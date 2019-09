Forfait mobile : 3 deals éclair qui expirent ce mardi 🔥

Alors que la rentrĂ©e s’Ă©loigne de plus en plus, les promotions sur forfait mobile sont toujours plus rares. La majoritĂ© des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont dĂ©cidĂ© de mettre un terme Ă leurs offres spĂ©ciales dans les derniers jours, et plusieurs d’entre eux ont dĂ©cidĂ© d’arrĂŞter leur offre dĂ©jĂ ce mardi soir. C’est le cas par exemple de Free Mobile, Cdiscount ou encore Prixtel qui ont dĂ©cidĂ© de couper leur forfait mobile Ă prix prĂ©fĂ©rentiel dans les heures qui suivent.

Si la rentrĂ©e est gĂ©nĂ©ralement un temps fort pour changer de forfait mobile, passĂ© le milieu du mois de septembre on retrouve nettement moins d’offres spĂ©ciales convaincantes. C’est pour cette raison qu’il faut rester au taquet et vĂ©rifier les dates de fin des promotions. C’est le cas chez bon nombre d’opĂ©rateurs qui ont terminĂ© leurs offres ces derniers jours. Pour rappel, afin d’ĂŞtre Ă©ligible Ă une offre spĂ©ciale sur le forfait mobile, il faut ĂŞtre un nouveau client de l’opĂ©rateur en question : les clients actuels ne sont donc pas Ă©ligibles.

Free Mobile, vers la fin du forfait mobile illimité

Parmi les grands champions des offres spĂ©ciales sur forfait mobile, Free est Ă©videmment toujours de la partie. Toutefois, le cĂ©lèbre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com Ă bas coĂ»t a prĂ©vu de mettre fin Ă sa promotion dans les heures Ă venir. Ce mardi soir après minuit, elle ne sera officiellement plus disponible chez l’opĂ©rateur populaire Free. Donc si vous avez l’intention de migrer chez un grand opĂ©rateur qui a le vent en poupe, il faut vite se dĂ©pĂŞcher.

La promotion en cours sur le forfait mobile de Free inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant un an. Après cette pĂ©riode Ă tarif avantageux, le prix habituel de 19,99€ par mois est Ă nouveau appliquĂ©. Dans tous les cas, cela reste encore très compĂ©titif par rapport Ă un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com standard. Et si vous n’ĂŞtes pas convaincu, vous pouvez toujours rĂ©silier puisque ce forfait mobile est sans engagement de durĂ©e.

Pour voir le forfait mobile en promotion jusqu'Ă ce soir

Cdiscount : 100 gigas de data / mois

Pour ceux qui consomment des vidĂ©os, films et autres contenus de manière rĂ©gulière, il faudra viser plus haut avec un forfait mobile de 100 Go. Et si vous cherchez en ce moment un bon plan, Cdiscount Mobile a une offre qu’on ne peut vraiment pas se permettre de manquer. Attention, celle-ci se termine aussi ce mardi soir, c’est donc la dernière chance de bĂ©nĂ©ficier d’un forfait mobile de 100 Go Ă un tarif avantageux.

En l’occurrence, le forfait mobile de Cdiscount qui est en rĂ©duction inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois pendant la première annĂ©e. C’est tout simplement exceptionnel – et ça le reste dans le temps : au delĂ des 12 premiers mois, le tarif revient Ă 20€ par mois pour la mĂŞme offre. Cela reste extrĂŞmement compĂ©titif, et comme chez Free, le forfait de Cdiscount Mobile est sans engagement.

Pour ceux qui l’ignorent, Cdiscount Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur les rĂ©seaux d’antennes Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses tĂ©lĂ©communications. Vous ĂŞtes donc assurĂ©s d’avoir une très bonne rĂ©ception partout oĂą vous ĂŞtes en France, avec un niveau de service clairement Ă la hauteur.

Pour voir cette offre choc

Prixtel : un forfait illimité à 4,99€ avec 10 Go

Comme Cdiscount Mobile, Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur le rĂ©seau SFR pour mettre au point son offre de forfait mobile. Pour la rentrĂ©e, il a frappĂ© vraiment très fort avec le plus petit prix de tous les acteurs du marchĂ©. Pour moins de 5€ par mois, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d’un abonnement très gĂ©nĂ©reux que vous ne retrouverez pas ailleurs. Toutefois, cette offre spĂ©ciale prend fin elle aussi ce mardi soir, il faut donc ĂŞtre rapide car elle est sĂ©duisante.

Chez Prixtel, le forfait mobile est flexible et il s’adapte vraiment Ă la consommation de chaque client. Si les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s, le coĂ»t final dĂ©pend de la consommation de donnĂ©es internet. Si d’un mois Ă l’autre, votre consommation varie, vous serez alors largement gagnant avec ce forfait mobile exceptionnel qui s’adaptera Ă vos besoins. Ci-dessous, le système de paliers :

– Entre 0 et 10 Go par mois, 4,99€ par mois (au lieu de 12,99€)

– Entre 10 Go et 50 Go par mois, 10,99€ par mois (au lieu de 18,99€)

– Entre 50 Go et 100 Go par mois, 16,99€ par mois (au lieu de 24,99€)

En ce moment, l’offre en avant est valable pendant les 12 premiers mois suivant l’inscription Ă ce forfait mobile. Au delĂ , les tarifs habituels sont Ă nouveau en vigueur. Comme vous pouvez le voir, ils restent très compĂ©titifs par rapport Ă des acteurs plus classiques. Dans tous les cas, mĂŞme si vous n’ĂŞtes plus convaincus par le prix au delĂ de cette pĂ©riode, vous pouvez rĂ©silier Ă tout moment. Comme vous pouvez le voir dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles, Prixtel n’exige aucun engagement de la part de ses clients, et c’est apprĂ©ciĂ©.

Pour voir ce forfait très spĂ©cial qui expire ce soir

Quid des autres acteurs des télécoms ?

Si Free, Cdiscount et Prixtel mettent un terme Ă leurs offres spĂ©ciales sur leur forfait mobile dès ce mardi soir, d’autres acteurs ont encore des offres qui sont assez intĂ©ressantes. Ci-dessous, nous vous avons dressĂ© une liste non exhaustive des principales offres spĂ©ciales qui sont encore valables en ce moment. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă vous rendre sur les sites de chacun des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms pour dĂ©couvrir le contenu intĂ©gral de l’offre. La plupart mettent en avant une date d’expiration de leur promotion, il faut donc savoir ĂŞtre rĂ©actif pour ne pas la manquer.

Sachez que nous avons uniquement sĂ©lectionnĂ© des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms qui mettent en avant des forfaits mobiles sans aucun engagement de durĂ©e. Vous n’ĂŞtes donc jamais engagĂ©, et vous pouvez quitter le navire dès lors que vous n’ĂŞtes plus très content du produit. Cela vous donne un maximum de flexibilitĂ©, et surtout zĂ©ro risque. Le seul risque en ce moment est de manquer une promotion parce qu’elle ne se termine dĂ©finitivement, et ce serait vraiment dommage.