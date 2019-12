Forfait mobile : la meilleure offre illimitée avec 5 Go expire demain 🔥

A l’approche des fĂŞtes de NoĂ«l, plusieurs opĂ©rateurs ont pris de l’avance en dĂ©voilant des remises intĂ©ressantes sur leurs forfaits mobiles. Avec RED by SFR, B&YOU ou encore le forfait illimitĂ© 5 Go de Prixtel, vous pouvez espĂ©rer de belles promotions sur votre abonnement mobile. Attention, les offres Ă prix cassĂ©s expirent dans quelques jours tout au plus, c’est donc maintenant qu’il faut en profiter.

Pour rappel, vous devez obligatoirement ĂŞtre un nouveau client pour profiter de ces forfaits mobiles Ă prix mini. Pour ce faire, il faut suivre les dĂ©marches en ligne qui vous indiquent le processus Ă suivre. Mais pas d’inquiĂ©tude, ce dernier est simple et il suffit de renseigner ces infos lorsque vous remplissez le formulaire en ligne chez votre nouvel opĂ©rateur tĂ©lĂ©com.

Prixtel, 5 Go pour 4,99€ mensuel

Prixtel est le premier opĂ©rateur notre comparatif hebdomadaire des meilleurs forfaits mobiles. Il propose en ce moment une promotion sur un abonnement qui se base sur votre consommation rĂ©elle de donnĂ©es Internet. PlutĂ´t que de vous faire payer un tarif fixe chaque mois, c’est votre consommation qui dĂ©finira le prix tous les mois. Son prix est dĂ©jĂ intĂ©ressant sans la promotion et il le devient encore plus en ce moment.

Le forfait mobile de Prixtel coĂ»te 4,99 euros pour les appels, SMS et MMS illimitĂ©s et jusqu’Ă 5 Go d’Internet tous les mois. C’est le premier palier de l’abonnement « Le complet », qui se dĂ©coupe en trois paliers au total : la première version Ă 4,99 euros par mois est valable 12 mois, puis il passe ensuite Ă 9,99 euros par mois. Le deuxième palier sera appliquĂ© pour toute consommation entre 5 et 15 Go de donnĂ©es mobiles par mois – et il coĂ»te 9,99 euros (puis 14,99 euros après un an). Le troisième et dernier palier va de 15 Go d’Internet Ă 50 Go pour 14,99 euros par mois (puis 19,99 euros ensuite).

Prixtel est un opĂ©rateur mobile virtuel, ce qui veut dire qu’il se base sur des infrastructures dĂ©jĂ existantes. Dans son cas, il s’agit des rĂ©seaux physiques d’Orange et SFR, deux fournisseurs dont les services ont Ă©tĂ© vantĂ©s par l’ARCEP, qui les classe numĂ©ro 1 et numĂ©ro 3 dans l’Hexagone. Vous pouvez choisir entre les deux rĂ©seaux selon votre zone gĂ©ographique et en changez lors d’un dĂ©placement ou pour un dĂ©mĂ©nagement.

La promotion Prixtel se termine demain, voici l’offre :

Voir l’offre Prixtel

RED by SFR, le forfait mobile simple

RED by SFR a su s’imposer comme un acteur fort du marchĂ© du forfait mobile au fil des annĂ©es. Celui-ci offre un abonnement unique sur lequel vous pouvez ajouter des options en fonction de vos propres besoins. Autant dire que ce dernier est très simple Ă comprendre et s’ajuste selon vos envies. Il est Ă la fois transparent et flexible, deux Ă©lĂ©ments qui font sa force. Vous pouvez ajouter des gigas d’Internet pour votre consommation en France ou depuis l’Ă©tranger.

Le forfait mobile de RED by SFR comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go d’Internet et 8 Go depuis l’UE et les DOM pour 12 euros par mois au lieu de 15 euros. Il s’agit lĂ de l’offre initiale de l’opĂ©rateur sur laquelle vous pouvez ajouter les options de votre choix. Rappelons que le forfait mobile de RED est garanti Ă vie et sans engagement. Cela signifie que le tarif n’augmentera pas dans les semaines, les mois et les annĂ©es Ă venir. Le fait qu’il soit engagement veut dire que vous pouvez quitter l’opĂ©rateur dès que vous le dĂ©sirez si vous trouvez une meilleure offre ailleurs. La promotion de RED se termine dans quelques jours.

Pour ce qui est des options de RED by SFR, vous avez la possibilitĂ© d’en ajouter plusieurs sur ce forfait mobile. Pour 20 euros par mois, vous bĂ©nĂ©ficiez de 100 Go d’Internet et 10 Go depuis l’UE et les DOM. Les amateurs de voyages pourront aussi profiter des 60 Go ou des 100 Go d’Internet depuis la France pour 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA ou le Canada.

Voir l’offre RED by SFR

RED by SFR ne fait pas que des forfaits mobiles, car le français s’est aussi fait une belle place sur le marchĂ© des box mobiles. Le principe est le mĂŞme que pour les abonnements mobiles, c’est-Ă -dire une offre unique sur laquelle vous ajoutez des options. Actuellement, la box Internet avec la fibre en Très Haut DĂ©bit avec 1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement (au lieu de 200 Mb/s), 400 Mb/s en envoi (au lieu de 50 Mb/s) et les appels illimitĂ©s vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations. Habituellement Ă 5 euros par mois, l’option avec les appels illimitĂ©s vers les mobiles est gratuite. Pour ceux qui n’auraient pas la fibre, la box ADSL revient Ă 15 euros par mois.

B&YOU, de la data comme s’il en pleuvait

B&YOU a Ă©galement su s’imposer sur le marchĂ© français avec ses forfaits mobiles comme un acteur de rĂ©fĂ©rence. La marque de Bouygues Telecom se tourne principalement vers des offres qui incluent beaucoup de gigas d’Internet. Ces abonnements mensuels plairont très certainement Ă ceux qui jouent beaucoup depuis leur tĂ©lĂ©phone et ceux qui regardent de nombreuses vidĂ©os.

Les forfaits mobiles de B&YOU sont garantis Ă vie et sans engagement de durĂ©e, comme celle de RED by SFR. Pas d’inquiĂ©tude Ă avoir sur une potentielle augmentation des tarifs ou un engagement auprès de l’opĂ©rateur, cela n’arrivera pas. Voici les promotions actuellement disponibles – en sachant qu’elles incluent toutes le premier mois offert :

Nul doute que vous trouverez l’offre qui vous plaira parmi ces rĂ©ductions, le tout en fonction du nombre de Go d’Internet que vous voulez. Pour accĂ©der Ă l’offre en cours chez B&YOU, c’est par ici :

Voir l’offre B&YOU