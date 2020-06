Forfait mobile : un deal à 4,99€ que vous ne pouvez pas louper 🔥

Si les French Days sont officiellement terminés, Prixtel vient de prolonger son excellente offre sur son forfait mobile. L’opérateur français maintient un tarif vraiment très compétitif pendant quelques heures encore. Avec un abonnement mobile qui démarre à 4,99€ pour 5 Go par mois (sur les réseaux Orange et SFR), c’est simplement la meilleure offre en France pour une telle quantité de données.

Ce samedi est la parfaite occasion pour changer de forfait mobile – sachant que la promotion de Prixtel s’impose naturellement comme un choix de référence. Avec son forfait mobile « Le complet », l’opérateur apporte une vraie solution peu chère et efficace pour éviter tout gaspillage de data. Son fonctionnement unique mise sur la transparence afin que le client paie un tarif cohérent avec la quantité de data qu’il utilise tous les mois.

Un forfait mobile très cohérent

Ces dernières années, les opérateurs télécoms ont mis en place des forfaits sur-dimensionnés avec parfois jusqu’à 200 Go de data par mois. En réalité, il y très peu de gens qui utilisent autant de données mobiles – sachant que la moyenne est bien en dessous des 10 Go mensuel. Rien ne sert de regarder que le volume, mieux vaut se tourner vers un forfait mobile plus abordable et cohérent. Et c’est justement là que Prixtel intervient.

Avec ce forfait mobile « Le complet », tous les appels, SMS et MMS sont par défaut en illimité. En revanche, c’est la quantité de data utilisée chaque mois qui détermine le prix de l’abonnement. Mois après mois, le tarif va donc évoluer selon l’usage de chacun des utilisateurs.

Pour que son forfait mobile soit clair et transparent, Prixtel a mis en place 3 paliers qui sont chacun associés à un tarif fixe. Ci-dessous, vous trouverez chacun d’entre eux – c’est très explicite.

Par exemple, si vous utilisez 8 Go de data mobile pendant un mois, votre facture sera de 9,99 euros. Si vous ne consommez que 4 Go le mois suivant, le prix redescendra au premier palier, soit 4,99 euros seulement. Cela permet vraiment de payer le prix juste selon les besoins de chacun. En vacances, à la maison, au travail ou ailleurs, la quantité de données internet utilisée peut évoluer assez sensiblement. Ce forfait mobile a une vraie flexibilité pour éviter de payer trop.

Ce forfait mobile est transparent et lisible, et il est différent de toutes les formules proposées par les opérateurs traditionnels. Aucun autre ne propose une telle offre « évolutive », c’est inédit sur le marché. Tout l’intérêt de ce forfait réside dans l’intelligence de son système de paliers – mais ce n’est pas le seul avantage de cette formule.

Mieux gérer son budget et zéro engagement

Si Prixtel propose un forfait mobile séduisant au niveau du prix, il a aussi l’avantage d’être souple avec ses utilisateurs. En effet, l’offre de l’opérateur est sans engagement – ce qui signifie que le client a la possibilité d’aller voir autre part quand il le souhaite s’il n’est plus attiré par cette formule. Les tarifs affichés plus haut et associés aux paliers sont appliqués lors des 12 premiers mois, après quoi chacun des paliers remonte de 5 euros. Cela dit, même avec ces nouveaux prix, la formule reste au niveau des meilleures du marché.

Alors que la concurrence continue de s’intensifier sur le marché du forfait mobile, Prixtel a pris la décision de collaborer avec les meilleurs pour offrir le meilleur signal à ses clients : Orange et SFR. Ses clients peuvent donc choisir entre les réseaux d’antennes de ces 2 opérateurs que l’ARCEP a élu respectivement n°1 et n°3 en France pour la qualité de leur réseau.

Au final, vous êtes gagnants sur tous les fronts : Prixtel est non seulement moins cher que ses concurrents, mais il utilise des réseaux d’excellente qualité. Alors qu’on ne retrouve pas de forfait mobile aussi accessible financièrement chez Orange ou SFR (ni même chez leurs marques low-cost), Prixtel vient avec une solution intelligente. C’est le moment de reprendre en main son budget mobile et de réaliser de vraies économies.

Si vous faîtes partie des utilisateurs qui n’utilisent quasiment pas de data, Prixtel propose un second forfait mobile —également sur-mesure. Baptisé « L’essentiel », il s’appuie lui aussi sur un système de paliers. Ses prix vont de 2 euros jusqu’à 7,99 euros mensuel. La version la moins chère de ce dernier vous permet d’utiliser jusqu’à 10 Mo par mois, 2 heures d’appels et les SMS et MMS illimités.