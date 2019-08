Forfait mobile : NRJ Mobile, Prixtel et RED by SFR à prix cassés 🔥

L’été est une saison idéale pour changer de forfait mobile : si les grands acteurs historiques sont plutôt assez peu démonstratifs en ce moment, on retrouve de très belles promotions chez des acteurs comme NRJ Mobile, Prixtel ou encore RED by SFR. Pour ceux qui veulent avoir de la meilleure promotion en cours, c’est maintenant qu’il faut saisir l’opportunité avant qu’elle n’expire.

Le grand avantage de toutes les offres de forfait mobile présentées ci-dessous est qu’elles n’ont que très peu de conditions. La seule réelle condition est qu’il faut être un nouveau client de l’opérateur télécom – et que les clients existants ne peuvent donc pas migrer vers l’abonnement en promotion. Le reste est vraiment très flexible puisque les offres sont sans engagement – et que dans certains cas, les prix sont assurés à vie.

Prixtel : le forfait mobile qui vous correspond

Prixtel est un opérateur mobile virtuel qui a noué des accords pour s’appuyer sur les réseaux physiques Orange et SFR pour ses télécommunications. Cela lui permet d’offrir à ses clients une réception de qualité où qu’ils soient en France (ils peuvent choisir de migrer d’un réseau à l’autre à tout moment), ainsi qu’un forfait mobile très flexible et assez unique.

En l’occurrence, au delà du fait que Prixtel offre pour son forfait mobile Série Spéciale les appels, SMS et MMS en illimité, le prix mensuel de l’abonnement est basé sur les quantités de données internet qui sont réellement utilisées. Cela permet de payer seulement ce que l’on consomme vraiment, sans avoir un forfait disproportionné. Ci-dessous, les paliers pour ce forfait mobile illimité :

Les tarifs avantageux présentés ci-dessus sont uniquement valables sur les 12 premiers mois, après quoi le prix habituel est à nouveau appliqué. Mais comme vous pouvez le constater par vous-même, Prixtel est vraiment très compétitif (que ce soit pendant, ou même après la promotion). Le fait de pouvoir avoir un forfait mobile par palier permet de faire des économies les mois où vous ne consommez pas beaucoup de données internet.

Dernier avantage du forfait mobile Prixtel, il est sans engagement. Cela permet ainsi à quiconque de résilier dès lors qu’il n’est plus satisfait de l’offre. Cela force ainsi Prixtel a toujours avoir un service irréprochable, sous risque de voir ses clients partir très rapidement. Pour découvrir l’offre de forfait Prixtel, c’est par ici :

RED by SFR : nouvelle promo à saisir !

Si vous avez regardé notre nouveau comparateur de forfait mobile, vous avez probablement vu la nouvelle offre que RED by SFR vient d’annoncer hier matin. L’opérateur qui se distingue aussi bien sur les forfaits que sur les box internet met deux arguments en avant : le sans engagement, ainsi que le prix garanti à vie. Autrement dit, le prix en promotion est assuré au client aussi longtemps qu’il restera client de l’opérateur RED by SFR.

En ce moment, il propose un forfait mobile avec les appels, SMS et MMS illimités, 40 Go de données internet en France et 4 Go dans l’UE ainsi que 100 Go de stockage sur le Cloud SFR pour seulement 10€ par mois. Ce dernier point est une petite nouveauté puisqu’il n’a jamais été observé dans une offre RED by SFR : l’option Cloud 100 Go est généralement facturée 3€ par mois – l’économie sur le long terme est importante.

Pour ceux qui voyagent de manière assez fréquente, RED by SFR a un forfait mobile qui prend cela en compte et qui est aussi en promotion pendant quelques jours encore : appels, SMS et MMS illimités, 60 Go de données internet par mois en France et 15 Go par mois dans l’Union Européenne, les États-Unis et le Canada pour 15€ par mois. Pour ceux qui aiment les escapades à l’étranger de manière régulière, c’est le meilleur abonnement du marché.

NRJ Mobile : 100 Go, forfait illimité

Pour ceux qui regardent beaucoup de vidéos sur leur mobile, il faut savoir adapter son forfait avec une offre qui contient beaucoup de data. Et à ce petit jeu, c’est l’opérateur mobile virtuel NRJ Mobile qui est loin devant tout le monde. Non seulement, il propose un forfait mobile sans aucun engagement, mais en plus il offre 100 Go de données internet à prix réduit.

Il faut savoir que NRJ Mobile s’appuie sur les réseaux physiques Orange, SFR et Bouygues Telecom pour ses communications, ce qui lui permet d’offrir à tout moment le meilleur réseau à ses clients. Son offre spéciale actuelle sur son forfait mobile inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 100 Go de données internet pour 9,99€ par mois pendant un an. Au delà des douze premiers mois de son abonnement, le prix revient au niveau habituel, soit 19,99€ par mois : cela reste encore très compétitif si on le compare aux autres acteurs.

