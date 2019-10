Forfait mobile : les meilleures offres jusqu’à -60% ce lundi 🔥

Ce matin, il reste de très belles opportunitĂ©s pour rĂ©duire le coĂ»t de son forfait mobile. Entre les RED by SFR (SFR), B&YOU (Bouygues Telecom) ou encore Prixtel, vous avez la possibilitĂ© de baisser drastiquement le coĂ»t de tarif de votre abonnement mobile. Ces opĂ©rateurs tĂ©lĂ©com ont des promotions très gĂ©nĂ©reuses, mais elles expirent dĂ©jĂ dans les heures Ă venir. C’est donc le bon moment ce lundi de souscrire Ă l’une de ces offres.

Comme vous allez le voir plus bas, ces offres de forfait mobile sont vraiment très compĂ©titives sur le prix, et c’est pour cette raison qu’elles sont rĂ©servĂ©es aux nouveaux clients des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms. Il faut donc changer d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour ĂŞtre Ă©ligible Ă ces offres, c’est tout. Heureusement, tout cela se fait automatiquement et sans frais lorsque vous souscrivez Ă un nouveau forfait mobile.

RED by SFR et son forfait mobile qualitatif

RED by SFR se distingue depuis plusieurs semaines avec des remises sur son forfait mobile. Pour faciliter la comprĂ©hension de son offre, l’opĂ©rateur a dĂ©cidĂ© de rĂ©duire sa gamme Ă un seul forfait, qui peut ensuite ĂŞtre 100% personnalisĂ© avec des options facultatives. Pendant quelques heures encore, il y a une forte rĂ©duction sur ce forfait mobile unique, et ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ©.

La promotion est la suivante : il s’accompagne des appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go de donnĂ©es internet en France, 8 Go en Union EuropĂ©enne, pour 12€ par mois. DĂ©jĂ hors remise il est considĂ©rĂ© comme l’un des meilleurs du moment, mais avec cette remise de 3 euros tous les mois – valable Ă vie, cela le positionne comme le meilleur forfait mobile – sinon l’un des meilleurs – du marchĂ©.

Vous avez ensuite la possibilitĂ© d’agrĂ©menter ce forfait mobile avec des options (international, data supplĂ©mentaire) ponctuelles. Le forfait mobile RED by SFR est sans engagement de durĂ©e, et c’est la mĂŞme chose pour les options. Vous avez donc une entière flexibilitĂ© sur ce produit, ce qui est un vrai confort. Par ailleurs, le prix est garanti Ă vie, il n’y aura donc aucune variation dans le futur.

Pour ceux qui sont Ă©galement en recherche d’une box internet, RED by SFR a la meilleure offre du marchĂ© – en toute simplicitĂ©. Elle a une promotion qui permet d’obtenir la fibre avec l’ultra haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 400 Mb/s en envoi) avec aussi les appels illimitĂ©s vers les fixes pour 22€ par mois. Cette offre spĂ©ciale est aussi sans engagement et le prix garanti Ă vie – ce qui bouleverse un marchĂ© existant assez opaque et très rigide.

Prixtel : un forfait qui vous convient

Pour se distinguer des acteurs traditionnels, l’opĂ©rateur mobile virtuel Prixtel a dĂ©cidĂ© de venir avec un forfait mobile qui s’adapte Ă chacun. En effet, le prix de ce dernier est influencĂ© directement par la consommation de donnĂ©es internet de chacun. Si Prixtel ne possède pas d’antennes pour ses tĂ©lĂ©communications, il s’est associĂ© avec Orange (meilleur rĂ©seau de France selon l’ARCEP) et SFR pour fournir un signal de qualitĂ© partout Ă travers la France.

Avec le forfait mobile Prixtel, les appels, SMS et MMS sont tous illimitĂ©s, et c’est un système de palier sur la consommation de data qui a un impact sur le prix de l’abonnement mensuel. En ce moment, souscrire Ă ce forfait permet d’avoir une remise sur tous les paliers :

Donc pour prendre un exemple, un utilisateur qui consommerait jusqu’Ă 5 Go de donnĂ©es internet par mois avec son forfait mobile sera facturĂ© 4,99€ sur la pĂ©riode (quelle que soit sa consommation de SMS, MMS et appels). Cette offre spĂ©ciale est valable pendant toute la première annĂ©e, après quoi le tarif habituel est Ă nouveau appliquĂ©. Dans tous les cas, le client n’est jamais engagĂ© sur la durĂ©e chez Prixtel, ce qui ne lui fait courir aucun risque.

Pour voir ce très bon forfait Prixtel :

B&YOU, le graal sur la data mobile

Alors qu’il Ă©tait plutĂ´t dans la moyenne en septembre, le forfait mobile B&YOU a vraiment poussĂ© un grand coup depuis le dĂ©but du mois d’octobre. C’est vraiment le moment de saisir sa chance pour ceux qui cherchent un forfait avec beaucoup de donnĂ©es mobiles. Ce qui est d’autant plus satisfaisant, c’est que la qualitĂ© du rĂ©seau d’antennes Bouygues Telecom est vraiment Ă la hauteur et vous avez donc une très bonne couverture partout en France.

La gamme de forfait B&YOU se dĂ©compose en trois parties. Chacun des forfaits mobiles correspond Ă un profil de clients diffĂ©rents, donc tout le monde peut y trouver son compte. Ce qui est d’autant plus rĂ©jouissant, c’est que tous ces abonnements mobiles sont en promotion et que ces offres sont valables Ă vie et sans aucun engagement. B&YOU est donc lui aussi au sommet de la flexibilitĂ©.

La première promotion concerne un forfait mobile B&YOU qui comprend les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go de data en France pour 11,99€ par mois. Ce forfait est sans engagement et le prix est garanti Ă vie. Le deuxième forfait inclut les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 50 Go de data en France pendant la semaine et la data en illimitĂ©e le week-end, pour 14,99€ par mois : cette offre est vraiment incroyable parce qu’elle est illimitĂ©e – ce qu’aucun concurrent ne fait.

La dernière offre est la plus gĂ©nĂ©reuse en donnĂ©es internet : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 100 Go de donnĂ©es mobiles en France pour 19,99€ par mois. C’est clairement le forfait qui se distingue le plus de la concurrence, et on ne peut que vous le recommander. Comme les deux autres, il est sans engagement de durĂ©e.