Forfait mobile : les 3 offres exclusives jusqu’à -70% ce dimanche 🔥

Pour ce premier week-end post reprise, changer de forfait mobile est toujours d’actualitĂ© – et les offres de la rentrĂ©e expirent dans les jours Ă venir. C’est donc le dernier moment pour pleinement profiter de toutes les offres flash en cours, et sĂ©lectionner celle qui vous conviendra le mieux. Pour vous accompagner, nous avons rĂ©alisĂ© un premier tri entre les opĂ©rateurs actifs pour ne conserver que les meilleures offres du moment.

Si le forfait mobile voit son prix baisser aussi drastiquement en septembre, c’est parce que les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms veulent faire le plein de clients pour l’annĂ©e Ă venir, et ils n’hĂ©sitent pas Ă recruter en concĂ©dant des rabais très importants. Aujourd’hui, les rĂ©ductions vont mĂŞme parfois Ă plus de 70% par rapport au prix habituel. Il faut toutefois ĂŞtre nouveau client chez les opĂ©rateurs comme RED by SFR, Free ou encore Cdiscount pour profiter des prix cassĂ©s.

RED by SFR : forfait mobile et box Ă prix uniques

RED by SFR est une marque du groupe SFR qui a Ă©tĂ© crĂ©Ă©e en 2013, et qui se concentre uniquement sur des forfaits mobiles et box internet sans engagement. Vous pouvez trouver les meilleures offres du moment chez lui, et il n’est autre que le leader sur le marchĂ© français en matière de promotions. C’est lui qui a initiĂ© cette phase de remises de la rentrĂ©e avec plusieurs offres incroyables.

Pour ce qui est du forfait mobile, RED by SFR n’en a qu’un seul – et il applique une très belle rĂ©duction en ce moment : appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 40 Go de data en France, 5 Go en Union EuropĂ©enne pour 10€ par mois. Cette offre est sans engagement, et ce tarif mini est garanti Ă vie. Aucun risque de voir le prix Ă©voluer au bout d’une annĂ©e, RED by SFR s’y engage.

Voir l’offre RED by SFR

Du cĂ´tĂ© de la box internet, RED by SFR avance la meilleure offre du marchĂ© sans aucun doute : vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de la fibre avec le très haut dĂ©bit (1 Gb/s), les appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles pour 22€ par mois seulement. L’offre est simple, et ultra compĂ©titive : RED by SFR inclut deux options gratuites (facturĂ©es en temps normal chacune 5€ par mois), en sachant que sa box internet par dĂ©faut est dĂ©jĂ très convaincante pour les français. Contrairement au reste du marchĂ©, l’offre est sans engagement de durĂ©e, et le prix est encore valable Ă vie.

Prixtel dès 4,99€ par mois

Parmi les grands animateurs pour la rentrĂ©e, Prixtel est ultra actif avec son forfait mobile baptisĂ© SĂ©rie SpĂ©ciale. Celui-ci a la particularitĂ© d’ĂŞtre flexible et rĂ©pondre Ă la consommation rĂ©elle de ses clients. Si les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s, le prix final de ce forfait est liĂ© Ă la quantitĂ© de donnĂ©es mobiles qui seront utilisĂ©es tous les mois. Il y a un système de paliers graduels qui permet de dĂ©finir le prix final. En ce moment, la promotion qui est valable jusqu’Ă mardi permet de rĂ©duire sensiblement le coĂ»t de chaque palier :

Ces remises ci-dessus concernent le prix mensuel du forfait mobile sur la première annĂ©e. Par exemple, un utilisateur qui consommera le premier mois moins de 10 Go de donnĂ©es internet sera facturĂ© 4,99€ par mois. Au delĂ des douze premiers mois, le tarif remonte au niveau habituel. A noter que Prixtel s’appuie sur les très bons rĂ©seaux Orange et SFR pour ses tĂ©lĂ©communications. Enfin, le forfait mobile est sans engagement de durĂ©e, ce qui fait prendre aucun risque au client.

Pour voir la remise flash de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Cdiscount Mobile avec une offre 100 Go

Cdiscount Mobile est un opĂ©rateur mobile virtuel qui utilise les rĂ©seaux physiques Orange, SFR et Bouygues Telecom pour son forfait mobile. OĂą que vous soyez en France, vous avez donc la certitude d’avoir un bon signal en 4G+ Ă un tarif qui est avantageux. En effet, Cdiscount Mobile propose en ce moment une très belle offre spĂ©ciale sur son abonnement mobile baptisĂ© « l’immanquable ».

Vous pouvez ainsi bĂ©nĂ©ficier d’un mĂ©ga forfait mobile avec les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le prix remonte Ă 20€ par mois – ce qui reste encore hautement compĂ©titif. En moyenne, pour 10€ par mois, vous pouvez bĂ©nĂ©ficier de 30 Ă 40 Go de data chez la concurrence, l’Ă©conomie est donc colossale sur la première annĂ©e.

Dans tous les cas, le forfait mobile de Cdiscount est sans engagement, ce qui laisse la possibilitĂ© au client de rĂ©silier Ă tout moment s’il n’est plus satisfait de son deal. A noter que cette offre très spĂ©ciale n’a pas vocation Ă rester en ligne, elle expire dans les jours Ă venir.

Voir l’offre Cdiscount Mobile

Free Mobile et sa promo au top

S’il fallait en garder un autre dans ce top des forfaits mobiles du jour, Free Mobile figurerait sur le podium. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com fait des efforts pour reprendre le rythme et continuer Ă gagner des abonnĂ©s sur le mobile et le fixe. Il n’hĂ©site pas Ă remettre en place son offre spĂ©ciale sur la rentrĂ©e pour sa SĂ©rie 50 Go. RĂ©putĂ© pour son agressivitĂ© au niveau des prix, il surprend agrĂ©ablement encore une fois.

Ainsi, vous pouvez profiter des appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant un an. Au delĂ , un seul tarif : 19,99€ par mois. Comme chez ses homologues, il n’y a aucune pĂ©riode d’engagement sur ce forfait mobile, ce qui permet de quitter le navire Ă tout moment, sans aucun prĂ©avis. Free sait qu’il est surveillĂ© par la concurrence et par ses clients, et il respecte son contrat jusqu’au bout et sans faute.

Ce forfait expire déjà mardi, voici comment en bénéficier :

Voir l’offre Free Mobile

Qu’y a-t-il Ă voir ailleurs ?

RED by SFR, Cdiscount Mobile et Free ne sont Ă©videmment pas les seuls opĂ©rateurs Ă truster le marchĂ© du forfait mobile – loin de lĂ . D’autres acteurs ont mis en avant quelques belles remises ce week-end, Ă l’instar des opĂ©rateurs comme Prixtel, B&YOU ou encore SFR. Ci-dessous, nous vous avons dressĂ© une petite liste des bonnes affaires Ă saisir avant qu’il ne soit trop tard.

Les offres exclusives ci-dessus ont toutes la particularitĂ© d’ĂŞtre des forfaits mobiles sans engagement, ce qui permet Ă tout moment de quitter l’opĂ©rateur si on n’est plus très satisfait du service. A noter que tous les opĂ©rateurs vous demanderont de rĂ©gler une carte SIM Ă la souscription – ce qui coĂ»te en moyenne entre 10 et 15€ chez chacun d’entre eux. N’hĂ©sitez pas Ă vous dĂ©pĂŞcher pour toutes ces offres spĂ©ciales de forfait mobile, elles ne durent pas longtemps.