appels et SMS en illimité vers l’UE, les DOM ainsi que l’Amérique du Nord. A ce tarif là, le forfait mobile s’avère vraiment très compétitif.

Prixtel mise sur la qualité du réseau

Pour proposer ses forfaits mobiles, Prixtel qui ne dispose pas de réseaux en propre, a noué des partenariats avec les réseaux Orange et SFR. Il vous propose de choisir entre l’un ou l’autre (le choix étant modifiable si vous déménagez par exemple). Cela présente l’avantage de pouvoir bénéficier du meilleur réseau mobile français, Orange, classé premier sur de nombreux points : le débit, le streaming vidéo mais aussi la couverture réseau dans les transports (classement 2018 de l’ARCEP). Vous pouvez également opter pour le réseau SFR qui arrive troisième au classement.

Pour souscrire un forfait mobile Série Spéciale de Prixtel, la procédure est simple et rapide, puisque c’est Prixtel qui s’occupe des démarches de résiliation de votre forfait actuel et de votre transfert de ligne si vous souhaitez garder votre numéro de téléphone actuel.

