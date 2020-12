Forfait mobile : ne ratez pas ce deal Orange ou SFR (4,99€) 🔥

La fin d’annĂ©e est toujours une pĂ©riode propice Ă prendre un nouveau forfait mobile. Pourquoi ? Parce que certains opĂ©rateurs jettent leurs dernières forces dans la bataille pour atteindre leur objectif annuel. On retrouve ainsi parfois de belles promotions sur des abonnements populaires. Ce week-end, Prixtel en est la meilleure illustration avec deux excellents forfaits Ă partir de 4,99€ et jusqu’Ă 200 Go.

Voir l’offre Prixtel

Chez le MVNO Prixtel, c’est NoĂ«l avant l’heure. Il combine un excellent rĂ©seau (Orange ou SFR, au choix des clients) avec des prix très bas. C’est aujourd’hui le meilleur rapport qualitĂ© prix que vous puissiez trouver sur le marchĂ©. Comme vous allez le voir plus bas, c’est une formule sans engagement pour le client qui permet de payer uniquement ce que l’on consomme rĂ©ellement.

Un forfait mobile unique et avantageux

Il est fort probable que votre forfait mobile actuel se dĂ©compose de la manière suivante : pour un prix mensuel donnĂ©, vous bĂ©nĂ©ficiez d’une quantitĂ© fixe d’appels, de SMS, de MMS et de data. Si vous en utilisez moins que la limite autorisĂ©e, vous payez quand mĂŞme le tarif fixĂ©. Si vous en utilisez plus, vous passez dans le hors-forfait. En matière de souplesse, on pourrait espĂ©rer mieux.

C’est justement ce que propose Prixtel avec un forfait mobile Ă©volutif. Avec un maximum de transparence (et un prix toujours ultra compĂ©titif), il permet de ne payer que ce que l’on a vraiment consommĂ© sur le mois Ă©coulĂ©.

Par dĂ©faut, les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s chez lui – aussi bien dans sa formule « Giga SĂ©rie » que dans la version « Le complet ». En revanche, c’est la quantitĂ© de donnĂ©es mobiles consommĂ©es sur le mois qui dĂ©finira alors le montant dont il faut s’acquitter. Mois après mois, la facture peut donc Ă©voluer Ă la hausse comme Ă la baisse. Ce système Ă©volutif vous permet de payer au plus proche de votre utilisation.

Pour simplifier la grille tarifaire, Prixtel a mis en place trois paliers pour chacun de ses deux formules. Ci-dessous, vous avez les paliers de son forfait mobile Giga SĂ©rie, qui est aussi le plus populaire en ce moment.

Quelle que soit votre consommation d’appels, SMS ou MMS, c’est uniquement la data qui influencera le prix du forfait mobile. Par exemple, si un mois donnĂ©, vous utilisez 90 Go de data, cela vous reviendra Ă 14,99€ sur toute la pĂ©riode. Le mois d’après, si vous en utilisez moins, vous pouvez très bien retomber sur le palier infĂ©rieur Ă 9,99€.

Vous pouvez comparer avec la concurrence, Prixtel est ultra compĂ©titif sur chacun des paliers. Aujourd’hui, aucun acteur ne propose jusqu’Ă 50 Go de data pour 9,99€ sur la pĂ©riode. Ce sont des prix que l’on ne retrouve nulle part ailleurs – et qui ne cachent en rien une mauvaise qualitĂ©. L’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com vous permet par exemple d’utiliser le rĂ©seau Orange pour vos communications, ce qui n’est autre que le meilleur rĂ©seau en France (source : ARCEP).

Les paliers supĂ©rieurs de 100 et 200 Go sont Ă©galement très compĂ©titifs sur ce forfait mobile. Il faut rappeler que ces paliers sont affichĂ©s dans le cadre de la promotion mise en avant par Prixtel jusqu’au 22 dĂ©cembre. Cela vous garantit ces tarifs bas pendant les premiers 12 mois. Au delĂ , il faudra rajouter 5€ pour chacun des trois paliers. Cela dit, ils restent toujours ultra compĂ©titifs.

Voir l’offre Prixtel

Dans tous les cas, mĂŞme si vous n’acceptiez pas la hausse de prix après 12 mois, vous pouvez toujours rĂ©silier votre forfait mobile. Prixtel ne vous engage en rien, vous pouvez annuler votre abonnement Ă tout instant, sans aucun prĂ©avis. Cela vous permet de garder la flexibilitĂ© d’aller voir ailleurs – tout en conservant Ă chaque fois votre numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

Le complet, une formule à partir de 4,99€

Si les paliers de 100 et 200 Go vous semblent vraiment trop Ă©levĂ©s, Prixtel propose aussi une alternative moins gourmande en data. « Le complet » est la formule historique de l’opĂ©rateur, et c’est celle-ci qui l’a faite connaitre. En l’occurrence, ce forfait mobile suit le mĂŞme fonctionnement que celui prĂ©sentĂ© plus haut, Ă savoir les appels / SMS / MMS en illimitĂ© et la data qui conditionne le tarif final.

Ici, les trois paliers sont plus petits :

Encore une fois, vous pouvez regarder sur le marchĂ©, personne n’offre 5 Go de data pour 4,99€ par mois. Prixtel se montre Ă©galement très compĂ©titif sur ce forfait mobile. Cela dit, si vous atteignez rĂ©gulièrement le troisième palier, mieux vaudra passer sur la Giga SĂ©rie qui devient alors plus avantageuse. Cela dit, ceux qui utilisent leur tĂ©lĂ©phone (et internet) de manière moins intensive seront ravis par cette offre.

Voir l’offre Prixtel

Pareil que pour la Giga SĂ©rie, ce forfait mobile est lui aussi Ă©ligible Ă la promotion de Prixtel. Après une annĂ©e, chacun des paliers remontera aussi de 5€. DĂ©jĂ , on apprĂ©cie que l’opĂ©rateur soit transparent sur la hausse du prix (qui reste modĂ©rĂ©e sur tous les paliers). Ensuite, on rappellera que ce forfait est aussi sans engagement et qu’il peut donc ĂŞtre annulĂ© Ă tout instant.

Les ingrédients pour un bon forfait

Prixtel utilise tous les bons ingrĂ©dients pour offrir un très bon forfait mobile aux français. Le premier paramètre est Ă©videmment le prix – qui est le plus compĂ©titif de tout le marchĂ© actuellement. Le dĂ©ploiement du rĂ©seau 5G est un lourd investissement pour les opĂ©rateurs traditionnels, qui sont dans l’obligation de relever le prix de leurs abonnements tĂ©lĂ©phoniques. MĂŞmes les clients historiques voient leur prix augmenter, sans recours possible.

Au delĂ du tarif du forfait mobile, Prixtel est aussi très compĂ©titif sur la qualitĂ©. Il collabore avec les meilleurs rĂ©seaux (4G) pour offrir un très bon signal Ă tous ses clients. Une fois inscrit, le client peut choisir entre le rĂ©seau Orange ou SFR, selon la qualitĂ© de la rĂ©ception de sa zone. Par la suite, il pourra toujours changer de l’un Ă l’autre selon ses besoins.

Pour dĂ©couvrir ce forfait mobile, c’est par ici :

Voir l’offre Prixtel