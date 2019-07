Forfait mobile : la dernière offre illimitée à 5€ expire sous 48h 🔥

Au courant du mois de mai, plusieurs opérateurs ont mis en avant un forfait mobile illimité à 5€ par mois. Cependant, cette stratégie n’est pas très rentable pour eux, et ils ont rapidement arrêté ces offres exceptionnelles. Aujourd’hui, RED by SFR s’apprête lui aussi à mettre un terme à son offre – qui est d’autant plus convaincante que le tarif est garanti à vie pour les clients.

RED by SFR et son forfait mobile sans limite

Pour obtenir un forfait mobile illimité à 5€ par mois seulement, il faut savoir se lever tôt et avoir beaucoup de chance. En effet, la dernière fois que l’on a pu voir une offre aussi généreuse remonte au mois… de septembre dernier !

Depuis, RED by SFR et consorts avaient mis cette offre en veille, avant de la ressortir pour le plus grand bonheur de tous il y a quelques semaines. C’est donc très exceptionnel, et mieux vaut s’empresser d’en profiter avant qu’elle n’expire. Ci-dessous, voici trois arguments qui devraient vous convaincre à opter pour ce forfait mobile RED by SFR.

Au niveau de la consommation de données internet, ce forfait mobile est tout simplement extra : les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 5 Go de données internet en France et 4 Go de données internet dans l’Union Européenne sont proposées à 5€ par mois. Un abonnement illimité avec un prix aussi petit, chez un opérateur aussi reconnu, c’est une opportunité à saisir vite. Marque de fabrique de RED by SFR, ce forfait mobile est évidemment sans engagement. Le client peut ainsi choisir à tout moment de résilier son abonnement s’il n’est plus satisfait de son offre, et s’il souhaite voir ailleurs. Contrairement aux opérateurs traditionnels qui exigent parfois jusqu’à 24 mois d’engagement, RED by SFR joue la transparence – ce qui lui force à être toujours compétitif. Dernier point crucial : RED by SFR propose un tarif garanti à vie. Autrement dit, le client ne verra jamais le tarif de son forfait mobile illimité croitre avec le temps. Si certains opérateurs aiment faire des offres sur la première année, les 5€ par mois proposés par RED by SFR pour ce forfait mobile sont valables aussi longtemps que le client restera chez cet opérateur.

Avec son forfait mobile illimité à 5€, RED by SFR joue la carte de la transparence. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, ce type d’offre est très rare et ce serait très dommage de la manquer à quelques heures près. Il expire officiellement dès ce lundi, et il vaut mieux s’y prendre en avance afin d’organiser le changement d’opérateur télécom en toute simplicité et gratuitement. Cette procédure est automatique au moment de l’inscription chez RED by SFR, tout est pris en charge pour la migration de votre opérateur actuel et vous pouvez conserver votre numéro.

Voir l’offre RED by SFR

2 autres offres compétitives expirent aussi

Au delà du forfait mobile à 5€, RED by SFR a également deux autres promotions intéressantes : la première concerne le forfait qui inclut les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 30 Go de données internet pour 10€ par mois – sans engagement et valable à vie. La seconde inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de données internet en France, 15 Go de données à l’étranger pour 15€ par mois. Ce sont 2 offres spéciales qui expirent aussi sous 48 heures, et elles sont très convaincantes pour quelqu’un qui aurait une plus forte consommation.