Forfait mobile : ne ratez pas l’offre B&YOU pour Black Friday (4,99€) 🔥

B&YOU est une marque du groupe Bouygues Telecom qui propose des forfaits mobiles sans engagement de durĂ©e. Si elle est connue pour offrir des prix très compĂ©titifs par dĂ©faut, elle fait encore mieux pour ce Black Friday. Pour la pĂ©riode actuelle, c’est tout simplement les meilleures offres que vous puissiez trouver sur le marchĂ©.

Pour Black Friday, B&YOU ne propose pas un seul forfait mobile – mais bien 3 formules en promotion. Chacun correspond Ă un profil diffĂ©rent. Les remises affichĂ©es en ce moment vous permettent de faire des Ă©conomies colossales Ă long terme. L’opĂ©rateur français ne double pas le prix après 12 mois, comme le font la plupart des MNVO.

Avec plus de 12 millions de clients « mobiles » Ă son actif, Bouygues Telecom est une rĂ©fĂ©rence en France. En optant pour un forfait mobile chez lui, vous avez accès au deuxième meilleur rĂ©seau de France selon l’ARCEP. Vous ĂŞtes donc garanti d’avoir une très bonne couverture sur l’archi-majoritĂ© du territoire.

Chaque annĂ©e, la pĂ©riode de Black Friday est un moment clĂ© pour faire des Ă©conomies. Les opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms n’hĂ©sitent pas Ă se positionner sur cette pĂ©riode avec un forfait mobile Ă prix avantageux. Les Ă©conomies peuvent facilement reprĂ©senter plusieurs dizaines d’euros tous les ans, comme c’est le cas ici chez B&YOU.

En ce moment, on retrouve 3 formules à prix réduits pour ce Black Friday.

Le premier forfait mobile mis en avant chez Bouygues Telecom est le plus sĂ©duisant : les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s et vous aurez 100 Go de data en semaine et la data illimitĂ©e le week-end pour 15,99€ par mois. Si vous avez besoin de beaucoup de data, cette offre spĂ©ciale Black Friday chez B&YOU est tout simplement imbattable. Aucun rival n’offre de forfait avec une dimension illimitĂ©e.

Le second forfait mobile pour le Black Friday est plus facile Ă apprĂ©hender : appels, SMS et MMS en illimitĂ© et 100 Go de data pour 13,99€ par mois. Comme pour le premier, c’est une formule qui est sans engagement de durĂ©e, et dont le tarif reste stable dans la durĂ©e. Sachez par ailleurs que vous pouvez utiliser jusqu’Ă 10 Go par mois dans l’Union EuropĂ©enne et les DOM.

Enfin, la dernière offre de Bouygues Telecom concerne le forfait mobile Ă prix mini. L’opĂ©rateur met en avant une offre pour les petits budgets (et les petits utilisateurs de data) : les appels, SMS et MMS sont illimitĂ©s et vous aurez 100 Mo de data pour 4,99€ par mois. Si vous utilisez un smartphone et que vous consultez rĂ©gulièrement le web, il sera limitĂ©. Cela dit, il peut ĂŞtre pratique dans certains cas (numĂ©ro secondaire…).

