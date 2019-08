Forfait mobile : les 3 offres express qui finissent très bientôt 🔥

La période de la rentrée est propice pour changer de forfait mobile parce que les acteurs des télécoms sont généralement très généreux. Pour vous le prouver, nous vous avons sélectionné les meilleures offres du moment – qui se terminent toutefois dans les jours à venir – et qui vous aideront de réaliser de sérieuses économies sur votre abonnement mobile.

Ces offres de forfait mobile sont très flexibles et sans engagement. La seule condition pour obtenir le droit d’en profiter est d’être un nouveau client chez l’opérateur. Un client existant ne peut donc pas solliciter l’opérateur télécom pour être mis sur le forfait en promotion, ce qui est compréhensible. Il faut donc en toute logique changer d’opérateur pour profiter des ces promotions. En France, cette démarche est tout simplement automatisée, facile et gratuite : elle se fait au moment de la souscription au nouveau forfait chez l’opérateur télécom.

Cdiscount Mobile : 30 Go à 2,99€, génial

Si vous cherchez à changer de forfait mobile pour trouver un petit prix, Cdiscount Mobile a une très belle offre. L’opérateur mobile virtuel qui utilise les réseaux d’Orange, SFR et Bouygues Telecom en parallèle annonce pendant quelques jours une promotion qui inclut les appels, SMS et MMS sans aucune limite ainsi que 30 Go de données internet en France et 3 Go en Europe pour seulement 2,99€ par mois.

Cette offre est exceptionnelle, mais il faut savoir que le tarif avantageux de ce forfait mobile n’est valable que pendant 6 mois. Au delà de cette période de remise, le prix revient à la normale : heureusement, il reste encore très compétitif puisque le coût de l’abonnement passe alors à 12€ par mois. Dans tous les cas, Cdiscount Mobile ne demande aucun engagement de la part de ses clients, ils sont donc autorisés à résilier dès que bon leur semble.

Pour voir la belle offre sur le forfait mobile Cdiscount :

La Poste Mobile, le mobile forfait à vie

En ce moment, La Poste Mobile a également une très belle offre de rentrée sur l’un de ses forfaits mobiles. En l’occurrence, cela concerne aussi un abonnement qui est illimité sur les appels, SMS et MMS, et qui inclut 30 Go de données internet en France et 10 Go en Europe pour 9,99€ par mois (au lieu de 14,99€ par mois en temps normal). La remise de 30% sera appliquée lorsque le client utilise le code promo « PROMO30 » au moment de la finalisation de sa commande.

Certes, le prix du forfait mobile La Poste en promotion est plus élevé que celui de Cdiscount – alors qu’il a quasiment les mêmes caractéristiques. Toutefois, l’offre de Cdiscount Mobile n’est valable que pour les six premiers mois, après quoi le tarif remonte. Chez La Poste Mobile, le tarif à 9,99€ par mois est garanti à vie, ce qui permet au client d’avoir la certitude qu’à l’avenir, il ne déboursera jamais plus que ce montant pour son forfait. Choisir La Poste Mobile, c’est donc choisir un opérateur sur le long terme avec un tarif très avantageux.

A noter que La Poste Mobile s’appuie sur le réseau d’antennes de SFR pour ses télécommunications. Chez cet opérateur aussi, le forfait mobile est sans engagement, ce qui laisse toute la flexibilité au client de quitter l’opérateur télécom dès lors qu’il n’est plus satisfait du service. Attention, l’offre mentionnée ci-dessus se termine dans les jours à venir, voici la page pour en profiter :

RED by SFR très généreux

Le dernier opérateur que nous présentons et qui offre une très belle remise sur son forfait mobile n’est autre que RED by SFR. En plus d’avoir une offre imbattable sur sa box internet, il propose pendant quelques jours encore une belle affaire sur un forfait illimité avec un tarif garanti à vie. En l’occurrence, cet abonnement inclut les appels, SMS et MMS sans limite de consommation ainsi que 40 Go de données internet en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. Ce tarif est assuré à vie, en sachant que le client n’est jamais engagé avec lui.

Là où RED by SFR surprend encore davantage, c’est qu’il propose en plus de ce forfait unique la possibilité de souscrire à des options, mois après mois. Elles peuvent être résiliées à tout moment sans engagement, ce qui offre un maximum de flexibilité aux clients. Par exemple, pour 5€ en plus par mois, vous pouvez bénéficier de 15 Go de données internet dans l’UE, États-Unis et Canada. Si vous n’y restez que quelques jours, vous pouvez ensuite résilier cette option pour le mois d’après.

Pour ceux qui sont intéressés par changer de box internet, l’opérateur RED by SFR a aussi une offre imbattable sur ce produit : la Fibre avec 1 GB/s en téléchargement et 400 MB/s en envoi ainsi que les appels illimités vers les fixes et les mobiles est disponible pour seulement 22€ par mois ! C’est vraiment imbattable, et ce serait très dommage de passer à côté de cette occasion. Comme pour le forfait mobile, cette box internet RED by SFR est sans engagement de durée.