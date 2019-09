Forfait mobile : 2 offres flash jusqu’à -75% terminent à minuit 🔥

Comme tous les lundis, il y a plusieurs offres de forfait mobile qui expirent à minuit. Il faut donc être rapide, d’autant plus qu’il s’agit en ce moment de promotions pour la rentrée qui n’ont pas vocation à être disponibles longtemps. A cette occasion, les opérateurs télécoms ont vraiment effectué des remises drastiques sur leurs abonnements et ce serait dommage de passer à côté.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR, Prixtel ou encore l’opérateur Cdiscount Mobile ont des offres promotionnelles sur leur forfait mobile qui ont rarement été vues jusqu’à présent. Si vous avez l’intention de changer d’offre pour partir sur un meilleur rapport qualité prix, c’est aujourd’hui qu’il faut regarder ce qui est disponible. De manière assez logique, ce sont les nouveaux clients des opérateurs qui en profitent, mais les clients existants ne peuvent pas demander à migrer vers ces forfaits mobiles à prix mini.

Qui avance le meilleur forfait mobile ce lundi ?

RED by SFR est l’ogre du forfait mobile

L’opérateur RED by SFR sublime le marché du forfait mobile depuis plusieurs mois déjà. C’est lui qui est à l’origine des promotions, et il sert de chef de file à tout le marché. La promotion mise en avant par l’opérateur a toutefois une fin, et elle est imminente : ce lundi soir à minuit, elle sera terminée. Pour ceux qui veulent changer d’offre à la rentrée, nous ne pouvons que vous inviter à vous y dépêcher.

L’offre unique de forfait mobile mise en avant contient les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données mobiles en France et 5 Go en Europe à 10€ par mois. Cet abonnement est non seulement compétitif sur le contenu de l’offre que sur sa flexibilité : il est sans engagement de durée, et le prix en promotion est garanti à vie. Peu d’opérateurs sont capables d’offrir cette dernière condition.

Comme vous pouvez le voir sur le site de l’opérateur RED by SFR, ce forfait mobile est modulable et on peut lui ajouter des options variées. Par exemple, pour 5€ par mois en plus, vous pouvez obtenir 60 Go de data au global. Vous avez aussi la possibilité d’activer une option internationale sur votre forfait mobile (15 Go en UE + Canada + USA) pour 5€ par mois. Ces options peuvent être souscrites ou résiliées chaque mois, depuis l’application mobile.

Ce forfait mobile expire à minuit ce soir :

Voir l’offre RED by SFR

B&YOU offre 80 Go à mini prix

B&YOU est une marque de forfait mobile sans engagement apparue la même année que RED by SFR. Il s’agit d’une filiale en ligne de Bouygues Telecom qui offre en ce moment une très belle réduction sur plusieurs forfaits mobiles de sa gamme. Attention, les offres spéciales expirent aussi dans les jours à venir, ce serait dommage de manquer une telle occasion. A noter que son offre est donc sans engagement, et que le tarif est valable à vie.

Le premier forfait mobile, qui selon nous, est le plus compétitif, est celui qui inclut les appels, SMS et MMS illimités, 80 Go de data en France et 8 Go en Europe pour 16,99€ par mois. Pour les gros consommateurs de données internet (liés aux jeux mobiles ou au visionnage de films), c’est une offre spéciale qu’il ne faudrait surtout pas manquer.

Deux autres offres spéciales sur un forfait mobile B&YOU sont également disponibles : appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de data en France, 6 Go en Europe pour 14,99€ par mois; ou encore appels, SMS et MMS illimités, 40 Go de data en France, 4 Go en Europe pour 9,99€ par mois. Cette dernière offre est toute aussi compétitive que le forfait mobile illimité de RED by SFR, et il possède les mêmes caractéristiques.

Pour découvrir le forfait mobile B&YOU, c’est par ici :

Voir l’offre B&YOU

Les outsiders à partir de 2,99€ par mois

Si RED by SFR et B&YOU sont des acteurs prépondérants sur le marché du forfait mobile sans engagement, il y a toutefois d’autres offres qui sont susceptibles de vous intéresser. Nous avons uniquement choisi des offres avec du sans engagement, mais les niveaux de promotions ne sont pas les mêmes. En l’occurrence, dans la quasi-totalité des cas, les autres opérateurs télécoms proposent une remise pendant une période limitée de temps.

Du fait qu’ils soient sans engagement, ces forfaits mobiles peuvent être résiliés à tout moment. Cela vous permet donc de profiter de la promotion et de résilier éventuellement lorsque le prix remonte. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que les opérateurs télécoms ne soient plus compétitifs après, car ils ont tout intérêt à vous garder. Dans le cas de Cdiscount Mobile par exemple, l’offre de forfait illimitée 30 Go passe à 12€ par mois après 6 mois, ce qui reste encore compétitif.

Quel que soit le forfait mobile que vous souhaitez choisir, il faudra effectuer un changement d’opérateur pour bénéficier de l’offre. Toutefois, cela se fait aujourd’hui très facilement au moment de la souscription au nouvel opérateur. La procédure en ligne est gratuite et elle est automatisée, vous n’avez pas à vous soucier de cela. Le plus important est de souscrire suffisamment vite avant que l’offre sur le forfait mobile n’expire.