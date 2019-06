Forfait mobile : les offres à ne pas rater pour ce week-end 🔥

Aujourd’hui, le changement de forfait mobile et d’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com peut se faire très rapidement, et gratuitement. Si vous n’ĂŞtes pas satisfait de l’offre que vous avez, nous ne pouvons que vous inviter Ă regarder les promotions en cours sur les abonnements tĂ©lĂ©phoniques : quelques opĂ©rateurs font tout pour sĂ©duire de nouveaux clients, et ils n’hĂ©sitent pas Ă offrir des forfaits sans engagement, ou garantis Ă vie, pour attirer du monde.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces offres spĂ©ciales sur le forfait mobile sont uniquement valables pour les nouveaux clients des opĂ©rateurs tĂ©lĂ©coms : si vous ĂŞtes dĂ©jĂ dans la base, vous ne pouvez donc pas prĂ©tendre Ă ces offres. Il faut donc obligatoirement « changer » d’opĂ©rateur pour en profiter. La procĂ©dure est simple et rapide, tout peut se faire automatiquement lorsque vous souscrivez Ă une offre sur un forfait mobile.

Cdiscount : forfait mobile illimité à 2,99€ pour 30 Go

Depuis le milieu de la semaine, Cdiscount nous propose un forfait mobile Ă couper le souffle, avec un tarif que l’on a quasiment jamais vu sur le marchĂ©. En l’occurrence, l’opĂ©rateur mobile virtuel qui s’appuie sur les rĂ©seaux Orange, SFR et Bouygues Telecom (en passant par NRJ Mobile) offre un forfait mobile qui est sans engagement, et dont le tarif sur les six premiers mois est imbattable.

La promotion concerne le forfait mobile illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS qui s’accompagne aussi de 30 Go de donnĂ©es internet en France pour 2,99€ par mois sur les 6 premiers mois. Au delĂ de cette pĂ©riode, le tarif revient Ă la normale – Ă savoir 12€ par mois – ce qui reste toutefois très compĂ©titif par rapport aux autres acteurs du marchĂ©.

Si Cdiscount est capable d’offrir un forfait mobile aussi compĂ©titif, c’est parce qu’il peut tirer des revenus de plusieurs manières (ce qui n’est pas le cas d’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com classique) : au delĂ des revenus liĂ©s au forfait, il peut Ă©galement les convertir vers sa plateforme marchande. C’est pour cette raison que le tarif de son forfait mobile est aussi agressif par rapport aux concurrents. Attention, l’offre expire dans les jours Ă venir, dĂ©pĂŞchez-vous !

Prixtel : une offre qui s’adapte Ă vos besoin

Deuxième opĂ©rateur mobile virtuel prĂ©sent dans notre comparatif de forfaits mobiles, Prixtel. Ce dernier a le mĂ©rite de se distinguer de toutes les autres offres d’abonnements tĂ©lĂ©phoniques du marchĂ© avec un modèle flexible qui s’ajuste Ă la consommation rĂ©elle de ses clients. Autrement dit, vous n’aurez jamais l’impression d’avoir Ă©tĂ© facturĂ© « de trop » parce que vous aviez une utilisation limitĂ©e de votre abonnement.

Un peu comme Cdiscount, Prixtel s’appuie sur le rĂ©seau Orange et SFR pour ses tĂ©lĂ©communications. En plus d’offrir les appels, SMS et MMS illimitĂ©s dans sa SĂ©rie SpĂ©ciale, le coĂ»t final mensuel du forfait mobile est liĂ© Ă la consommation de donnĂ©es internet. En ce moment, la première annĂ©e est en forte rĂ©duction (hors promotion, c’est dĂ©jĂ une très bonne offre), ce serait dommage de manquer l’offre car elle expire bientĂ´t :

Pour ceux qui ne connaissent pas Prixtel et qui veulent essayer, l’occasion est parfaite : le forfait mobile de l’opĂ©rateur est sans engagement, ce qui permet de rĂ©silier Ă tout moment. Pour dĂ©couvrir cette offre, et en finir avec le gaspillage de donnĂ©es internet, c’est par ici :

RED by SFR sur le forfait et la box

Un autre opĂ©rateur tĂ©lĂ©com que l’on apprĂ©cie pour la simplicitĂ© de son offre et la qualitĂ© du service : RED by SFR. Il n’a pas un forfait mobile en rĂ©duction, mais bien deux. En plus de cela, il a Ă©galement une offre absolument imbattable sur sa box internet, et ce serait dommage de passer Ă cĂ´tĂ© car elle expire aussi Ă la fin du week-end.

Pour commencer par les forfaits mobiles, la première offre de RED by SFR concerne le forfait illimitĂ© sur les appels, SMS et MMS qui vient avec 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. Le second forfait mobile RED by SFR en promotion inclut les appels, SMS et MMS ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet en France, 15 Go de donnĂ©es Ă l’Ă©tranger pour 15€ par mois. Pour ceux qui voyagent un peu, c’est tout simplement le meilleur du marchĂ©.

LĂ oĂą RED by SFR se distingue sur ses forfaits mobiles, c’est qu’ils sont tous sans engagement de durĂ©e pour le client – et surtout : le tarif est garanti Ă vie. Alors que la plupart (voire la totalitĂ©) des opĂ©rateurs font des offres spĂ©ciales sur les 6 ou 12 premiers mois, RED by SFR fait cette offre Ă vie. Aussi longtemps que le client gardera son forfait mobile, il est assurĂ© de ne jamais voir son prix Ă©voluer : c’est incroyable !

Pour ce qui est de la box internet, RED by SFR a une proposition que vous ne pouvez pas manquer : il vous suffit de la comparer avec votre offre en cours, vous verrez qu’elle est exceptionnelle. Si la box internet RED by SFR est dĂ©jĂ considĂ©rĂ©e comme excellente sans promotion, lĂ on peut retrouver une très belle rĂ©duction sur le triple play. Par dĂ©faut, la box internet avec la fibre et le haut dĂ©bit (200 MB/s en tĂ©lĂ©chargement) ainsi que les appels illimitĂ©s vers les fixes est Ă 22€ par mois. En ce moment, l’option TV avec 100 chaĂ®nes est Ă 1€ par mois (au lieu de 4€), en sachant que c’est valable Ă vie et sans engagement.