Forfait mobile : les offres à 2€ / mois qui finissent ce lundi soir 🔥

Cet été, on a vu les opérateurs télécoms être plutôt généreux avec les clients sur leur forfait mobile : bon nombre d’entre eux ont fait des promotions sur leurs abonnements. Toutefois, avec l’approche de la rentrée, ils mettent un terme progressivement leurs offres spéciales : RED by SFR, NRJ Mobile et Cdiscount Mobile ont mis une date de fin à leur promotion : ce lundi soir, 19 août à minuit !

Si vous voulez prendre un nouveau forfait mobile, nous ne pouvons que vous inciter à opter pour un abonnement en promotion – qui peut vous aider à diviser le prix actuel de votre forfait par deux. Entre RED by SFR qui propose un forfait mobile à prix cassé et garanti à vie, NRJ Mobile ou Cdiscount Mobile, vous avez largement de quoi faire. A noter que les clients existants ne peuvent pas demander à migrer d’offre vers ces promotions généreuses et spéciales : il faut donc obligatoirement changer d’opérateur.

Le forfait mobile RED by SFR a tout pour séduire

RED by SFR s’est installé avec le temps comme un opérateur incroyable aussi bien sur le forfait mobile que sur la box internet. Ses deux produits sont en promotion jusqu’à ce lundi soir à minuit, et ce serait vraiment dommage de manquer cette occasion de réduire ses frais. Alors que son forfait et sa box sont déjà considéré comme les meilleurs sans remise, c’est donc un argument supplémentaire qui devrait vous convaincre d’y souscrire dès aujourd’hui.

Pour ce qui est des forfaits mobiles, la première promotion concerne un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet en France (+ 4 Go en UE) pour 10€ par mois seulement. Ce forfait mobile est sans aucun engagement et le prix est assuré aussi longtemps que le client reste chez l’opérateur. La seconde offre concerne un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de données en France (+ 15 Go en UE + Canada + USA) pour 15€ par mois. Encore une fois, sans engagement et avec un prix garanti à vie.

Pour ce qui est de la box internet RED by SFR, nous ne pouvons que vous inviter à la comparer avec votre offre actuelle et vous allez vite comprendre qu’il ne faut surtout pas la manquer : la fibre avec le très haut débit (200 MB/s en téléchargement) et les appels illimités (fixes et mobiles) est disponible pour 22€ par mois – en sachant que le premier mois vous est offert. Vous pouvez, à la carte, choisir de rajouter des options comme la télévision (4€ / mois pour 100 chaines). Pour ce prix-là, RED by SFR est clairement au top.

Cdiscount et le forfait à 2 euros par mois !

Pour ceux qui cherchent un petit prix, Cdiscount Mobile est le seul aujourd’hui à proposer un prix aussi bas et aussi compétitif par rapport aux autres. Alors que les opérateurs ont tenté d’oublier avec le temps les forfaits mobiles à 2€ – qui ne sont en plus pas rentables pour eux, Cdiscount Mobile a osé avancer une telle offre. Malheureusement, elle se termine aussi ce lundi soir à minuit, donc c’est la dernière occasion !

Le forfait mobile Cdiscount en promotion inclut les SMS et MMS illimités, 5h d’appels et 5 Go de données internet pour 1,99€ par mois. Avoir autant de data pour un prix aussi faible est vraiment exceptionnel, on ne l’a plus vu depuis très longtemps. L’offre de Cdiscount est cependant valable uniquement les six premiers mois, après quoi le tarif revient à 9€ par mois. Le forfait mobile est toutefois sans engagement, ce qui permet de changer si besoin. A noter que Cdiscount Mobile s’appuie sur les réseaux Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses télécommunications.

NRJ Mobile : une promo à 4,99€ mensuel

NRJ Mobile n’est pas autant sur les petits prix que Cdiscount Mobile, mais il a tout de même une offre spéciale sur son forfait mobile qui pourrait vous convaincre. Pour ceux qui utilisent souvent les données internet de leur smartphone (comme par exemple, si vous regardez des vidéos), il vaut mieux partir sur un forfait mobile plus garni sur les data.

En l’occurrence, la promotion de NRJ Mobile voit un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet être à 4,99€ par mois pendant les six premiers mois. Au delà de cette période, le prix de cet abonnement passe à 12€ par mois, mais cela reste encore très raisonnable par rapport à la quantité de data, et par rapport à la qualité du réseau physique (Orange, SFR ou Bouygues Telecom, au choix).

Ce deal NRJ Mobile expire ce lundi à minuit, dépêchez-vous d’en profiter :

