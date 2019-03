Forfait Mobile : l’offre Prixtel illimitée à partir de 6,99€/mois 🔥

Prixtel a décidé de prolonger encore pendant quelques jours sa promotion sur son forfait mobile ajustable Série Spéciale. Elle comprend les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et dans les DOM. Ce forfait s’adapte à votre consommation de datas 4G : chaque mois vous pouvez consommer jusqu’à 100 Go. Votre facture varie en fonction de ce que vous consommez. Pour l’étranger, le forfait Prixtel permet de disposer de 7,4 Go de data par mois dans l’UE et les DOM pendant les six premiers mois, puis 9,3 Go.

Petite particularité pour le dernier palier à 100 Go : il vous permet en plus de bénéficier des appels et SMS illimités depuis la France vers l’UE, les DOM et l’Amérique du Nord.

Prixtel s’adapte à la consommation de votre forfait mobile

La spécificité de la Série Spéciale est qu’elle s’adapte à votre consommation et vos besoins. Prixtel est le seul opérateur à proposer ce type de forfait. C’est une bonne solution si votre utilisation varie de mois en mois : cela vous permet de faire des économies, en payant uniquement ce que vous consommez.

Prixtel se distingue également en offrant la possibilité de choisir entre les réseaux mobile Orange et SFR. C’est un véritable point fort, pour être sûr d’être bien couvert par le réseau le plus performant à votre domicile ou votre travail. Orange est le meilleur réseau télécom de France selon l’ARCEP ; SFR se positionne comme le troisième meilleur réseau.

Pendant cette promotion, valable jusqu’au 26 mars, la Série Spéciale Prixtel propose trois offres à tarif réduit pendant 6 mois :

À la fin des six premiers mois, le forfait retrouve son prix habituel : 12,99€, 18,99€ et 24,99€ par mois.

Comme toujours chez les opérateurs mobiles, cette offre n’est valable que si vous êtes un nouveau client Prixtel.

Qui est Prixtel ?

Prixtel est un MVNO français basé à Aix-en-Provence. Créée en 2004, la société s’est spécialisée dans les forfaits ajustables, qui changent en fonction de votre consommation mensuelle. Un des points forts de cette offre promotionnelle Prixtel est que vous choisissez le réseau utilisé lors de la souscription (SFR ou Orange), ce qui peut s’avérer utile dans les endroits mal couverts par certains opérateurs.

Attention, cette vente flash sur le forfait Série Spéciale Prixtel est disponible jusqu’au 26 mars.

Comment garder son numéro actuel en passant chez Prixtel ?

La seule condition pour souscrire au forfait Prixtel est d’être un nouveau client. Vous pourrez donc recevoir un nouveau numéro ou garder votre numéro actuel. Pour le porter chez Prixtel il vous suffit d’appeler, depuis votre mobile, le 3179.

Vous recevrez ensuite par SMS votre numéro « RIO ». Ce dernier sera à renseigner lors de votre souscription au forfait mobile Prixtel, dans le formulaire d’inscription. Vous pourrez ainsi garder votre numéro de téléphone actuel sans aucuns frais supplémentaires. La procédure est très simple, vous n’aurez aucun mal à aller jusqu’au bout, et Prixtel s’occupe de résilier votre contrat chez votre opérateur actuel (c’est le cas pour tous les opérateurs).

Article sponsorisé par Prixtel.