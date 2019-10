Forfait mobile : 3 offres irrésistibles pour ce week-end 🔥

Vous en avez marre de payer trop pour votre forfait mobile ? Votre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com n’est plus Ă la hauteur de vos attentes ? Vous avez de nouveaux besoins pour votre forfait ?

Si vous avez l’intention de changer de forfait ce week-end, il y a quelques belles offres qu’il faut se dĂ©pĂȘcher de saisir. Que ce soit chez RED by SFR, Prixtel ou encore B&YOU, on peut profiter de trĂšs belles rĂ©ductions pendant les jours qui suivent – et ce serait dommage de manquer cette occasion.

RED by SFR, le forfait mobile exceptionnel

Il faut reconnaĂźtre que ces derniers mois, RED by SFR a Ă©tĂ© omniprĂ©sent aussi bien sur le forfait mobile que sur la box internet. La marque sans engagement du groupe tĂ©lĂ©coms français SFR s’est montrĂ©e trĂšs gĂ©nĂ©reuse sur ces deux produits qu’elle maĂźtrise Ă merveille. On apprĂ©ciera aussi la fluiditĂ© du parcours et la facilitĂ© de gestion de l’offre depuis l’application mobile. La promotion actuelle sur le forfait mobile est par ailleurs vraiment trĂšs convaincante.

Ainsi, vous pouvez profiter de tous les appels, SMS et MMS en quantitĂ© illimitĂ©e ainsi que 60 Go de donnĂ©es mobiles en France pour 12€ par mois. Cette offre est sans engagement, mais elle est surtout garantie Ă vie : le prix ne changera jamais – aussi longtemps que vous restez chez l’opĂ©rateur RED by SFR. Pour ceux qui consomment davantage, il y a des options (qui peuvent ĂȘtre souscrites au mois) qui sont trĂšs allĂ©chantes : 100 Go de data mobiles pour 8€ par mois, 15 Go de data aux États-Unis pour 5€ par mois etc. Ce forfait mobile permet donc de s’adapter Ă chacun de ses voyages, toujours depuis son application mobile.

Que ce soit le forfait mobile RED by SFR ou encore la box internet, l’opĂ©rateur est sur tous les fronts avec des offres spĂ©ciales vraiment trĂšs convaincants. Sans trop rentrer dans tous les dĂ©tails de la box internet, nous sommes obligĂ©s de vous communiquer cette offre archi compĂ©titive : la fibre (200 Mb/s en download), les appels vers les fixes en illimitĂ© et 100 Go de stockage dans SFR Cloud est au prix de 22€ par mois – une trĂšs belle offre qui est aussi sans engagement et dont le tarif est garanti Ă vie. Vous n’avez qu’Ă la comparer avec votre offre actuelle, il est fort probable qu’elle soit trĂšs compĂ©titive.

Prixtel avance une offre qui convient Ă tous

Contrairement Ă son homologue RED by SFR, Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur le rĂ©seau de Orange et SFR pour assurer le service. Autrement dit, vous n’avez aucune crainte Ă avoir sur la qualitĂ© du forfait mobile et du rĂ©seau puisque vous pouvez choisir Ă tout moment de partir pour l’un ou l’autre, selon la rĂ©gion et la zone dans laquelle vous vous situez. A cela, Prixtel met en avant actuellement une belle promotion sur son offre « Le Complet ».

Avec le forfait mobile « Le Complet », vous avez les appels, SMS et MMS illimitĂ©s. Ensuite, le prix de l’abonnement mobile est conditionnĂ© par la quantitĂ© de donnĂ©es internet qui seront utilisĂ©es sur le mois. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il y a un systĂšme de paliers (avec des prix avantageux pour la premiĂšre annĂ©e) qui permettent d’associer une consommation avec un prix.

Ainsi, si vous consommez par exemple 5 Go de donnĂ©es internet dans le cadre de votre forfait mobile Prixtel, vous devrez dĂ©bourser 4,99€ sur le mois (et ce, peu importe combien de SMS et de MMS que vous aurez envoyĂ©, ou le nombre d’appels vous aurez Ă©mis). Par rapport aux concurrents, Prixtel est donc hyper compĂ©titif sur les forfaits mobiles Ă bas coĂ»ts. C’est le seul Ă offrir ce forfait mobile Ă 5€ pour autant de data.

B&YOU, la triplette de gros forfaits

Bouygues Telecom a rĂ©pondu Ă SFR avec une marque sans engagement baptisĂ©e B&YOU. Depuis plusieurs annĂ©es, elle se positionne comme un acteur vraiment de qualitĂ© pour ceux qui ont besoin d’une grande quantitĂ© de donnĂ©es internet – et qui regardent par exemple beaucoup de vidĂ©os sur leur mobile. En ce moment, B&YOU a aussi de trĂšs belles rĂ©ductions qui sont aussi valables Ă vie et qui sont sans engagement. Bref, le bonheur avec un maximum de flexibilitĂ©, et un rĂ©seau de qualitĂ© qui a Ă©tĂ© Ă©lu numĂ©ro 2 par l’ARCEP encore cette annĂ©e.

Voici les offres de forfait mobile en cours chez B&YOU :

Si RED by SFR et B&YOU ont des offres similaires dans leur gamme, B&YOU se distingue vraiment pour son forfait mobile avec la data en illimitĂ© le week-end. Quant Ă RED by SFR, on ne peut qu’apprĂ©cier sa flexibilitĂ© qui permet de faire Ă©voluer les options mois aprĂšs mois, selon ses besoins. Si vous avez encore quelques hĂ©sitations sur les offres, nous vous invitons Ă consulter notre comparatif de forfaits mobiles pour vous faire un avis sur toutes les offres du marchĂ©.