Forfait mobile : les 3 vraies pépites à saisir en urgence ce lundi

Pour bien commencer la semaine, vous voulez changer de forfait mobile ? D’un opérateur à l’autre, les offres peuvent être très différentes. Il faut donc savoir bien choisir au bon moment. Pour vous aider, nous avons fait un tri et une sélection des 3 meilleures offres du moment. Si vous voulez en profiter, il faudra être rapide : la plupart expirent dans les 24 heures qui suivent.

Bien souvent, les opérateurs font des promos sur leur forfait mobile afin d’attirer une nouvelle clientèle. Ces offres spéciales sont réservées aux « nouveaux » clients. C’est la condition obligatoire pour pouvoir en profiter. Si vous êtes déjà chez l’un des 3 acteurs cités ci-dessous (RED by SFR, Prixtel et B&YOU), vous ne pourrez pas migrer vers son offre spéciale en cours.

Voir l’offre RED by SFR

Prixtel, le forfait mobile le plus intelligent

Par défaut, tous les forfaits mobiles suivent le même principe. En l’occurrence, vous souscrivez à une quantité d’appels, de SMS et de data donnée pour un prix défini. C’est tout, il n’y a aucune place à la souplesse. Même si vous en utilisez une minuscule partie, vous serez facturé le prix affiché. Chez Prixtel, on voit les choses un peu différemment.

En l’occurrence, son forfait mobile s’ajuste automatiquement à la consommation de chaque utilisateur. Les appels et SMS sont en illimités, mais c’est le volume de données mobiles qui conditionne le prix de l’abonnement. D’un mois à l’autre, le prix va donc changer. Pour faciliter la lisibilité de son offre, Prixtel a décidé de ne garder que trois paliers.

C’est très simple. Par exemple, si avec votre forfait mobile, vous utilisez 4 Go sur un mois, cela vous reviendra à 4,99€. C’est clairement le tarif le plus accessible de tout le marché français pour un tel volume de données. Cela dit, Prixtel garde ces tarifs préférentiels pendant la première année seulement (cela correspond à son offre actuelle qui expire le 4 août). Ensuite, chaque palier monte de 5€ par mois. Cela dit, ce forfait mobile restera très compétitif.

Si Prixtel connait un vif succès, c’est parce qu’il est excellent à tous les niveaux. En l’occurrence, il utilise les réseaux Orange et SFR pour son offre. Vous pouvez donc profiter des meilleurs réseaux à un prix défiant toute la concurrence. Évidemment, le forfait mobile de Prixtel est aussi sans engagement de durée pour le client. Vous pouvez rompre votre contrat à tout instant si vous trouvez mieux ailleurs.

Pour découvrir le forfait mobile de Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Pour ceux qui estiment que le forfait mobile ci-dessus n’offre pas assez de data, Prixtel a la solution. Une autre formule baptisée « Giga Série » suit le même fonctionnement – mais avec des paliers plus haut. En l’occurrence, ils se situent respectivement à 50, 100 et 200 Go. La différence est que leur prix est aussi garanti à vie, il ne bougera donc pas après la première année.

RED by SFR, le forfait à avoir cet été

Si Prixtel est un outsider, RED by SFR est une référence sur le forfait mobile. La marque du groupe SFR propose depuis quasiment une décennie des formules avec des tarifications ultra-agressives et un maximum de souplesse. La marque de télécom est très populaire et ses promotions devraient largement vous faire réfléchir à changer votre offre existante.

Pour rentrer dans le vif du sujet, son premier forfait mobile avec les appels et SMS en illimité et 80 Go de data est à 14€ par mois (au lieu de 17€). C’est une offre spéciale qui se termine déjà ce soir. Autrement dit, si vous voulez prendre RED by SFR avec un tarif préférentiel, c’est aujourd’hui qu’il faut y aller. Pour ceux qui veulent davantage de data, la version avec 100 Go est au prix de 16€ par mois. C’est un très bon choix également, en sachant que ce forfait mobile est facturé en temps normal 20€ mensuel.

En bonus, sachez que ce forfait mobile vient avec 10 Go de data que vous pouvez utiliser à l’étranger (UE et DOM). Vous avez également le droit à 100 Go de stockage dans SFR Cloud. C’est une bonne occasion de sécuriser tous ses documents avec une plateforme de stockage en ligne dans le cloud. Cela vous permet d’accéder à vos contenus depuis tous les appareils électroniques reliés à internet, sans aucune exception.

Voir l’offre RED by SFR

Comme vous pouvez l’imaginer, le forfait mobile de RED by SFR est sans engagement pour le client. Par ailleurs, l’opérateur s’engage à ne pas doubler le prix de son abonnement après la première année. Autrement dit, si vous voulez un opérateur à long terme, vous pouvez faire de vraies économies avec ce dernier.

B&YOU, une valeur sûre

Si vous êtes déjà client RED by SFR mais que vous voulez quand même prétendre à une offre similaire, B&YOU a la réponse. En effet, la marque sans engagement de Bouygues Telecom a exactement la même gamme de forfaits mobiles (et de prix) que RED by SFR. Petit avantage à B&YOU puisqu’il utilise le réseau d’antennes de Bouygues Telecom – qui est légèrement meilleur que celui du géant des télécoms RED by SFR.

Autrement dit, vous avez donc le forfait mobile avec les appels / SMS / MMS illimités et 80 Go de data à 13,99€ par mois. Une version avec 100 Go de data est au prix de 15,99€ par mois. Si vous cherchez un forfait pas cher avec peu de données mobiles, B&YOU avance une offre très intéressante. Vous pouvez avoir les appels et SMS en illimité ainsi que 200 Mo de data pour 4,99€ par mois.

Pour découvrir chaque forfait mobile B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU