Forfait mobile : marre de payer trop cher ? Voici 3 pépites à saisir 🔥

Finir la semaine en faisant des économies, ça vous tente ? Le forfait mobile constitue un des postes de dépenses mensuelles que vous pouvez réduire assez facilement.. Ce week-end, des offres très convaincantes sont mises en avant par les opérateurs télécoms. La majorité d’entre elles expirent lundi soir, faites preuve de rapidité pour en profiter.

Ce week-end, ce sont RED by SFR, Prixtel et La Poste Mobile qui régalent. Les opérateurs affichent de belles réductions sur le forfait mobile, elles peuvent profiter à tous ceux qui sont nouveaux clients : c’est une condition incontournable pour bénéficier des deals en cours. Si vous êtes déjà client auprès de l’un de ces opérateurs, vous devrez vous tourner vers celles de ses concurrents afin de profiter des prix cassés.

Voir l’offre Prixtel

Prixtel, un forfait mobile pour tous

Peut-être que vous n’avez pas envie que votre forfait mobile vous coûte 15 euros tous les mois, c’est légitime. Si c’est le cas, Prixtel va vous faire une proposition que vous ne pourrez pas refuser. Basé sur les réseaux SFR ou Orange, ce MVNO propose un beau deal sur sa formule « sur mesure ». Son abonnement inclut les SMS, MMS et appels en illimité tandis que le tarif est déterminé chaque mois par la quantité de data utilisée chaque mois.

Le forfait mobile de Prixtel se base sur un système de paliers, chacun étant lié à un prix qui sera votre facture chaque fin de mois. La formule « Le complet » propose des tarifs qui commencent à 4,99 euros. C’est l’abonnement le moins cher du marché pour le moment, ce qui justifie son attrait auprès du public. Si vous consommez 5 Go de données mobiles (ou moins) en un mois, vous ne payerez que 4,99 euros sur la période.

Notre comparateur de forfaits mobiles le montre, aucun rival de Prixtel ne fait aussi bien avec autant de data chaque mois. Si vous avez peur de manquer de data avec la formule « Le complet », l’opérateur propose une autre formule baptisée « Giga Série ». Avec elle, vous êtes certain d’avoir assez de data sachant que les paliers grimpent jusqu’à 200 Go pour 19,99 euros.

Voir l’offre Prixtel

Au bout d’un an, tous les paliers des forfaits mobiles de Prixtel repassent à 5 euros de plus par mois. Promotion ou non, ces formules restent aussi séduisantes que compétitives sur le marché des abonnements. L’opérateur ne demande aucun engagement, vous pouvez partir quand vous le voulez si cette offre ne convient plus à vos attentes. De quoi être tranquille et annuler sans problème quand bon vous semble.

RED by SFR, un forfait aussi simple qu’accessible

RED by SFR est connu de tous ceux qui sont en quête d’un nouveau forfait mobile. Depuis des années, la marque affiche une formule performante qui reste accessible à un grand nombre. L’opérateur se différencie avec une offre sans engagement dont le tarif ne double pas après un an. Des arguments massifs qui vous offrent la possibilité de profiter d’un confort d’esprit à court terme comme à long terme.

Le forfait mobile de RED by SFR est déjà compétitif sans réduction. Autant dire qu’on ne va pas se plaindre de voir son prix baisser dans le cadre de cette offre spéciale. Avec la promo valable, l’abonnement passe à 15 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité, 80 Go de data en France et 10 Go dans l’UE/DOM. Cela représente une remise de 20% par rapport à tarif standard, ce qui et loin d’être négligeable.

Actuellement, ce forfait mobile inclut gratuitement l’application SFR TV qui permet un accès à toutes les chaînes et bouquets TV. Vous pouvez aussi agrémenter cette offre unique de quelques options facultatives, comme 100 Go en France ou 15 Go à l’international (dont USA et Canada) pour 5 euros de plus tous les mois. La gamme reste très simple avec un abonnement unique, mais vous pouvez le customiser comme bon vous semble sans perdre en transparence.

Attention, l’offre de RED by SFR expire à la fin du week-end :

Voir l’offre RED by SFR

Vous pouvez aussi choisir le pack complet RED by SFR en prenant une box Internet en plus du forfait mobile. Dans le domaine, l’opérateur est également excellent, surtout avec ce prix cassé à 23 euros par mois au lieu de 33 euros pour la fibre en très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités (fixes et mobiles). Si vous n’avez pas la fibre, l’offre ADSL coûte 16 euros par mois seulement. Comme pour le forfait mobile, la box de RED by SFR est sans engagement de durée et son prix ne double pas après 12 mois.

La Poste Mobile, un outsider du forfait

La Poste Mobile est un opérateur plus discret que ses rivaux sur le marché. Cela est loin de l’empêcher de proposer une offre de choix qui rivalise très largement avec les gros acteurs du secteur. Le tarif est très réduit avec ce deal, en plus du fait que la formule soit sans engagement de durée – et qu’elle bénéficie de la qualité du réseau de SFR. Actuellement, elle est bien au-dessus de beaucoup de ses concurrents.

Avec ce deal, le forfait mobile de La Poste Mobile est à 9,99 euros par mois pour les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 30 Go en France. Si vous ne voulez pas dépenser plus de 10 euros par mois dans votre abonnement, autant dire que cette offre est parfaite pour vous. Comme pour RED by SFR, le prix ne doublera pas après un an. Si vous n’utilisez pas beaucoup de data, vous serez comblé.

La Poste Mobile revendique plus de 1,5 million de clients en France avec ce forfait mobile. Si beaucoup optent pour cette offre directement dans les bureaux de Poste, vous pouvez aussi choisir cette formule directement sur internet. Sur le web, l’opérateur vous offre en bonus 4 mois d’accès à Deezer Premium, c’est la cerise sur le gâteau. L’offre est sans engagement de durée, vous annulez quand vous voulez.

Pour découvrir le forfait mobile de La Poste Mobile, c’est par ici :

Voir l’offre La Poste Mobile