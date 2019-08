Forfait mobile : 3 deals choc, dont 2 qui expirent ce mardi soir 🔥

Alors que plusieurs acteurs très reconnus ont mis fin Ă leurs offres spĂ©ciales sur forfait mobile hier soir, il reste ce mardi encore quelques opportunitĂ©s Ă saisir. Il faut toutefois se dĂ©pĂŞcher sans quoi elles sont amenĂ©es Ă disparaĂ®tre. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Free Mobile par exemple a prĂ©vu d’arrĂŞter sa promotion dès ce soir Ă minuit, mieux vaut ne pas tarder.

Pour ceux qui veulent profiter des offres sur les forfaits mobiles ci-dessous, il n’y a qu’une seule condition Ă respecter pour en profiter : ĂŞtre un nouveau client chez l’opĂ©rateur. Cela signifie aussi que les clients existants ne peuvent pas demander Ă ĂŞtre placĂ© sur le forfait en promotion – ce qui est assez logique. Pour bĂ©nĂ©ficier des offres, il faut donc changer d’opĂ©rateur. Heureusement, cela se fait de manière facile, gratuite et automatique lorsqu’on souscrit Ă un nouvel opĂ©rateur.

La Poste Mobile : un forfait mobile garanti Ă vie

Alors que la majoritĂ© des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms font des promotions qui ne durent pas plus d’un an, La Poste Mobile arrive en trombe avec un forfait mobile valable Ă vie ! La promotion est donc d’autant plus sĂ©duisante puisqu’elle permet de faire des Ă©conomies assez drastiques sur le long terme. Si vous n’aimez pas changer de forfait tous les ans, c’est une option que vous devez vraiment considĂ©rer.

En l’occurrence, le forfait en promotion de La Poste Mobile inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 30 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois – au lieu de 14,99€ par mois. C’est donc 30% de rĂ©duction que vous pouvez obtenir (avec le code PROMO30) qui est valable aussi longtemps que vous dĂ©cidez de rester chez cet opĂ©rateur tĂ©lĂ©com. Pour rappel, La Poste Mobile s’appuie sur le rĂ©seau d’antennes de SFR pour ses tĂ©lĂ©communications, vous n’avez donc pas Ă vous inquiĂ©ter.

En plus d’avoir un prix exceptionnel, La Poste Mobile s’engage en rien ses clients puisqu’ils sont libres de partir Ă tout moment. Ce forfait mobile est sans engagement, ce qui oblige l’opĂ©rateur a toujours ĂŞtre excellent pour ne pas dĂ©cevoir le client final. Ce dernier peut aller dans les 10 000 bureaux de poste physiques pour obtenir des informations Ă ce sujet si besoin.

Voir l’offre La Poste

Free Mobile : l’offre expire ce soir !

Lors de son arrivĂ©e en 2012 sur le marchĂ© du forfait mobile, Free a frappĂ© fort avec des abonnements Ă très bas coĂ»t. Depuis, il est restĂ© fidèle Ă sa rĂ©putation avec des forfaits sans engagement Ă petit prix. En parallèle, la qualitĂ© de son rĂ©seau s’est nettement amĂ©liorĂ©e, et il fait sĂ©rieusement de l’ombre Ă tous les grands acteurs du marchĂ©. Une offre spĂ©ciale, qui s’arrĂŞte dĂ©jĂ ce mardi soir Ă minuit, devrait dĂ©finitivement vous convaincre Ă souscrire aujourd’hui.

L’offre spĂ©ciale sur le forfait mobile Free concerne un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois. C’est vraiment très gĂ©nĂ©reux, et ce tarif est valable sur les 12 premiers mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix remonte Ă 19,99€ – ce qui reste encore très compĂ©titif par rapport Ă la quantitĂ© de donnĂ©es internet de ce forfait mobile.

Dans tous les cas, Free ne bloque en rien ses clients, et le forfait mobile est sans aucun engagement de durĂ©e. Autrement dit, dès lors que vous n’ĂŞtes plus satisfait de l’offre de cet opĂ©rateur mobile, vous pouvez dĂ©cider de rĂ©silier votre contrat et partir chez un autre opĂ©rateur. Cela met ainsi constamment la pression Ă Free, qui doit donc conserver un service Ă la hauteur pour ses clients.

Voir l’offre Free

RED by SFR, l’hyper actif des forfaits

Cette annĂ©e, RED by SFR survole au global la concurrence avec de très belles promotions choc sur son forfait mobile très populaire. Officiellement, l’opĂ©rateur termine sa promotion dans les jours Ă venir, il faut donc s’activer pour saisir la dernière occasion pour avoir un forfait d’excellente qualitĂ©, sans engagement et Ă un prix très avantageux.

RED by SFR, comme La Poste Mobile, propose des tarifs en promotion qui sont « valables Ă vie ». Vous avez donc la certitude que cela n’Ă©voluera pas Ă la hausse au bout d’une annĂ©e, et vous bĂ©nĂ©ficiez donc d’une transparence maximum pour votre forfait mobile. La promotion concerne un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Pour 5€ de plus par mois, vous bĂ©nĂ©ficiez de 15 Go de donnĂ©es internet que vous pouvez utiliser en Europe, Canada ou États-Unis, ce qui en fait un abonnement idĂ©al pour ceux qui voyagent de temps en temps. Ce tarif est garantie à vie, et le forfait mobile est sans aucun engagement de durĂ©e.

Vous pouvez découvrir cette belle offre RED by SFR ici :

Voir l’offre RED by SFR