Forfait mobile : les meilleures offres qui expirent bientôt 🔥

Changer de forfait mobile peut vous aider Ă Ă©conomiser sur vos factures – ce qui est plutĂ´t pratique alors mĂŞme que l’Ă©tĂ© commence tout juste. En ce moment, on peut voir de très belles offres chez des opĂ©rateurs plus ou moins traditionnels, Ă l’instar des SFR, Free Mobile ou encore RED by SFR. Ci-dessous, nous vous avons fait une liste des forfaits mobiles en promotion actuellement. Certains expirent dĂ©jĂ ce soir, mieux vaut s’activer pour en profiter.

SFR : Galaxy S10e Ă partir de 1 euro

Il y a quelques jours, SFR a commencĂ© une grande opĂ©ration lors de laquelle certains tĂ©lĂ©phones populaires voient leur prix chuter drastiquement. C’est le cas par exemple du dernier Samsung Galaxy S10e qui tombe Ă seulement 1€ sous certaines conditions. Il faut pour cela souscrire en parallèle Ă un forfait mobile 60 Go 4G+ sur une pĂ©riode de 24 mois, s’acquitter de 8€ de frais par mois sur 24 mois ainsi que bĂ©nĂ©ficier d’une offre de remboursement (ODR) de 100€ sur le smartphone.

La procĂ©dure qui permet d’obtenir le Galaxy S10e est très simple, et elle est expliquĂ©e de manière très transparente sur le site de SFR. Cela vous permet d’Ă©conomiser beaucoup sur le smartphone Samsung, alors que celui-ci coĂ»te en temps normal 759€. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’offre SFR ici :

Voir l’offre sur SFR

RED by SFR : un forfait sans engagement

Si vous avez dĂ©jĂ un tĂ©lĂ©phone, et que vous souhaitez seulement partir sur un forfait mobile, RED by SFR est un excellent choix. En ce moment, et jusqu’Ă ce soir Ă minuit, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com offre la possibilitĂ© de souscrire Ă un abonnement tĂ©lĂ©phonique Ă tarif avantageux. A noter que ce forfait est sans engagement, et que le tarif affichĂ© est valable Ă vie. Autrement dit, l’opĂ©rateur ne changera jamais le prix du forfait, ni le contenu de l’offre, aussi longtemps que vous restez chez lui.

Plusieurs dĂ©clinaisons du forfait RED by SFR sont disponibles : la première inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 5 Go de donnĂ©es internet pour 5€ par mois. Une seconde inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet en France et 4 Go dans l’UE pour 10€ par mois. Enfin un dernier forfait RED by SFR pour les voyageurs permet d’avoir les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de donnĂ©es internet dont 15 Go dans l’UE, aux Etats-Unis et au Canada pour 15€ par mois.

Encore une fois, ces forfaits RED by SFR s’arrĂŞtent ce soir Ă minuit :

Voir l’offre RED by SFR

Free et sa série illimitée 50 Go

Depuis 2013, Free a beaucoup contribuĂ© Ă l’Ă©volution du paysage des tĂ©lĂ©coms en France. Aujourd’hui encore, il est considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs forfaits mobiles sans engagement du moment, avec toujours un bon rapport qualitĂ© prix. En ce moment, et jusqu’Ă demain soir, il a d’ailleurs une belle promotion sur sa SĂ©rie SpĂ©ciale 50 Go.

En l’occurrence, le forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go de donnĂ©es internet en France et 4 Go Ă l’Ă©tranger est disponible pour 8,99€ par mois pendant la première annĂ©e. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif revient Ă la normale, soit 19,99€ par mois. Heureusement, Free Mobile n’exige aucun engagement de la part du client, ce qui lui laisse la flexibilitĂ© de changer.

Ce forfait mobile Free expire demain soir :

Voir l’offre Free