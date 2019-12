Forfait mobile : marre de payer trop ? Voici 3 offres choc avant Noël

La fête de Noël arrive à grands pas, et change de forfait mobile peut être lié à plusieurs raisons : nouveau téléphone, bonne résolution pour réduire ses frais, envie d’avoir un réseau plus fiable etc. Le mois de décembre est toujours un mois où les opérateurs enregistrent une hausse du nombre de clients – et ils n’hésitent pas à soutenir cette croissance avec des généreuses promotions : Prixtel, RED by SFR ou B&YOU sont les plus populaires.

Prixtel, le forfait mobile qui s’adapte à… vous !

Depuis longtemps, Prixtel figure dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles. Il faut dire que la prise de position de cet opérateur est intéressante, puisqu’il a fait le choix d’adapter le prix de forfait mobile aux data que vous consommez en vrai. Alors que les concurrents vous font payer un prix fixe, c’est votre consommation qui définira le prix de votre abonnement chez Prixtel. Si le prix du forfait est déjà assez accessible en temps normal, il l’est encore plus en ces périodes de promotions de Noël.

Le forfait mobile « Le complet » de Prixtel est disponible à partir de 4,99€ par mois pour tous les appels, SMS et MMS illimités et jusqu’à 5 Go de données mobiles. Un système de paliers progressifs permet ensuite d’obtenir davantage de données : s’il consomme entre 5 et 15 Go par mois, il se verra facturer 9,99€ sur la période. Cela peut évidemment baisser d’un mois à l’autre s’il consomme moins. Enfin, le dernier palier, entre 15 Go et 50 Go, sera facturé 14,99€ par mois. Après la première année qui est en promotion pour Noël, chacun des paliers sera facturé 5€ en supplément. Dans tous les cas, Prixtel est sans engagement donc libre à tout le monde de changer d’opérateur par la suite.

Contrairement au opérateurs classiques, Prixtel est un opérateur mobile dit « virtuel ». Pour satisfaire ses clients, Prixtel se base sur des infrastructures déjà établies par d’autres opérateurs : Orange et SFR. L’ARCEP a d’ailleurs classé ces deux opérateurs numéro 1 et numéro 3 en termes de qualité de forfait. La force d’utiliser ces deux réseaux est d’avoir la possibilité de switcher entre l’un et l’autre quand vous voulez, en fonction de votre zone géographique.

Voici le forfait mobile de Prixtel en détail :

B&YOU, de la data à revendre

De son côté, B&YOU est lui aussi un acteur principal sur le marché français, et il n’hésite pas à proposer son forfait mobile à moindre coût en cette période hivernale. La marque lancée par Bouygues Telecom a choisi de miser sur des offres avec beaucoup de données mobiles et un rapport qualité prix ultra compétitif.

L’avantage d’opter pour B&YOU est que le prix de ses forfaits mobiles est garanti à vie – sans avoir besoin de s’engager. Vous le verrez plus bas, mais RED by SFR est le seul autre opérateur à pouvoir offrir le même modèle. Le fait que les prix soient garantis pour la vie permet de ne pas s’inquiéter à propos d’une éventuelle augmentation des tarifs dans le futur : cela n’arrivera jamais. Contrairement, à Prixtel ou RED by SFR, B&YOU propose plusieurs forfaits en promotions. Il faut savoir que toutes ces offres incluent toutes le premier mois offert :

Avec ces trois forfaits mobiles, vous trouverez forcément l’offre qui conviendra le mieux à vos besoins du quotidien. Quelle que soit la quantité données mobiles que vous voulez, B&YOU arrive à couvrir quasiment tous les profils de clients avec ses abonnements mobiles. Mais attention, ces offres spéciales se terminent sous peu, il faut donc être rapide pour s’en emparer.

RED by SFR, la sobriété au top

Au fil des années, RED by SFR est devenu un acteur incontournable dans le marché des forfaits mobiles. Son système de forfait unique permet d’ajouter des options en fonction de ce vous souhaitez consommer. RED by SFR a choisi de jouer la carte de la transparence et surtout de la flexibilité. Vous pouvez ensuite ajouter mois par mois la quantité de données mobiles pour votre consommation en France ou depuis l’Europe.

Ce forfait mobile concocté par RED by SFR vous permet d’accéder par défaut aux appels, SMS et MMS illimités, avec 50 Go d’internet et 8 Go depuis l’UE et les DOM pour seulement 12 euros par mois (au lieu de 15 euros). Et il ne s’agit que de l’offre de base : vous pouvez agrémenter le forfait mobile de diverses options sans engagement.

Comme B&YOU, le forfait mobile de RED by SFR est garanti à vie (aucun changement tarifaire) et sans engagement de durée pour le client. Ce sont deux arguments forts que l’on ne retrouve chez aucun autre acteur du marché, et cela contribue à toute la popularité de l’opérateur RED by SFR. Pour découvrir son offre, c’est ici :

Pour information, RED by SFR ne vend pas uniquement des forfaits mobiles, l’opérateur français est également un acteur incontournable sur le marché des box Internet. Pour cette offre, RED by SFR a choisi d’agir de la même façon qu’avec les forfaits mobiles, c’est-à-dire une offre unique sur laquelle vous ajoutez des options éventuelles. Actuellement, la box Internet avec la fibre en Très Haut Débit avec 1 Gb/s en téléchargement (au lieu de 200 Mb/s), 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) et les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations.