Forfait mobile : la promo choc à 4,99€ fait son retour ce WE 🔥

Depuis la fin du confinement, les opérateurs sont plus calmes sur les offres autour de leur forfait mobile. Pour les retardataires, Prixtel a toutefois décidé de relancer ses promotions pendant quelques jours encore. Cet opérateur mobile virtuel qui a séduit un large public dans les dernières années met en avant deux offres spéciales : une à partir de 2€ par mois, et une autre à partir de 4,99€ par mois.

Pour faire des économies, voici les deux offres :

Un forfait mobile pratique (et peu cher)

Ci-dessous, nous allons vous présenter chacun des forfaits mobiles de Prixtel. Il faut savoir que les deux sont sans engagement de durée, et qu’ils s’adaptent chacun à la consommation de ses utilisateurs. Un système assez intelligent avec des paliers permet de payer le juste prix, sans excès. Vous ne payerez donc pas de la data que vous n’avez pas consommé.

Le forfait mobile « Le complet »

C’est le forfait mobile phare de l’opérateur télécom. Il répond à toutes les exigences d’aujourd’hui et se positionne comme un vrai concurrent des acteurs plus traditionnels. Seulement, contrairement à ces derniers, il avance un abonnement qui est modulable et qui prend réellement en compte la consommation de chacun. Pour ceux qui consomment d’un mois à l’autre des données variables (selon qu’ils soient en vacances, confinés ou au travail), c’est une solution idéale.

En l’occurrence, par défaut, ce forfait mobile offre tous les appels, SMS et MMS illimités. C’est la consommation réelle de data qui influence le prix que le client payera chaque mois. Pour simplifier la grille de tarifs, Prixtel a mis en place un découpage avec 3 paliers qui sont chacun associés à un coût. Ci-dessous, nous avons listé chacun de ces 3 paliers avec le prix correspondant.

Ces paliers sont très faciles à comprendre, ce qui rend le forfait mobile de Prixtel très transparent. Par exemple, si vous utilisez 4 Go de data sur le mois, vous serez alors facturé 4,99 euros sur cette période. Si vous en utilisez 13 Go par exemple, cela vous en coûtera alors 9,99€ sur le mois.

C’est un bon moyen de ne pas avoir un forfait sur-dimensionné, ni un forfait avec du hors-forfait. Plutôt que de souscrire à un abonnement avec 50, 60 ou 100 Go (que très peu de gens utilisent vraiment), mieux vaut partir sur une offre très raisonnable et responsable. Prixtel se distingue de tous ses concurrents avec ce forfait mobile, et personne ne l’a encore copié.

Pour découvrir l’offre spéciale sur ce forfait mobile, c’est par ici :

Le forfait « L’essentiel »

Prixtel a un second forfait mobile, qui est peut-être moins mis en avant, mais qui répond à un vrai besoin. Il s’appuie sur le même principe que le précédent – à savoir la modularité – mais il est moins cher. Pour ceux qui utilisent nettement moins de data, c’est un forfait à mini réduit (dès 2€ par mois) qui apparait comme incontournable.

Le premier prix permet de profiter de 2h d’appels, 10 Mo de data et tous les SMS / MMS en illimité. Vous pouvez consommer jusqu’à 200 Mo de data avec ce forfait, ce qui vous reviendra à 7,99€ par mois. Ce forfait mobile de Prixtel est vraiment intéressant si vous utilisez un minimum de data (parce que le téléphone ne le permet pas, ou parce que vous êtes juste en Wi-Fi). Si vous en consommez un peu, le forfait « Le complet » sera très vite plus intéressant au niveau du coût.

Prixtel gère les standards premium

En optant pour le forfait mobile de Prixtel, vous bénéficiez de tous les avantages d’un opérateur traditionnel – tout en bénéficiant de prix inférieurs à la concurrence. Pour construire son offre, l’opérateur télécom a noué un partenariat avec Orange et SFR pour utiliser leurs (excellents) réseaux d’antennes. Les clients peuvent donc choisir le réseau qu’ils souhaitent en fonction de la qualité du signal de chacun dans leur région. Le tout, à un tarif que l’on ne retrouve ni chez Orange, ni même chez SFR.

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, Prixtel ne demande aucun engagement de durée de la part de ses clients. En souscrivant au forfait mobile « Le complet » ou à « L’essentiel », vous ne prenez donc aucun risque. A tout instant, si vous n’êtes plus content de votre offre, vous avez donc la possibilité de résilier votre abonnement sans aucun préavis.

Enfin, il faut savoir que ce forfait mobile « Le complet » bénéficie d’une offre spéciale en ce moment. Les tarifs affichés ci-dessus sont valables pour les 12 premiers mois. Au delà de cette période, chacun des paliers se verra rajouter un supplément de 5€ par mois. Cela dit, même avec cette hausse, il restera toujours très compétitif par rapport au reste du marché actuel. Vous n’avez qu’à comparer avec votre forfait mobile actuel, vous serez surpris.

Pour découvrir l’offre de Prixtel, c’est par ici :

