Forfait mobile : illimité à 4,99€ par mois, au choix via Orange et SFR 🔥

Pour de nombreux opérateurs, la rentrée de septembre a été l’occasion parfaite pour proposer de belles promotions sur leur forfait mobile. Prixtel a choisi de prolonger ses excellents bons plans avec une offre spéciale qui s’appuie sur les réseaux physiques Orange et SFR, et qui dure encore quelques jours. Comme à son habitude, l’opérateur mobile virtuel offre la possibilité de choisir un forfait mobile qui s’adapte à la consommation réelle de ses utilisateurs, ce qui permet de payer le juste prix pour son abonnement mobile.

Prixtel, un forfait mobile ajusté à vos besoins

Alors que la majorité des offres intéressantes ont désormais disparu, Prixtel est encore là pour proposer une promotion choc sur son forfait mobile illimité. En effet, l’opérateur casse les prix sur la première année et vous permet de bénéficier d’un abonnement avec appels, SMS et MMS sans limite qui ne coûtera que quelques euros par mois, le tout en adaptant le tarif à votre consommation de données Internet.

Pour voir toute l’offre Prixtel, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Plus concrètement, Prixtel fait une offre spéciale sur un forfait mobile qui inclut les appels, les SMS et MMS illimités, mais surtout un nombre de gigas de données mobiles qui définit ensuite le prix de votre abonnement. Autrement dit, le prix du forfait n’est pas fixe et il se base sur la consommation de vos data mobiles. Ainsi, plutôt que de vous faire payer le même tarif tous les mois (alors que vous n’avez pas utilisés vos datas de la même façon), vous payez le prix juste en toute transparence.

Voici les offres mobiles proposées par la promotion de Prixtel en cours :

Ces différents forfaits ont l’avantage indéniable de s’adapter à chaque client, ce qui veut dire que l’utilisateur qui utilise beaucoup Internet pourra profiter d’un nombre de données plus conséquent, contrairement à celui qui y passe peu de temps. De façon plus globale, un tel forfait mobile correspond également à ceux dont la consommation de données évolue chaque mois. De cette façon, vous ne risquez pas de devoir payer plus à cause du hors forfait, ni de payer un prix fixe trop élevé par rapport à votre consommation réelle.

Forfait : Prixtel offre 5€ de remise par mois

Comme on peut le voir ci-dessus, les forfaits mobiles en promotion de Prixtel fonctionnent par paliers : un utilisateur qui utilise jusqu’à 5 Go de données par mois donné sera donc facturé 4,99 euros par mois durant 12 mois (puis 9,99 euros) tandis que celui qui consomme jusqu’à 15 Go payera 9,99 euros par mois (pendant 12 mois puis 14,99 euros). Jusqu’à 50 Go, et quelle que soit la consommation d’appels, SMS et MMS, le client sera facturé 14,99€ tous les mois pendant les douze premiers mois.

De plus, Prixtel a aussi l’avantage de proposer des forfaits mobiles sans engagement de durée, ce qui veut dire que vous avez toute la flexibilité de partir si vous n’étiez plus très satisfait du service, ou si vous trouviez moins cher ailleurs. Évidemment, avec les prix affichés ci-dessus, il paraît assez compliqué de trouver un meilleur prix ailleurs – mais vous pouvez quand même essayer.

Rappelons aussi que Prixtel est un opérateur mobile virtuel et il s’appuie sur les réseaux mobiles d’Orange et SFR, dont les infrastructures physiques sont réputées pour être parmi les meilleures sur le territoire français. Vous pouvez donc choisir le réseau qui vous conviendra le mieux selon votre région géographique en sachant que vous pouvez demander à tout moment de basculer vers l’autre

Cette offre se termine déjà dans quelques jours :

Voir l’offre Prixtel