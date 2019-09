Forfait mobile : les 3 rares offres à moins de 5€ par mois 🔥

Quand on part sur un nouveau forfait mobile, l’objectif est d’avoir la meilleure qualité de signal possible tout en payant le prix le plus faible. C’est justement ce que l’on trouve en ce moment grâce aux promotions qui sont mises en place par les meilleurs opérateurs du marché. Entre RED by SFR, Prixtel, NRJ Mobile ou encore Free Mobile, les français peuvent profiter de ces offres vraiment très avantageuses. Il faut se dépêcher, leur date limite de validité s’approche à toute vitesse.

Si vous vous décidez pour prendre un forfait mobile en promotion ci-dessous, la seule contrainte est qu’il faut être un nouveau client de l’opérateur. En effet, ces offres spéciales ont pour objectif de grossir la base de clients de ces acteurs, ce qui passe par de l’acquisition externe de clients. Ces promotions sur forfait mobile sont à couper le souffle, mais il faudra donc migrer d’opérateur télécom.

Prixtel et son forfait mobile qui s’ajuste

Alors que la plupart des opérateurs ont des offres sur forfait mobile assez classiques et standardisées, Prixtel joue la carte de l’originalité et de la flexibilité. L’opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR a décidé de mettre à jour sa promotion pour convaincre un peu plus les français de partir pour son abonnement mobile. Par ailleurs, il utilise un système de paliers pour définir le prix tous les mois de son forfait.

En ce moment, et pendant quelques jours encore, son forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’un prix avantageux pour chacun des paliers de données internet définis par l’opérateur. Autrement dit, le prix final de l’abonnement dépendra de la consommation mensuelle du client. Il peut donc faire des économies si un mois il consomme moins qu’un autre.

– Entre 0 et 10 Go par mois, 4,99€ par mois (au lieu de 12,99€)

– Entre 10 Go et 50 Go par mois, 10,99€ par mois (au lieu de 18,99€)

– Entre 50 Go et 100 Go par mois, 16,99€ par mois (au lieu de 24,99€)

Les tarifs affichés ci-dessus sont tous en promotion sur la première année suivant la souscription. Quel que soit le palier, vous économisez donc 8€ sur chacun des abonnements, ce qui permet d’obtenir jusqu’à 70% de réduction sur le premier palier. Ainsi, un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go de données internet coûtera 4,99€ par mois – ce qui est exceptionnel.

Ce forfait mobile Prixtel est d’autant plus convaincant qu’il n’implique aucun engagement de la part du client. Ce dernier peut donc décider de partir dès lors qu’il n’est plus satisfait du forfait mobile, ou qu’il trouve mieux ailleurs. Pour voir l’essentiel de cette Série Spéciale de Prixtel, il faudra se dépêcher car l’offre promo expire déjà dans les jours à venir.

RED by SFR, le carton de la rentrée

RED by SFR est l’opérateur qui imprime le rythme des promotions sur forfait mobile pendant l’année. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il est très réactif pour la rentrée avec de très belles offres sur son forfait unique. RED by SFR a voulu simplifier son offre en mettant en avant un seul forfait auquel on peut rajouter des options ponctuelles mois après mois, sans engagement.

Le forfait mobile de base, qui est donc aussi en promotion, inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 10 Go de données internet en France et 5 Go en Europe pour 10€ par mois. Ce forfait a la particularité d’être sans engagement, et surtout, le tarif en promotion est valable à vie. Il ne remontera donc pas au bout d’un an, comme c’est le cas chez de nombreux concurrents.

Pour découvrir cet excellent forfait mobile RED by SFR avant qu’il n’expire :

NRJ Mobile : 30 Go à 2,99€ par mois

NRJ Mobile est un autre opérateur mobile virtuel qui a le vent en poupe. Lui s’appuie sur les réseaux d’antennes Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses télécommunications, ce qui permet une couverture optimale en 3G et 4G sur tout le territoire français. En ce moment, il a une offre très agressive tant au niveau du contenu qu’au niveau de la flexibilité.

On retrouve ainsi un forfait mobile qui inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet pour 2,99€ par mois pendant 6 mois. Au delà de cette période, le client se verra facturer le montant habituel pour ce forfait, soit 12€ par mois. Cela reste encore très compétitif si on le compare aux offres rivales, d’autant plus que ce forfait mobile est sans engagement de durée.

Pour voir l’offre de forfait mobile NRJ, c’est par ici :

Free Mobile, 50 Go + illimité

Si Free lutte toujours pour ré-atteindre son niveau d’abonnés au moment de son pic, l’opérateur télécom met tout en oeuvre pour séduire les français avec son forfait mobile. En ce moment, il met en avant une très belle offre, sans engagement et avec un tarif très compétitif sur la première année.

On peut ainsi profiter d’un forfait mobile Free qui inclut les appels, SMS et MMS illimités et 50 Go de données internet pour 8,99€ par mois pendant un an. Au delà de la première année, le forfait revient à 19,99€ par mois. Mais cela reste compétitif, et cela n’empêche pas les clients de quitter le navire s’ils trouvent une meilleure offre ailleurs.

Pour voir l’offre de Free, c’est par ici :

Récapitulatif des offres en cours

Voici un bref résumé de chaque forfait mobile en promotion :

Attention, tous ces forfaits et ces promotions vont disparaître dans les prochains jours, soyez vifs pour en profiter pleinement.