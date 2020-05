Forfait mobile : 3 deals pour dépenser (3x) moins d’argent

Si vous ne le savez pas encore, changer de forfait mobile se fait en quelques minutes. Si vous n’êtes pas engagé chez un opérateur, il y a des affaires assez dingues à saisir ce week-end. Que ce soit chez l’opérateur télécom Prixtel, B&YOU ou encore RED by SFR, les offres spéciales pour ce week-end du premier mai sont toujours généreuses. Attention, elles finissent déjà toutes dans quelques heures.

Seule condition pour être éligible à chaque forfait mobile que nous vous présentons ci-dessous : être un nouveau client chez l’opérateur. Si vous êtes déjà chez RED by SFR et que vous voulez migrer vers cette (meilleure) offre, ça ne sera malheureusement pas possible. En revanche, vous pouvez très bien aller chez un autre acteur comme B&YOU qui propose un équivalent à tous les niveaux.

B&YOU, notre forfait préféré du moment

Bouygues Telecom a décliné son offre sur des abonnements « sans engagement » avec la marque B&YOU. Ce forfait mobile se décline en 4 offres actuellement, avec une formule qui débute à 4,99€ par mois seulement. Le grand avantage de tous ces forfaits mobiles est qu’ils sont non seulement sans engagement, mais qu’en plus, le prix n’a pas vocation à évoluer.

Parmi ces 4 forfaits, il y en a deux qui ressortent vraiment du lot et qui sont très populaires. Le premier n’est autre que le forfait mobile avec les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data qui est au prix de 11,99€ mensuel. Le second n’est autre que son grand frère qui inclut les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 100 Go de data au prix de 15,99€ par mois. Vous pouvez aller regarder chez n’importe quel autre opérateur, aucun ne propose un abonnement mobile aussi compétitif sur les 100 Go. Si vous regardez beaucoup de séries et films sur votre téléphone, ou si vous aimez jouer sur le mobile, c’est un forfait indispensable.

B&YOU découpe son offre en 4 forfaits mobiles :

RED by SFR est au top du forfait mobile

Aujourd’hui, RED by SFR a réussi à s’imposer comme LA référence sur le marché du forfait mobile sans engagement. La marque de l’opérateur SFR a mis en place une offre dont tout le monde essaie de s’inspirer. Dès lors qu’elle fait une offre promo spéciale, ses rivaux ont tendance à s’aligner assez souvent. RED by SFR a toujours un pas d’avance sur ses concurrents.

Son offre de forfait mobile phare est en promotion pendant tout le week-end du 1er mai. Il vous permet d’avoir tous les appels, SMS et MMS en illimité ainsi que 60 Go de data pour 12€ par mois (au lieu de 15€). Depuis quelques heures, RED by SFR rajoute aussi actuellement 100 Go d’espace de stockage dans SFR Cloud. Inutile de rappeler que ce forfait est sans engagement, et que le tarif n’est pas amené à bouger.

Autrement dit, en optant pour ce forfait mobile, vous êtes tranquilles pendant longtemps. Comme vous l’aurez remarqué, RED by SFR ne met en avant qu’un seul forfait sur son site, ce qui est plutôt curieux. Cela dit, vous pouvez rajouter en plus des options pour le personnaliser selon ses besoins : option internationale (5€ par mois), option 100 Go (8€ par mois) etc. C’est un forfait pas cher et « à la carte » qui vous permet de payer au plus proche de votre consommation réelle.

RED by SFR a appliqué les mêmes codes qu’elle avait pour son forfait mobile à… une box. Et encore une fois, le succès est au rendez-vous. Franchement, en ce moment, il y a une offre imbattable sur ce produit. Vous pouvez obtenir la Fibre avec l’option très haut débit (1 Gb/s…!) et les appels illimités vers les fixes / mobiles pour 23€ par mois (au lieu de 36€ par mois). Cette box internet est non seulement sans engagement de durée, mais le prix ne changera pas au bout d’un an. En bonus, le premier mois est offert, et 100€ de frais de résiliation sont pris en charge.

Prixtel, original et sans engagement

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui vient se frotter aux plus grands du marché. Il a imaginé un forfait mobile qui permet d’éviter tout gaspillage, et qui s’adapte vraiment à la consommation de chacun des utilisateurs. Comment est-ce qu’il fonctionne ? Tout simplement avec un système de paliers de data qui sont chacun associés à un prix. Mois après mois, le tarif évolue donc selon la consommation réelle de chacun. Par ailleurs, les appels, SMS et MMS sont illimités.

0 à 5 Go de data = 4,99€ par mois

5 à 15 Go de data = 9,99€ par mois

15 à 50 Go de data = 14,99€ par mois

Au niveau des tarifs, Prixtel est vraiment très agressif. Pour 4,99€ par mois, aucun autre acteur sur le marché ne fait aussi bien, vous pouvez chercher par vous-même. Et pour bâtir son offre de forfait mobile, il fait appel à Orange et SFR pour les réseaux. Vous êtes donc assurés d’avoir une bonne qualité de réception, où que vous soyez en France. A noter que ce forfait est sans engagement, et que les tarifs ci-dessus sont valables pour 12 mois. Au delà, il faudra compter 5€ de plus pour chacun des paliers. Faites le calcul par vous-même, cela laisse Prixtel parmi les quelques meilleurs opérateurs du marché.

