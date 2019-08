Forfait mobile : les offres choc à 5€ qui expirent sous 48h 🔥

Si vous avez l’intention de changer de forfait mobile dans les jours ou semaines à venir, vous avez tout intérêt à regarder les promotions qui sont actuellement valables chez des opérateurs télécoms comme RED by SFR, B&YOU ou Cdiscount Mobile. Pour les quelques jours à venir, il reste encore de très belles offres à saisir, sans aucun engagement, et avec parfois des options illimitées.

Il faut savoir que pour chaque forfait mobile que nous vous présentons plus bas sur cette page, il y a une seule condition qui est exigée de la part des opérateurs : il faut être nouveau client du groupe. Autrement dit, un client déjà existant ne pourra pas demander à bénéficier de la promotion sur le forfait mobile spécial de RED by SFR ou B&YOU par exemple.

RED by SFR : le meilleur forfait mobile ?

Depuis plusieurs mois déjà, RED by SFR se positionne comme l’opérateur le plus agressif sur le forfait mobile (et accessoirement aussi sur sa box internet). En ce moment, il y a une très belle promotion qui va se terminer le 5 août (lundi) et qu’il faut donc vite saisir. Elle est non seulement très flexible à tous les niveaux, mais elle est aussi la plus généreuse au niveau de l’offre.

Chez RED by SFR, il n’y a pas qu’un seul forfait mobile en promotion, mais bien plusieurs. Le plus populaire est probablement le forfait à 5€ par mois qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 5 Go de données internet par mois (+ 4 Go en Europe). Il est sans engagement, et le tarif affiché en ce moment est aussi garanti à vie : aussi longtemps que le client restera chez RED by SFR, il n’a aucun risque de voir le prix changer.

Pour ceux qui veulent des forfaits un peu plus consistants au niveau de la consommation de données internet, RED by SFR a deux solutions encore en promotion : le forfait à 10€ par mois avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 40 Go de données internet (+ 4 Go en Europe), ou la version à 15€ par mois avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet (+ 15 Go en Europe + USA + Canada). La première expire aussi sous 48 heures, tandis que la version à 15€ expire la semaine d’après.

Voir l’offre RED by SFR

B&YOU toujours dans la danse

B&YOU continue de maintenir la pression sur RED by SFR et il poursuit ses offres promotionnelles cette semaine. Changer de forfait mobile et aller chez B&YOU (offre sans engagement de Bouygues Telecom) est une très bonne solution, et la qualité du réseau de l’opérateur est excellente. L’ARCEP l’a d’ailleurs désigné comme le second meilleur réseau de France, vous avez donc une très bonne réception partout en France.

Le premier forfait mobile B&YOU en promotion est disponible pour 4,99€ par mois et inclut les SMS et MMS illimités, 2h d’appels ainsi que 5 Go de données internet (utilisables en France et en Europe). Cette offre sans engagement est disponible uniquement pendant les 48 prochaines heures, après quoi elle devrait expirer.

Pour ceux qui veulent davantage de données internet, B&YOU propose en ce moment, et pour une durée limitée, deux autres promotions qui vont largement vous convaincre : un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet (dont 4 Go en Europe) est disponible pour 9,99€ par mois. Une autre version avec appels, SMS et MMS illimités ainsi que 60 Go de données internet en France (dont 6 Go en Europe) est au prix de 14,99€ par mois.

Pour voir les forfaits mobiles B&YOU, c’est ici :

Voir l’offre B&YOU

Cdiscount : durée limitée à prix cassé

Pour ceux qui veulent obtenir un forfait mobile à moins de 5€ avec un tarif à couper le souffle, Cdiscount Mobile a une offre absolument imbattable. Attention, celle-ci est toutefois valable uniquement sur les 6 premiers mois, après quoi le prix classique est à nouveau appliqué (contrairement à RED by SFR ou B&YOU). Heureusement, l’offre est sans aucun engagement, ce qui permet de résilier à tout moment.

En l’occurrence, le forfait mobile Cdiscount inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 50 Go de données internet pour 4,99€ par mois. C’est le meilleur deal sur 6 mois, et cela mérite de s’y intéresser. Cet opérateur mobile virtuel s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses télécommunications, vous êtes donc sûrs d’avoir une excellente connexion. Cette offre spéciale est valable jusqu’au 9 août.

Pour voir l’offre Cdiscount Mobile, c’est ici :

Voir l’offre Cdiscount