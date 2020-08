Forfait mobile : ces 3 deals de folie à ne pas rater ce week-end 🔥

C’est un constat, l’Ă©tĂ© n’est pas toujours le meilleur moment pour trouver des bons plans forfait mobile. Mais certains opĂ©rateurs se dĂ©marquent et font quelques exceptions afin de casser les prix sur leur offre respective. Pendant ce week-end, RED by SFR, NRJ Mobile et B&YOU dĂ©voilent d’excellentes promotions qui durent quelques jours. Nous vous avons prĂ©parĂ© une courte sĂ©lection des meilleurs forfaits mobiles du moment afin de vous aider Ă trouver l’abonnement tĂ©lĂ©phonique le plus adaptĂ© Ă vos besoins. Pour faire des Ă©conomies sur ce poste de dĂ©pense mensuel, profitez-en dès maintenant.

Les opĂ©rateurs font chuter le prix de leur forfait mobile afin d’espĂ©rer sĂ©duire de nouveaux clients et de prendre de l’avance sur leurs concurrents. En consĂ©quence, il faut absolument ĂŞtre nouveau client pour avoir droit aux deals en cours, sinon vous ne pouvez pas accĂ©der Ă ces prix mini. Dans le cas oĂą vous ĂŞtes dĂ©jĂ client chez RED by SFR, vous n’avez pas accès aux prix mini de notre sĂ©lection et vous devrez choisir un autre opĂ©rateur.

RED by SFR, pour un forfait mobile qui fait le plein d’avantages

RED by SFR est un des incontournables du forfait mobile en France depuis des annĂ©es. Il aura suffi de moins de 10 ans pour que l’opĂ©rateur se positionne comme un leader grâce Ă une formule unique sur laquelle il est possible d’ajouter des options facultatives. Le prix est particulièrement sĂ©duisant et se positionne souvent comme le plus compĂ©titif du marchĂ©. L’offre de l’opĂ©rateur se veut claire et transparente afin d’offrir le plus de lisibilitĂ© possible aux clients. Cette formule est très populaire et se dote de nombreux arguments de poids.

Lors de ce week-end, RED by SFR propose un forfait mobile Ă 14 € par mois au lieu de 17 € pour les appels et SMS/MMS en illimitĂ© et 80 Go d’Internet. Cette offre est valable jusqu’Ă lundi soir puis elle disparaitra, vous n’avez donc que le week-end pour en bĂ©nĂ©ficier. Si cet abonnement ne propose pas assez de data mobile pour vous, RED by SFR dispose d’une option de 100 Go au lieu de 80 Go pour un abonnement total de 16 € par mois. La rĂ©duction fait tomber le prix de cette option qui revient actuellement plus cher. Comme nous le disions, c’est un des abonnements les plus accessibles du marchĂ©.

En plus de cette option spĂ©cial data mobile, le forfait mobile de RED by SFR intègre aussi 10 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM. Une fois de plus, vous pouvez choisir 15 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM, mais aussi la Suisse, le Canada ou encore les USA. Autant dire que vous avez de quoi voir venir lors de vos dĂ©placements —persos ou pros. On le rappelle, ces options sont facultatives et vous avez tout Ă fait le droit de n’en choisir aucune pour garder le meilleur tarif en vigueur.

Outre son prix mini et ses options sĂ©duisante, le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement, ce qui est beaucoup plus simple dans le cas oĂą vous souhaitez changer d’opĂ©rateur. Dans ce cas, vous n’aurez aucun frais supplĂ©mentaires Ă rĂ©gler. L’opĂ©rateur assure que le tarif de sa formule de ne doublera pas au bout d’un an ni plus tard, ce qui est loin d’ĂŞtre le cas de tous les acteurs du marchĂ©. En somme, vous faites des Ă©conomies dès la souscription puis Ă moyen terme comme Ă long terme.

NRJ Mobile, un forfait mobile avec 100 Go d’Internet… Sous la barre des 10 euros

Si NRJ Mobile est un opĂ©rateur virtuel moins connu que la majoritĂ© des autres opĂ©rateurs, son forfait mobile bouleverse parfois le marchĂ©. Le MVNO a dĂ©cidĂ© de casser les prix de sa formule Ă l’occasion de ce mois d’aoĂ»t, ce qui rend son abonnement mensuel très sĂ©duisant et largement Ă la hauteur, au moins, de ses concurrents. OpĂ©rateur virtuel, il se base sur les excellentes infrastructures de SFR, Orange et Bouygues Telecom afin d’offrir une qualitĂ© de rĂ©seau au top Ă tous ses clients n’importe oĂą dans l’hexagone.

Durant quelques jours, le forfait mobile de NRJ Mobile comprend les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go d’Internet et 10 Go depuis l’UE et les DOM pour 9,99 € par mois. Ce prix est valable un an puis il passe Ă 19,99 € par mois. Autant dire que son tarif est particulièrement attractif, aucun autre acteur ne propose aussi bien lors de la première annĂ©e. Cette offre devrait vous plaire si vous avez besoin de beaucoup de data mobile, mais que vous ne voulez pas dĂ©pensez plus de 10 euros par mois. Sachez que l’abonnement est sans engagement de durĂ©e, vous avez donc la possibilitĂ© de partir quand vous le souhaitez —avant la hausse du prix par exemple.

B&YOU, le forfait mobile qui séduit encore et toujours

Dans le cas oĂą vous souhaitez profiter d’un forfait mobile assez similaire Ă celui de RED by SFR, les formules de B&YOU devraient vous convaincre. Comme son rival, ce dernier fait partie des rĂ©fĂ©rences du marchĂ© sur lequel il a su s’imposer avec des abonnements très compĂ©titifs. En plus des prix agressifs, les forfaits de B&YOU sont Ă©galement toutes sans engagement de durĂ©e. On note Ă©galement que la qualitĂ© de rĂ©seau est lĂ©gèrement meilleure chez Bouygues Telecom que chez son rival SFR—un argument qui peut ĂŞtre sĂ©duisant pour les clients.

Los de ce week-end, B&YOU propose un forfait mobile Ă 13,99 € par mois pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 80 Go d’Internet et 10 Go utilisables depuis l’UE et les DOM. Dans le cas oĂą vous trouvez que ce n’est pas suffisant, vous pouvez choisir un autre abonnement similaire avec 100 Go d’Internet pour 15,99 € par mois. Si vous n’avez pas de smartphone et que vous souhaitez seulement passer des appels et Ă©crire des messages, B&YOU a une offre Ă 4,99 € par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 200 Mo d’Internet.

Pour dĂ©couvrir en dĂ©tails le forfait mobile de B&YOU, c’est par ici :

