Forfait mobile : la promo Prixtel maintenue, 10 à 100 Go à 4,99 € par mois

Un forfait mobile qui s’ajuste pour payer le juste prix

L’opérateur mobile virtuel Prixtel a pris le parti de proposer un forfait mobile qui s’ajuste à votre consommation de data, et qui vous permet de payer un tarif raisonnable selon votre consommation. Ainsi, au-delà de tous les appels, SMS et MMS qui sont illimités à tout moment, vous disposez d’une enveloppe de 10 à 100 Go de données internet tous les mois. Chaque mois, vous êtes facturé du montant qui correspond à votre consommation réelle, ce qui permet d’éviter de payer un forfait mobile trop cher pour une consommation restreinte.

Ainsi, les mois où vous avez peu consommé, votre forfait mobile ne vous coûte que 4,99 €. Les mois où vous avez eu besoin de davantage de données, par exemple parce que vous avez regardé de nombreuses vidéos sur YouTube ou Netflix, vous n’êtes pas bloqué dans votre usage et votre facture s’ajuste naturellement (et raisonnablement). Voici les 3 niveaux de paliers de prix qui sont valables pour la première année. Au delà de cette période promotionnelle, le tarif habituel est appliqué à nouveau. Dans tous les cas, sachez que le forfait mobile Prixtel reste quand même très compétitif après cette période, et que vous n’avez donc pas de souci à vous faire.

Les caractéristiques du forfait mobile Série Spéciale

Commençons tout d’abord par le réseau téléphonique : Prixtel a la particularité de proposer à ses clients de choisir entre le réseau d’Orange et le réseau de SFR, qui sont connus pour être parmi les meilleurs réseaux téléphoniques en France. On peut ainsi sélectionner celui avec lequel on capte le mieux chez soi pour son forfait mobile, tout en bénéficiant des prix bas de l’opérateur télécom Prixtel.

En ce qui concerne les communications à l’étranger, le forfait mobile Série Spéciale inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Si vous partez en vacances dans l’UE, vous bénéficierez en plus de 7,4 Go de data pour pouvoir surfer sur le web sans aucun surcoût. Pour vos petites escapades en Europe sur le week-end, c’est un forfait mobile idéal.

Quant à l’engagement de la part du client, bonne nouvelle : il n’y en a pas. Vous pouvez donc résilier à tout moment votre abonnement, sans préavis, ce qui oblige Prixtel a maintenir un service de qualité pour ne pas voir ses clients disparaitre du jour au lendemain. Encore une fois, les tarifs avantageux sont valables pendant 12 mois à compter de la date de votre souscription et vous êtes libre de résilier à tout moment, sans frais, pendant ces 12 mois ou après.

Pour ouvrir une ligne téléphonique chez Prixtel ou transférer votre ligne en gardant votre numéro de téléphone actuel, c’est très simple : le formulaire de souscription vous guide pas à pas. Ne tardez pas à profiter de ce forfait mobile car la promotion s’arrête déjà le 18 juin, et ce serait dommage de passer à côté de cet excellent forfait mobile.

Une fois client chez Prixtel, vous disposerez d’un suivi complet de vos consommations grâce à une application dédiée disponible sur iOS ou Android.