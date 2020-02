Forfait mobile : le deal ultime 100 Go se termine ce soir 🔥

Ce soir sonnera la fin d’une offre absolument exceptionnelle : elle concerne le forfait mobile illimitĂ© 100 Go qui est mis en avant par RED by SFR. De son cĂ´tĂ©, son dauphin B&YOU a lui aussi fait un effort en initiant hier – et jusqu’Ă ce soir aussi – une belle promotion sur ses forfaits. Cela faisait plus d’un an qu’on n’avait pas vu de prix aussi avantageux sur le marchĂ©, les deux gĂ©ants se livrent une bataille sans mercis. Les gagnants sont (pour une fois) les clients finaux.

Pour profiter de ces offres spĂ©ciales RED by SFR et B&YOU, il faudra obligatoirement ĂŞtre un nouveau client chez ces opĂ©rateurs. Les clients existants ne peuvent pas migrer vers cette offre – mĂŞme si beaucoup en rĂŞveraient. Pour vous en convaincre, il suffit de comparer ce forfait mobile RED by SFR (ou B&YOU) avec votre abonnement actuel, et vous risquez d’ĂŞtre très surpris.

RED by SFR, une bombe qui dure 72h

En l’espace de 3 jours, RED by SFR a fait le plein de nouveaux abonnĂ©s avec une offre Ă couper le souffle. Son forfait mobile 100 Go voit son prix chuter de 40% par rapport Ă la normale. Mieux encore, ce tarif est garanti Ă vie – ce qui assure une Ă©conomie sur le très long terme. Ses concurrents limitent en gĂ©nĂ©ral leurs offres Ă la première annĂ©e, ce qui n’est pas le cas ici.

En l’occurrence, ce forfait mobile vient avec tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 100 Go de data en France et 8 Go dans l’UE pour 12€ par mois. Ce lundi matin encore, il Ă©tait Ă 20€ par mois. Et dès ce soir Ă minuit, il repassera (au minimum) Ă ce prix-lĂ . Autrement dit, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de ce bon plans absolument dingue.

Ces dernières annĂ©es, RED by SFR a vraiment Ă©tĂ© LA rĂ©fĂ©rence sur le forfait mobile. Outre la qualitĂ© de ses offres, c’est aussi les conditions qui sont très flexibles. Dans aucun cas, le client n’est engagĂ© avec lui. Il peut donc rĂ©silier Ă tout moment dès lors qu’il n’est plus satisfait. Cela force l’opĂ©rateur a toujours proposer la meilleure qualitĂ© de service possible. Et avec ce forfait mobile 100 Go Ă 12€, RED by SFR prouve encore une fois sa puissance.

Pour simplifier sa gamme, RED by SFR a limitĂ© son offre Ă un seul forfait mobile. C’est la mĂŞme chose pour sa box internet puisqu’il n’a qu’une seule formule. Et en ce moment, elle est Ă©galement Ă un prix avantageux : la fibre avec le haut dĂ©bit (300 Mb/s en up et download) et les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles est Ă 23€ par mois seulement.

Dans le cadre de son opĂ©ration Big RED qui implique le forfait illimitĂ© 100 Go Ă 12€ seulement, l’opĂ©rateur a Ă©galement cassĂ© les prix sur deux tĂ©lĂ©phones très populaires. Ainsi, le tout dernier smartphone pliable, le Galaxy Fold, est au prix de 1515€ au lieu de 2020€, et le Galaxy S9 est Ă 399€ au lieu de 449€. Bref, plein de bons plans qui sont Ă retrouver sur le site de l’opĂ©rateur directement.

B&YOU annonce un deal flash sur son forfait mobile

Sur le marchĂ© du forfait mobile sans engagement, B&YOU est le dauphin de RED by SFR. Les deux acteurs ont pris une longueur d’avance sur tous les rivaux – en Ă©tant les seuls Ă offrir des prix garantis Ă vie. Et comme toujours, B&YOU de Bouygues Telecom rĂ©pond immĂ©diatement Ă toute opĂ©ration initiĂ©e par RED by SFR.

Ainsi, depuis hier midi et jusqu’Ă ce jeudi soir Ă minuit, il y a une offre sur ses deux forfaits mobiles. En l’occurrence, le forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimitĂ©, 60 Go de data en semaine et data illimitĂ©e le week-end est Ă 11,99€ par mois. Pour ceux qui utilisent un maximum de data le week-end (notamment pour tĂ©lĂ©charger du contenu vidĂ©o sur leur tĂ©lĂ©phone), c’est un excellent choix. Le tarif est aussi garanti Ă vie, et le contrat est sans engagement.

Le deuxième forfait mobile de B&YOU qui est en promotion offre aussi 100 Go de donnĂ©es internet – comme celui de RED by SFR. En revanche, le prix n’est pas le mĂŞme. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de tous les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 100 Go de data Ă 14,99€ par mois. En temps normal, B&YOU offre ce forfait pour 19,99€ par mois, vous avez donc 30% de remise offert jusqu’Ă ce soir.

Que vous choisissez le forfait mobile illimitĂ© 100 Go de RED by SFR ou celui de B&YOU de Bouygues Telecom, la qualitĂ© des rĂ©seaux est approximativement la mĂŞme. Les deux opĂ©rateurs sont Ă©galement très bien Ă©tablis, vous n’aurez aucun souci Ă vous faire. En tout cas, il faudra ĂŞtre rapide car chaque forfait prend fin dĂ©jĂ ce soir Ă minuit. Il est peu probable qu’on retrouve des promos aussi compĂ©titives dans les mois Ă venir.

La seule fois qu’on a pu voir dans les deux dernières annĂ©es un forfait mobile Ă 100 Go pour 12€, c’Ă©tait lors du Black Friday de l’annĂ©e passĂ©e. RED by SFR avait surpris tout le monde avec ce deal Ă couper le souffle. Cette opĂ©ration Big RED a Ă©tĂ© menĂ©e sur 72 heures, il est certain qu’elle s’arrĂŞtera dĂ©finitivement ce soir Ă minuit. N’attendez plus, c’est le moment de profiter d’une remise gĂ©nĂ©reuses sur un forfait mobile qui l’est tout autant.