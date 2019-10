Forfait mobile : offre illimitée 5 Go à 4,99€ / mois, sans engagement 🔥

Alors que la plupart des concurrents ont arrêté leurs offres sur forfait mobile, et qu’ils ont même augmenté le prix de ces derniers, Prixtel a choisi de faire l’opposé. Le célèbre opérateur mobile virtuel a décidé de remettre en place son offre illimitée pendant quelques jours encore, avec un tarif qui s’adapte à la consommation réelle de ses clients. Fini le gaspillage et le hors forfait, voici une solution convaincante pour la rentrée !

Le forfait mobile le plus compétitif ?

En l’espace de quelques jours, la plupart des offres spéciales sur les forfaits mobiles ont disparu du marché. Il reste toutefois Prixtel qui prend tout le monde à contrepied en ce début de mois d’octobre avec un très bel abonnement. Pour ceux qui veulent une consommation illimité d’appels, SMS et MMS mais un prix qui reste toujours raisonnable, c’est le moment de franchir le pas – sans engagement et sans risque. L’offre spéciale expire le 8 octobre, vous pouvez la consulter en détails ici :

Pour en venir maintenant au fonctionnement de ce forfait mobile Prixtel, le client bénéficie comme annoncé des appels, SMS et MMS illimités. A cela, c’est ensuite la consommation de données internet mensuelle qui définira le prix de l’abonnement. Plutôt que d’avoir un forfait beaucoup trop grand (ou trop petit), il permet de ne payer que pour ce qu’on consomme réellement. Mieux encore, les tarifs sont très attractifs.

Ci-dessous, le prix des différents paliers (promotion) chez Prixtel :

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les différents paliers correspondent à des profils de clients très différents, ce qui est plutôt pratique. Mais ce forfait mobile est idéal pour ceux qui ont des variations importantes de besoins en données mobiles d’un mois à l’autre. Cela permet d’éviter le hors forfait, et cela permet d’éviter à avoir à payer le prix fort d’un forfait mobile de 40, 60 ou 100 Go.

Pour prendre un exemple sur les paliers en promotion ci-dessus, un client qui consommera 5 Go de données internet par mois sera facturé pendant la première année 4,99€ par mois. S’ils en consomme 15 Go, le coût passera alors à 9,99€ par mois. Comme vous pouvez le constater par vous-même, le premier palier est le plus compétitif du marché.

Zéro risque, zéro engagement de durée

Au niveau du contrat, Prixtel offre en ce moment le service le plus flexible qu’il soit : le client n’a aucun engagement de durée, et il peut résilier à tout moment s’il trouve finalement mieux ailleurs. Le forfait mobile est en promotion, et les tarifs affichés ci-dessus sont valables pendant les 12 premiers mois. Au delà de cette période, les prix classiques sont à nouveau affichés – mais ils restent encore compétitifs.

Pour être encore plus performant, Prixtel a décidé d’offrir un service unique et haut de gamme à ses clients. C’est pour cette raison qu’il collabore avec Orange et SFR, et qu’il bénéficie ainsi de deux des meilleures infrastructures en France. Autrement dit, vous êtes couverts partout où que vous soyez, et libre à vous de choisir l’un ou autre réseau pour vos communications.

