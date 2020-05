Forfait mobile : Marre de payer trop ? Voici l’offre idéale sur Orange ou SFR 🔥

Pour ce seul et unique week-end des French Days, Prixtel a dĂ©cidĂ© d’offrir une belle remise sur son forfait mobile. L’opĂ©rateur mobile virtuel français montre une nouvelle fois son plus beau visage avec des tarifs que l’on ne voit vraiment nulle part ailleurs. Par ailleurs, il utilise les rĂ©seaux Orange et SFR pour construire une offre mobile parmi les meilleures du marchĂ©.

Pour dĂ©couvrir l’offre spĂ©ciale Prixtel, c’est ici :

Voir l’offre Prixtel

Changer de forfait mobile vaut le coup uniquement si vous trouvez une (vraie) bonne offre. Depuis le dĂ©but du dĂ©confinement, c’est Prixtel qui sublime le marchĂ© avec un forfait mobile baptisĂ© « Le complet » qui permet d’Ă©viter tout risque de gaspillage. Il est transparent, il est sans engagement, et le client ne paiera que le prix « juste ». Un mĂ©canisme subtil permet de payer pour sa consommation rĂ©elle.

Un forfait mobile qui vous ressemble

Ces dernières annĂ©es, les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms ont tendance Ă sortir des forfaits mobiles avec toujours davantage de data (jusqu’Ă 200 Go par mois). Dans les faits, on utilise bien souvent moins de 10 Go tous les mois. PlutĂ´t que de profiter de cette course au volume, pourquoi ne pas choisir un forfait mobile efficace et abordable ? C’est la promesse de Prixtel, avec son offre baptisĂ©e « Le complet ».

Par dĂ©faut, tous les appels, SMS et MMS sont disponibles en illimitĂ©. En revanche, c’est la quantitĂ© de data utilisĂ©e chaque moi qui conditionnera le prix. Pour simplifier la grille tarifaire, l’opĂ©rateur a mis en place 3 paliers qui sont chacun associĂ©s Ă un coĂ»t. Selon le volume de donnĂ©es que vous aurez consommĂ© sur le mois, vous serez alors associĂ© Ă l’un des paliers.

Voici les 3 paliers chez Prixtel :

Pour vous donner un exemple, si vous utilisez 8 Go de data sur un mois, vous serez facturĂ© 9,99€ sur cette pĂ©riode. Si le mois d’après, vous n’en utilisez que 4 Go, le prix tombera Ă 4,99€ par mois – et ainsi de suite. Ce forfait mobile est vraiment facile Ă lire, et vous n’aurez aucune mauvaise surprise. Cet abonnement Ă©volutif est assez inĂ©dit et aucun concurrent ne se positionne sur le crĂ©neau. Et pourtant, il est vraiment intelligent.

Un abonnement sans engagement

Prixtel n’est pas seulement très compĂ©titif sur les prix, il est aussi Ă la hauteur en matière de souplesse. En l’occurrence, son forfait mobile est sans engagement de durĂ©e pour le client. A tout instant, s’il n’est plus convaincu par l’offre, il peut dĂ©cider d’aller voir ailleurs. On rappellera que les tarifs affichĂ©s plus haut sont valables pendant les premiers 12 mois. Au delĂ , il faudra rajouter 5€ chaque mois. Cela dit, mĂŞme avec ces nouveaux prix, il restera dans le top des opĂ©rateurs.

Alors que la concurrence s’intensifie chaque annĂ©e sur le forfait mobile, Prixtel a dĂ©cidĂ© de collaborer avec Orange et SFR pour le rĂ©seau. Le client peut donc profiter des meilleurs rĂ©seaux français (n°1 et n°3 selon l’ARCEP) Ă un prix très faible. Typiquement, ce niveau de grille tarifaire n’est pas disponible en direct si vous passez par Orange ou SFR.

Au niveau du rĂ©seau, le client n’a pas besoin de choisir Orange ou SFR. En l’occurrence, il peut demander Ă tout moment Ă Prixtel de migrer de l’un vers l’autre, sans besoin de se justifier. Cela lui permet ainsi d’avoir un forfait mobile avec un bon signal oĂą qu’il soit dans l’Hexagone. Au final, vous ĂŞtes gagnants sur tous les plans avec cette offre spĂ©ciale pour les French Days.

Attention, elle expire malheureusement dĂ©jĂ le 2 juin (mardi prochain). Si vous voulez rĂ©duire votre facture, il ne faudra plus hĂ©siter longtemps. Pour dĂ©couvrir cette offre qui nous a convaincu, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel

Pour ceux qui n’utilisent quasiment pas de data, Prixtel a Ă©galement imaginĂ© un second forfait ajustable. La diffĂ©rence avec celui Ă©voquĂ© plus haut est la quantitĂ© de donnĂ©es mobiles / appel / SMS disponibles. Cet abonnement baptisĂ© « L’essentiel » permet d’avoir un volume Ă©volutif dès 2€ par mois (et jusqu’Ă 7,99€). Par exemple, si vous consommez moins de 2h d’appels, les SMS et MMS illimitĂ©s et 10 Mo de data.