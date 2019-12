Forfait mobile : la MEILLEURE offre de l’année expire ce soir 🔥

Tout au long de l’annĂ©e, on peut voir des offres sur forfait mobile. Mais pour le Black Friday, RED by SFR a vraiment mis les petits plats dans les grands : c’est une offre imbattable, valable Ă vie, et sans aucun engagement qui est mise en avant par l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pendant 72h. Si vous aviez l’intention de changer de forfait mobile d’ici Ă la fin de cette annĂ©e, c’est le moment ou jamais de prendre cet abonnement moins cher, et gonflĂ© en data.

RED by SFR, star du forfait mobile

Depuis 2011, RED by SFR se place sur le crĂ©neau du forfait mobile et de la box internet. L’opĂ©rateur a rĂ©ussi Ă rapidement se positionner sur le marchĂ© face Ă des acteurs plus traditionnels grâce Ă une offre plus compĂ©titive Ă tous les niveaux. Si l’offre de base est dĂ©jĂ vraiment intĂ©ressante, la promotion spĂ©ciale pour le Black Friday devrait vous convaincre complètement de passer chez lui.

Fini le teasing, voici le dĂ©tail de ce forfait mobile : les appels, SMS et MMS sont en illimitĂ© et il inclut aussi 100 Go de donnĂ©es mobiles pour 12€ par mois. C’est non seulement sans engagement de durĂ©e pour le client, mais c’est aussi surtout un prix qui est garanti aussi longtemps que reste le client. Pour rappel, une offre que l’on a pu voir prĂ©cĂ©demment permettrait de recevoir 40 Go pour ce prix-lĂ . RED by SFR fait un Ă©norme effort, et le succès de cette offre spĂ©ciale Black Friday est au rendez-vous. A noter que tous les clients bĂ©nĂ©ficient de 8 Go de donnĂ©es internet en Europe tous les mois.

Avec son offre valable Ă vie, RED by SFR permet Ă ses nouveaux clients de faire une Ă©conomie gigantesque sur leur forfait mobile. En effet, si plusieurs opĂ©rateurs ont dĂ©cidĂ© de gonfler les gigas de donnĂ©es mobiles pendant le Black Friday, tous limitent les promos sur la première annĂ©e (voire 6 mois). RED by SFR s’engage Ă vie – et quand on voit la qualitĂ© de son offre en cours, on ne devrait plus hĂ©siter.

En dehors de son forfait mobile spĂ©cial Black Friday, RED by SFR a Ă©galement une offre extra sur sa box internet. En ce moment, et jusqu’au 2 dĂ©cembre, tout le monde peut profiter de la fibre avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement et les appels en illimitĂ© vers les fixes et les mobiles pour 22€ par mois. C’est aujourd’hui la meilleure offre du marchĂ© – sans engagement et aussi avec un prix valable Ă vie. Il vous suffit de la comparer avec votre offre actuelle pour vite comprendre Ă quel point cette promotion est vraiment compĂ©titive. DĂ©pĂŞchez-vous d’en profiter, vous n’avez aucun engagement.

Que ce soit pour le forfait mobile ou la box internet de RED by SFR lors de ce Black Friday, il faut savoir que l’opĂ©rateur a vraiment bouleversĂ© le marchĂ© avec des offres qui misent sur la transparence et sur la flexibilitĂ©. Face Ă des acteurs plus classiques et parfois rĂ©putĂ©s opaques, les promotions et conditions proposĂ©es par RED by SFR sont parmi les plus avantageuses (sinon les plus avantageuses) du marchĂ©.

Prixtel et son alternative cohérente et juste

Pour ceux qui ne veulent pas dépasser 10€ pour leur forfait mobile, Prixtel a une offre vraiment avantageuse. En effet, cet opérateur mobile virtuel propose une grille avec un prix qui commence à 4,99€, et qui est lui aussi sans engagement. Pour construire son offre mobile, Prixtel collabore avec SFR et Orange pour assurer la qualité du signal partout en France.

Comme pour RED by SFR, il a mis en avant une offre spĂ©ciale pour le Black Friday : celle-ci va expirer dans les jours Ă venir, il faut s’activer pour ĂŞtre sĂ»r de ne pas passer Ă cĂ´tĂ© de cet excellent abonnement. En l’occurrence, il propose un forfait dont le tarif s’ajuste en fonction de la quantitĂ© de donnĂ©es mobiles qui sont utilisĂ©es par chacun de ses clients tous les mois. Dans tous les cas, les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s.

Ainsi, si un utilisateur utilise entre 0 et 5 Go de donnĂ©es mobiles sur un mois, le prix lui reviendra Ă 4,99€ par mois (sur la première annĂ©e, puis 9,99€ par mois ensuite). S’il consomme un peu plus, entre 5 et 15 Go par mois, cela lui coĂ»tera 9,99€ par mois (puis 14,99€ au delĂ des 12 premiers mois). Au delĂ , et jusqu’Ă 50 Go par mois, le prix de cet abonnement est de 14,99€ par mois pour la première annĂ©e.

Le vrai confort dans ce forfait mobile « le complet » de Prixtel, c’est que cet abonnement mobile s’ajuste – et que le prix reflète donc rĂ©ellement la consommation de chacun des clients. S’il consomme moins, il paie moins – et Ă l’inverse, s’il consomme plus, il paie un peu plus. Dans tous les cas, le prix reste très raisonnable – et il est toujours sans aucun engagement de durĂ©e, donc sans risque.

