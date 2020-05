Forfait mobile : 3 deals à moins de 10€ (dont un à 100 Go)

Dans quelques heures, c’est la fin du confinement. Tout au long de cette période, on a vu de très belles offres pour changer de forfait mobile. Malheureusement, elles ont quasiment toutes expirées, et il faudra se réhabituer aux abonnements plus classiques. Nous avons cependant trouvé encore 3 offres qui sont encore très compétitives : B&YOU, Prixtel et Cdiscount sortent clairement du lot.

Nous le précisons à chaque fois, mais il faut être au courant : ces offres spéciales sur forfait mobile ne sont accessibles qu’à ceux qui ouvriront une première ligne chez l’opérateur en question. Un client existant chez B&YOU ne peut malheureusement pas migrer vers cette offre. Comme toujours, ces opérations spéciales ont vocation à attirer un public neuf, venu de la concurrence.

Prixtel, un forfait mobile anti-gaspillage

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui connait un très grand succès depuis quelques années. Son forfait mobile dit « modulable » permet de ne payer uniquement ce que l’on consomme en vrai. Autrement dit, fini les forfaits sur-dimensionnés avec 50, 60 ou 100 Go de data mensuelle. Avec lui, vous ne payez que ce que vous consommez réellement. En général, les français utilisent moins de 10 Go, ça tombe à pic.

Dans son forfait mobile « Le complet », tous les appels, SMS et MMS sont en illimité. Le coût mensuel de l’abonnement est conditionné par la quantité de data utilisée. Pour simplifier son offre, Prixtel a mis en place un système de paliers. Il y en a 3, et ils sont chacun associés à un prix. Ci-dessous, vous avez le détail de chacun d’entre eux avec le coût associé.

0 à 5 Go de data = 4,99€ par mois

5 à 15 Go de data = 9,99€ par mois

15 à 50 Go de data = 14,99€ par mois

Prixtel utilise les réseaux Orange et SFR pour son offre. Autrement dit, vous pouvez avoir un excellent signal partout en France à un prix qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. En plus de ça, ce forfait mobile est sans engagement, et le tarif avantageux est valable pendant un an. Au delà, il faudra rajouter en plus 5€ pour chacun des paliers. Cela dit, même avec ce nouveau tarif, Prixtel restera parmi l’élite du marché.

Pour découvrir ce forfait mobile, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Cdiscount Mobile, la double offre imbattable

Il aura fallu attendre le dernier week-end du confinement pour voir Cdiscount Mobile sortir ses plus belles offres. Son forfait mobile « l’immanquable » se décline en deux version spéciales, dont l’une se termine ce dimanche et l’autre lundi. Il faudra donc être hyper réactif et sauter sur ces deux occasions. C’est probablement le meilleur rapport qualité prix du moment.

Le premier forfait mobile contient les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de data pour 8,99€ par mois. Une seconde offre inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go de data pour 9,99€ par mois. Ces deux tarifs préférentiels sont valables pendant les 12 premiers mois, après quoi ils reviennent à leur niveau normal. Clairement, sur cette période, ce sont deux forfaits pas chers avec des caractéristiques ultra-premium.

En l’occurrence, le premier remonte à 14,99€ par mois, et le second à 20€ par mois. Cela dit, le forfait mobile de Cdiscount Mobile est sans engagement de durée, vous pouvez donc résilier à tout moment si vous n’êtes plus d’accord avec le service. C’est donc une bonne opportunité d’avoir un forfait à prix très avantageux – tout en bénéficiant d’un réseau de qualité.

Comme Prixtel, Cdiscount Mobile est un opérateur « virtuel » : il utilise les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour son offre. Vous pouvez donc choisir à tout moment le réseau que vous voulez pour avoir le meilleur signal. C’est un avantage que l’on retrouve nulle part chez un concurrent, et qui vaut bien son prix !

Voir l’offre Cdiscount

B&YOU pour les data-addicts

Si vous consommez vraiment beaucoup de data, et que vous voulez un opérateur en direct, le forfait mobile B&YOU est le must. La marque du groupe Bouygues Telecom est toujours aussi compétitive sur les abonnements téléphoniques. La différence avec les 2 offres plus haut est que le prix avantageux n’est pas limité aux 12 premiers mois. C’est donc une économie sur le long terme que vous pouvez réaliser avec ce forfait mobile.

Ci-dessous, vous trouverez les 4 forfaits spéciaux qui sont mis en avant sous la marque B&YOU. Comme vous pouvez le voir directement sur le site de l’opérateur, la fin de ces offres est dans quelques jours. Par ailleurs, tous ces forfaits mobiles sont sans engagement de durée. Vous pouvez donc résilier de B&YOU dès lors que vous trouvez mieux ailleurs.

Sur ces 4 offres, il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Tout d’abord, on peut citer le forfait mobile illimité 60 Go qui est à 11,99€ par mois. B&YOU a été le premier à le lancer pendant le confinement, et il est quasiment inégalé. Le second forfait qui connait un grand succès n’est autre que la version avec 100 Go de data qui est à 15,99€ par mois. Pour ce tarif, vous ne trouverez pas mieux ailleurs – si vous voulez vous engager sur le long terme.

Pour découvrir le forfait mobile de B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU