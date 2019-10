Forfait mobile : 3 meilleures offres toujours actives lundi 🔥

Fin octobre, il reste encore quelques belles pĂ©pites Ă saisir si vous changez de forfait mobile. Que ce soit chez B&YOU, RED by SFR ou Prixtel, il y a de quoi ĂȘtre vraiment bien servi. Mais attention, ces offres se finissent dĂ©jĂ dans les 72 heures qui vont venir, il ne faut donc plus tarder trop sans quoi elles vous passeront sous le nez.

Les offres spĂ©ciales que nous vous prĂ©sentons ci-dessous ne sont accessibles qu’aux nouveaux clients des groupes tĂ©lĂ©coms. Autrement dit, les clients de SFR ou RED by SFR ne pourront pas prĂ©tendre Ă la remise en cours chez RED by SFR. MĂȘme son de cloche chez B&YOU, ce sont les clients B&YOU et les clients Bouygues Telecom qui sont automatiquement exclus de cette offre.

RED by SFR : un forfait mobile séduisant

Depuis quelques mois dĂ©jĂ , RED by SFR est le chef de file des promotions sur forfait mobile. C’est lui qui prend la dĂ©cision avant les autres, et ces derniers ont tendance Ă suivre ce qu’il fait pour y rĂ©pondre. En tant que leader sur ce crĂ©neau, c’est aussi lui qui possĂšde la plus belle offre du moment – bien qu’elle se termine dĂ©jĂ ce soir Ă minuit.

Vous pouvez ainsi bĂ©nĂ©ficier d’un forfait mobile ultra flexible avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 12€ par mois. A cela, le client bĂ©nĂ©ficie aussi de 8 Go de donnĂ©es internet dans l’Union EuropĂ©enne, et des options SFR SĂ©curitĂ© et SFR Password. Autrement dit, c’est plus d’un tiers d’Ă©conomies que vous pouvez rĂ©aliser sur ce forfait.

Comme vous pouvez le remarquer, RED by SFR n’a qu’un seul forfait mobile – et il est sans engagement. Vous pouvez ensuite dĂ©cider de rajouter des options pour qu’il convienne mieux Ă vos besoins. Par exemple, vous pouvez aussi le renforcer avec une option internationale (5€ par mois) ou 100 Go (5€ par mois). Dans les deux cas, vous pouvez les souscrire au mois, sans aucun engagement. Cette flexibilitĂ© est vraiment apprĂ©ciĂ©e par tous les usagers.

Enfin, dernier argument qui plaide en la faveur de cette promotion RED by SFR : le prix. En effet, c’est l’un des rares opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms Ă offrir un forfait mobile dont le tarif est garanti Ă vie. Autrement dit, il n’y aura pas de mauvaise surprise au bout de 6 ou 12 mois (comme chez certains concurrents), avec le tarif de son offre qui remonte sans prĂ©venir le client. Ici, les 12€ par mois sont assurĂ©s aussi longtemps que le client restera client chez l’opĂ©rateur RED by SFR.

Ce forfait mobile expire déjà ce soir à minuit, faites vite :

B&YOU, 3 forfaits au top

B&YOU est une marque du groupe Bouygues Telecom, qui est reconnu pour avoir l’un des meilleurs rĂ©seaux de France. Et comme toujours, la gamme de forfaits mobiles de B&YOU se montre particuliĂšrement gĂ©nĂ©reuse sur les forfaits avec beaucoup de donnĂ©es internet. Pour ceux qui veulent regarder des vidĂ©os en streaming ou jouer Ă des jeux de maniĂšre rĂ©guliĂšre, c’est peut-ĂȘtre vers lui qu’il faut s’orienter.

Voici les offres spĂ©ciales en cours chez l’opĂ©rateur B&YOU :

Chez B&YOU, on mise Ă©galement sur un abonnement sans engagement de durĂ©e, et sur un prix qui est garanti Ă vie. Pour ceux qui veulent de la data illimitĂ©e le week-end (seul opĂ©rateur Ă offrir cela) ou un forfait mobile avec 100 Go de donnĂ©es mobiles, c’est vraiment vers B&YOU qu’il faut se tourner selon nous. Encore une fois, ces tarifs avantageux disparaissent dans les heures Ă venir donc il faut vite en profiter.

Prixtel emploie le rĂ©seau d’antennes Orange

Dernier forfait mobile avantageux en ce moment, c’est celui de Prixtel. Cet opĂ©rateur mobile virtuel a la particularitĂ© de s’appuyer sur les excellents rĂ©seaux Orange et SFR pour son offre. A tout moment, le client peut choisir de basculer de l’un vers l’autre selon la rĂ©gion oĂč il se trouve, en toute simplicitĂ©. C’est donc un bon moyen d’avoir le meilleur signal pour ne jamais ĂȘtre coupĂ©.

Autre particularitĂ© du forfait mobile Prixtel, c’est que son prix s’adapte clairement Ă la consommation de chacun des clients : les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s, mais le prix final dĂ©pend de la consommation de donnĂ©es internet : si vous ne regardez pas beaucoup de vidĂ©os en streaming, l’abonnement mobile sera forcĂ©ment moins cher. C’est donc un bon moyen d’avoir un forfait flexible, qui s’adapte Ă tous vos besoins selon la pĂ©riode.

Certes, Prixtel est un peu moins connu qu’un RED by SFR ou un B&YOU, mais cela ne lui empĂȘche pas d’ĂȘtre un trĂšs bon choix. En plus, il est sans risque puisque Prixtel ne demande aucun engagement pour son forfait mobile. A noter que les prix rĂ©duits ci-dessus sont valables uniquement pendant 12 mois, aprĂšs quoi les prix habituels sont Ă nouveau facturĂ©s.

Voici l’offre Prixtel :

