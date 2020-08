Forfait mobile : ces 3 deals qui cassent les prix ce mercredi 🔥

Habituellement, l’Ă©tĂ© n’est pas forcĂ©ment la pĂ©riode propice au changement de forfait mobile. C’est un moment oĂą les opĂ©rateurs sont plutĂ´t calmes… Hormis quelques belles exceptions. C’est le cas cette semaine, si bien qu’on retrouve de très belles offres chez des opĂ©rateurs de choix comme Prixtel, RED by SFR et B&YOU. Nous vous avons prĂ©parĂ© notre petite sĂ©lection des meilleurs forfaits mobiles disponibles ce mercredi, profitez-en rapidement avant que les offres ne se terminent.

Si les opĂ©rateurs cassent les prix sur leur forfait mobile respectif, c’est pour attirer de nouveaux clients et affaiblir leurs concurrents. Ainsi, vous devez obligatoirement ĂŞtre un nouveau client pour profiter des meilleurs promotions de la journĂ©e, faute de quoi vous n’avez pas droit Ă ces prix barrĂ©s. Si vous ĂŞtes dĂ©jĂ abonnĂ© chez RED by SFR par exemple, vous n’ĂŞtes pas concernĂ© par l’offre en cours et devrez vous tourner vers un autre acteur de notre sĂ©lection.

Prixtel, le forfait mobile adapté sur mesure

CĂ´tĂ© forfait mobile, la pĂ©riode estivale ne propose que peu de surprise. En effet, vous avez pour habitude de payer un abonnement qui comprend un certain temps d’appels, de SMS et de MMS et de data mobile. Que vous utilisez tous le volume d’Internet compris dans la formule ou non, vous payez le mĂŞme prix et c’est tout. Ce n’est pas le cas de l’offre de Prixtel, car cet acteur de choix a dĂ©cidĂ© de se positionner sur un tout autre crĂ©neau.

Le forfait mobile de Prixtel s’adapte Ă la consommation rĂ©elle de chacun de ses clients. Pour rĂ©sumer, les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s dans cette formule. C’est la data mobile que vous allez consommez tous les mois qui va dĂ©finir le prix de l’abonnement sur la pĂ©riode. Chaque mois, le tarif Ă©volue donc en se fiant le mieux possible Ă votre vĂ©ritable usage. Pour que son offre soit claire, Prixtel a mis en place un système de trois paliers.

Si vous profitez du forfait mobile de Prixtel et que vous utilisiez 4 Go de data mobile sur un mois, le prix de la formule Ă la fin du mois sera de 4,99 euros. Il s’agit lĂ du prix le plus mini du marchĂ© pour un tel volume de data mobile. Ces tarifs sont valables pendant un an puis chaque palier revient Ă son prix normal en remontant de 5 euros par mois. Première annĂ©e ou non, il s’agit d’une formule très agressive.

Prixtel a plusieurs avantages en plus du prix mini de son forfait mobile. Il s’agit d’un opĂ©rateur virtuel qui s’appuie sur les rĂ©seaux physiques d’Orange et de SFR, deux opĂ©rateurs sont reconnus par l’ARCEP dans l’hexagone. Ainsi, vous avez la possibilitĂ© de bĂ©nĂ©ficier de rĂ©seaux d’excellence Ă un tarif vraiment accessible. D’autre part, l’abonnement est sans engagement de durĂ©e, ce qui vous laisse la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur quand vous le souhaitez sans devoir vous acquitter de frais supplĂ©mentaires.

En plus de son forfait mobile « Le complet », Prixtel propose une seconde formule baptisĂ©e « Giga SĂ©rie ». Elle se destine Ă tous les utilisateurs qui souhaitent profiter d’un grand nombre de data mobile. Son fonctionnement est similaire et affiche aussi un système de paliers. Ils sont beaucoup plus Ă©levĂ©s et se placent Ă 50, 100 et 200 Go de data mobile, vous ĂŞtes certain d’ĂŞtre bien Ă©quipĂ©.

RED by SFR, le forfait mobile simple

RED by SFR est un des leaders du marchĂ© du forfait mobile. Depuis bientĂ´t 10 ans l’opĂ©rateur survole le marchĂ© avec un abonnement unique auquel peuvent s’ajouter des options facultatives. Le tarif est très agressif et son abonnement se prĂ©sente souvent comme le plus sĂ©duisant. Il ne laisse pas la transparence dans un coin et affiche une offre claire. Très populaire, l’abonnement devrait trouver les arguments pour arrĂŞter de vous faire hĂ©siter.

En ce moment, le forfait mobile de RED by SFR revient Ă 14 euros par mois au lieu de 17 euros pour les appels et SMS en illimitĂ© et 80 Go de data. L’offre se termine dans moins de deux jours, il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour en profiter. Si vous avez peur de manquer de data mobile, sachez qu’il existe une option facultative de 100 Go pour un abonnement total de 16 euros par mois, sachant que l’option est habituellement plus chère. Une fois de plus, c’est l’une des offres les plus attrayantes et incluant autant de Go d’Internet.

Ce forfait mobile a droit Ă d’autres options de choix, en plus du fait qu’il se dote de 10 Go d’Internet valable dans l’UE et les DOM. Pour quelques euros de plus, vous avez droit Ă 15 Go depuis l’UE, les DOM ainsi que les USA, la Suisse ou le Canada. De quoi ĂŞtre tranquille lors de tous vos dĂ©placements.

En plus de tous les points forts Ă©voquĂ©s, le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement de durĂ©e, un soulagement total dans le cas oĂą vous souhaitez quitter l’opĂ©rateur après la souscription. Il promet Ă©galement de ne pas doubler le prix de sa formule au bout d’un an, ce qui est loin d’ĂŞtre le cas de tous les acteurs prĂ©sents sur le marchĂ©. Vous faites des Ă©conomies dès que vous choisissez cette offre et encore plus Ă long terme. C’est aussi le cas pour l’offre Prixtel, et celle… de B&YOU !

B&YOU, le forfait mobile pour les données mobiles

Si vous profitez d’un forfait mobile assez similaire Ă celui de RED by SFR, mais changer d’offre, les offres de B&YOU devraient vous satisfaire. Comme son concurrent, toutes ses formules sont sans engagement de durĂ©e, un vĂ©ritable pour tout client. On notera toutefois que la qualitĂ© de rĂ©seau de Bouygues Telecom est un peu meilleure que celle de SFR, et cela rentre en compte dans le choix.

Parmi toutes ses formules, vous pouvez un forfait mobile Ă 13,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 80 Go de data mobile. Si ce n’est pas suffisant pour vous, vous pouvez profiter de 100 Go de data mobile pour 15,99 euros par mois, une offre de choix pour autant de donnĂ©es mobile — c’est d’ailleurs la moins chère du marchĂ©. Dans le cas oĂą vous souhaitez seulement Ă©crire et appeler vos proches, vous pouvez aussi bĂ©nĂ©ficier d’un abonnement Ă seulement 4,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 200 Mo de data mobile.

