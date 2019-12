Forfait mobile : une offre illimitée (et imbattable) pour 4,99€ / mois 🔥

Nous sommes mi-décembre et l’opérateur Prixtel a décidé de continuer pendant quelques jours son offre spéciale sur le forfait mobile « Le complet ». Du côté des concurrents, les promotions se font de plus en plus rares – voire même inexistantes à l’approche de Noël. C’est donc le moment ou jamais de saisir cette offre éclair de Prixtel pour obtenir un abonnement généreux en data, et peu cher pour cette fin d’année. Vous partez ainsi sur une bonne résolution avant l’heure : réduire ses dépenses tout en maintenant la qualité de son forfait.

Avec son forfait mobile « Le complet », Prixtel offre tous les avantages que l’on retrouve sur le marché tout en conservant son système qui le différencie des autres acteurs : le prix de l’abonnement varie en fonction de la consommation réelle de data – il n’est donc pas inchangé d’un mois à l’autre. En choisissant Prixtel, vous évitez ainsi le hors-forfait, et vous évitez également les forfaits trop grands. C’est un bon moyen de payer uniquement ce qu’on utilise réellement.

Un forfait mobile conçu pour les besoins de chacun

Avant de rentrer dans le détail du forfait mobile de Prixtel, il faut savoir que cette offre ne dure plus très longtemps : elle expire déjà le 17 décembre. Il faut donc être encore vif ce week-end pour ne pas passer à côté de cette excellente promotion. Si le tarif par défaut (hors réduction) est déjà très compétitif, vous obtenez un rapport qualité / prix encore plus intéressant avec la promotion en cours : l’abonnement le moins onéreux démarre à 4,99€ seulement.

De base le forfait mobile « Le complet » de Prixtel met à disposition du client les appels, les SMS et tous les MMS illimités. Ce qui fait évoluer le prix final est la consommation de données mobiles selon l’utilisation de chaque client. Le prix final varie en fonction de paliers définis par l’opérateur : un utilisateur consomme entre 0 et 5 Go de données par mois, il se verra facturer 4,99€ sur la période (au bout d’une année, ce prix passe à 9,99€ par mois). Un second palier – entre 5 et 15 Go par mois – est disponible pour 9,99€ par mois lors des 12 premiers mois (puis 14,99€ au delà). Enfin, au-delà de 15 Go mensuels et jusqu’à 50 Go, c’est 14,99€ par mois qui est prélevé pendant la première année. Ensuite, le coût passe à 19,99€ par mois. Dans tous les cas, le forfait mobile de Prixtel reste très compétitif – même au delà de la première année.

C’est donc en fonction de votre consommation de données mobiles que la facture est susceptible d’évoluer un peu : elle peut soit chuter pendant les périodes de basse consommation (comme pendant les vacances par exemple), soit augmenter si vous consommez un peu plus. Quoi qu’il en soit, peu importe le palier de consommation du client, le tarif proposé pour les 12 premiers mois est bien plus attractif que la concurrence – quel que soit le palier choisi.

Un abonnement sans engagement de durée

Il faut rappeler que l’offre spéciale détaillée plus haut, et valable jusqu’à mardi prochain ne concerne que les 12 premiers mois suivants la souscription. Une fois la période dépassée, il faudra ajouter 5€ par mois au forfait mobile, peu importe le palier dans lequel vous serez. Si l’on prend pour exemple le palier situé entre 15 Go et 50 Go, il passera à 19,99€ par mois au lieu de 14,99€ pendant la durée de l’offre.

Toutefois, même au tarif normal le forfait mobile de Prixtel continue d’être l’un des plus attractifs sur le marché. Il faut aussi préciser qu’il s’agit d’un abonnement sans engagement sur la durée pour le client : de ce fait, vous bénéficiez de la liberté de quitter l’opérateur Prixtel quand vous le souhaitez, si vous trouvez une meilleure offre ailleurs, ou pour toute autre raison : cependant, quand on voit une offre comme celle-ci, cela reste assez peu probable.

Contrairement aux opérateurs traditionnels comme Orange, SFR, ou Bouygues Telecom, le français Prixtel est un opérateur mobile dit « virtuel ». Dans les faits, cela ne change rien pour le client final. D’un point de vue technique, Prixtel s’appuie sur les réseaux d’infrastructures de SFR et Orange pour assurer toutes les communications. Ces deux opérateurs sont considérés par l’ARCEP comme le numéro 3 et le numéro 1 du marché en ce qui concerne la qualité du réseau : en choisissant Prixtel, vous n’aurez donc aucun problème de réseau puisque vous pouvez à tout moment solliciter l’opérateur pour passer de SFR à Orange et vice et versa.

