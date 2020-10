Forfait mobile : marre de payer trop ? Les 3 deals pour économiser 🔥

Changer de forfait mobile se fait simplement aujourd’hui. Encore faut-il trouver un abonnement qui soit moins cher – et tout aussi complet. Pour vous faciliter le travail, nous avons prĂ©parĂ© une liste de bonnes affaires ci-dessous. Ils sont valables encore quelques heures, il ne faut donc pas trop attendre.

Chacun des opĂ©rateurs ci-dessous propose un forfait mobile en promotion ce week-end, Ă l’instar de RED by SFR, Prixtel ou encore La Poste Mobile. Tous ont un positionnement diffĂ©rent, ce qui vous aidera Ă trouver la formule la plus adaptĂ©e Ă vos besoins. En revanche, ils vous demanderont d’ĂŞtre un « nouveau » client faute de quoi vous ne pourrez pas bĂ©nĂ©ficier de leurs offres actuelles.

RED by SFR est le plus populaire

RED by SFR fait beaucoup parler de lui depuis quelques annĂ©es. Et pour cause, l’opĂ©rateur propose un forfait mobile ultra accessible qui ne requiert aucun engagement de la part du client —le tout sans pĂ©naliser la qualitĂ© de sa formule. Il propose un excellent rapport qualitĂ©-prix qui justifie amplement son succès auprès de plusieurs millions d’utilisateurs.

Actuellement, le prix du forfait mobile de RED by SFR est en promo, ce qui devrait lui permettre de faire le plein de nouveaux clients. La formule revient Ă 14 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 80 Go de data. Le tout au lieu de 17 euros, ce qui implique une baisse de 20%. La formule comprend aussi 10 Go de data mobile dans l’UE et les DOM, ainsi que l’application SFR TV.

Ce forfait mobile est très avantageux, mais l’offre en cours prend dĂ©jĂ fin le 19 octobre (ce lundi). Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un abonnement sans engagement Ă prix mini, cette formule saura pleinement vous apporter satisfaction. RED by SFR ne propose qu’une offre, mais vous pouvez customiser votre formule avec des options qui sont facultatives comme les 100 Go en France ou les 15 Go Ă l’Ă©tranger (y compris les USA et le Canada). Le simulateur prĂ©sent sur le site de l’opĂ©rateur vous permet d’Ă©valuer le tarif final par mois de l’offre, en toute transparence.

RED by SFR propose un excellent forfait mobile, mais aussi une box Internet Ă prix mini. La RED box est aussi sans engagement de durĂ©e et accessible Ă un très grand nombre. Une offre fait tomber son prix jusqu’Ă la fin de ce week-end, c’est aussi l’occasion de faire des Ă©conomies sur le produit. L’abonnement est actuellement Ă l23 euros par mois au lieu de 33 pour la fibre avec très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement) et appels illimitĂ©s vers les fixes et mobiles.

Prixtel, un forfait mobile qui brille

Si vous ne voulez pas dĂ©penser 14 euros par mois pour un nouveau forfait mobile, c’est tout Ă fait comprĂ©hensible. Vous avez la possibilitĂ© de choisir une belle alternative proposĂ©e par Prixtel. En s’appuyant sur les rĂ©seaux d’antennes Orange ou SFR, l’opĂ©rateur affiche actuellement une rĂ©duction de qualitĂ© sur son abonnement. Ce dernier s’adapte Ă vous en incluant tous les appels, SMS et MMS en illimitĂ© et en fixant le prix tous les mois selon la quantitĂ© de data rĂ©ellement utilisĂ©e.

Pour que son forfait mobile soit lisible, Prixtel a imaginĂ© un système de paliers de data associĂ©s Ă un tarif – qui sera celui que vous rĂ©glerez Ă la fin du mois. Avec l’offre « Le complet », le premier tarif est de 4,99 euros, soit la formule la moins chère du marchĂ© Ă l’heure oĂą nous Ă©crivons ces lignes. Si vous utilisiez moins de 5 Go en un mois, le montant sera de 4,99 euros.

Si vous consultez notre comparateur de forfaits mobiles, vous verrez très vite qu’aucun autre opĂ©rateur n’est capable de proposer aussi bien, soit 4,99 euros pour autant de gigas mobile. Sinon, Prixtel propose une autre formule baptisĂ©e « Giga SĂ©rie ». Elle permet d’avoir une tonne de data —jusqu’Ă 200 Go tous les mois pour 19,99 euros. Ce week-end, l’opĂ©rateur fait aussi tomber le prix de cette offre en incluant une rĂ©duction de 5 euros sur tous les paliers disponibles pendant un an.

Après la première annĂ©e, chacun des paliers remonte logiquement de 5 euros par mois. Dans tous les cas, ce forfait mobile est agressif et attrayant sur le marchĂ©. De plus, Prixtel ne demande aucun engagement de durĂ©e, ce qui veut dire que vous ĂŞtes libre de partir sans rĂ©gler de frais en plus. Vous pouvez rĂ©silier Ă tout instant, c’est un bon argument pour essayer un nouvel opĂ©rateur.

La Poste Mobile, la formule Ă moins de 10 euros

Cet opĂ©rateur virtuel s’appuie sur le rĂ©seau physique de SFR —comme peut le faire Prixtel. Le forfait mobile de La Poste Mobile se veut assez discret, ce qui ne l’a pas empĂŞchĂ© de convaincre plus de 1,5 million de clients français. Beaucoup d’entre eux se rendent directement dans les bureaux de poste pour choisir cette offre, mais l’abonnement sur internet est souvent plus pertinent.

La promotion affichĂ©e par La Poste Mobile fait baisser son forfait mobile Ă 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS ainsi que 30 Go de data en France. Vous avez l’opportunitĂ© d’avoir d’une belle quantitĂ© de data tous les mois pour moins de 10 euros, autant dire que l’offre est très compĂ©titive —surtout Ă long terme, car le prix n’a pas vocation Ă doubler après un an. En plus, l’opĂ©rateur offre 4 mois d’accès gratuit Ă Deezer Premium.

La Poste Mobile surprend avec cet excellent forfait mobile pas cher, Ă moins de 10 euros. Si l’opĂ©rateur reste assez discret, son offre l’est beaucoup moins, car elle est très convaincante. Une fois de plus, cet abonnement est sans engagement, vous pouvez l’annuler quand vous le souhaitez, sans frais.

