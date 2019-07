Forfait mobile : 3 offres illimitées à 5€ qui prennent fin à minuit 🔥

Cela fait plusieurs jours qu’on a vu arriver sur le marché non pas un forfait mobile – mais bien trois – avec des offres illimitées pour 5€ mensuel. Et encore une fois, on retrouve les mêmes opérateurs télécoms sur le devant de la scène : Prixtel devant RED by SFR qui est lui-même devant B&YOU. Attention, ces offres spéciales pour les soldes se finissent déjà ce mardi soir à minuit, c’est la dernière chance d’en bénéficier.

Il faut savoir qu’un forfait mobile illimité sur les appels, SMS et MMS à 5€ n’est pas très rentable pour un opérateur télécom, et c’est pour cette raison que l’on retrouve ces offres spéciales seulement une à deux semaines maximum par an. La dernière fois, il fallait remonter au mois de septembre de l’année dernière pour avoir des promotions aussi généreuses. Donc il faut s’activer aujourd’hui pour profiter de cet excellent forfait mobile illimité de Prixtel, RED by SFR ou B&YOU, car on les reverra pas de si tôt.

Le forfait mobile Prixtel est très compétitif

Prixtel n’est pas un opérateur télécom comme les autres puisqu’il s’agit d’un opérateur mobile virtuel. En soit, cela ne change pas grand chose pour un client classique, et la seule différence technique est que Prixtel loue les installations physiques d’Orange et de SFR pour ses télécommunications. A lui ensuite de gérer ses offres, son support client et ses tarifs.

En ce moment et jusqu’à ce soir minuit, Prixtel met en avant une offre vraiment exceptionnelle qui se décompose en deux parties : d’un côté, il y a tous les appels, SMS et MMS illimités. De l’autre, le tarif mensuel qui s’adapte à la consommation de données internet réelles. Ainsi, le prix mensuel dépend de ce que l’on a vraiment consommé – et cela reste encore très raisonnable. Ci-dessous, voici les paliers pour la première année :

Comme vous pouvez donc le voir, un forfait mobile Prixtel illimité sur les appels, SMS et MMS ainsi que 10 Go de données internet est disponible pour 4,99€ par mois – au lieu de 12,99€. C’est donc la meilleure offre de forfait mobile du marché en ce moment, loin devant RED by SFR ou B&YOU avec leur forfait à 5€ par mois. A noter que le forfait Prixtel est sans engagement de durée, ce qui permet d’avoir la flexibilité de le quitter si l’on n’est plus satisfait du service en général.

Ce forfait mobile Prixtel se termine ce soir à minuit :

RED by SFR, un acteur rassurant

Pour ceux qui veulent un opérateur plus traditionnelle, la marque sans engagement RED by SFR du groupe SFR est une excellente solution. En ce moment, et depuis quelques jours seulement, il avance en ce moment aussi un forfait mobile à 5€ qui propose de l’illimité sur les appels, SMS et MMS. Quant aux données internet, cet abonnement se contente d’offrir 5 Go de données internet par mois en France, et 4 Go de données en Europe.

La grande force de RED by SFR par rapport à ses concurrents – au delà du fait que l’offre soit sans engagement – c’est le fait que l’opérateur garantisse que le tarif soit valable à vie. Autrement dit, le client bénéficiera toujours de ce prix à 5€ par mois aussi longtemps qu’il restera client de RED by SFR. Ce n’est par exemple pas le cas chez Prixtel où le tarif revient à la normale après une année.

Comme chez Prixtel, le forfait à 5€ de RED by SFR se termine à minuit :

En plus de ce forfait exceptionnel et très peu cher, RED by SFR a également deux autres forfaits plus classiques en promotion. Contrairement à celui présenté au dessus, ils sont valables jusqu’au 8 juillet, ce qui permet de se laisser un peu plus de réflexion pour y souscrire. Le premier inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet pour 10€ par mois. Le second inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet en France et 15 Go à l’étranger pour 15€ par mois. Les deux offres sont sans engagement, une marque de fabrique très chère à RED by SFR, qui a aussi fait toute sa popularité.

B&YOU, un forfait plus discret

Si B&YOU n’est que très rarement le leader sur les promotions, c’est très souvent un bon suiveur. Et comme Prixtel et RED by SFR ont mis en avant une offre de forfait mobile à 5€, B&YOU a décidé de suivre avec un abonnement mobile légèrement adapté. En l’occurrence, son forfait mobile inclut les SMS et MMS illimités, 2 heures d’appels et 5 Go de données internet pour 5€ par mois.

Ce n’est donc pas la même formule illimitée que les deux autres, mais c’est déjà un bon début. Et contrairement aux autres, ces 5 Go de données internet peuvent aussi bien être utilisées en France que dans l’Union Européenne. On rappellera aussi que ce forfait mobile est sans engagement de durée pour le client.

Ce forfait B&YOU expire aussi ce soir à minuit :

En plus de ce forfait mobile à 5€, B&YOU a également trois autres offres qui peuvent être intéressantes : le premier à 9,99€ par mois inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet. Le second inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet pour 14,99€ par mois et le dernier vient avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 80 Go de données internet pour 16,99€ par mois. Ces trois autres forfaits sont aussi sans engagement, et leur date de fin pour en profiter est une semaine après.