Forfait mobile RED by SFR, B&You, Free : fin des promos imminente 🔥

Pour ce mois de janvier, changer de forfait mobile permet de faire de belles Ă©conomies chez plusieurs grands opĂ©rateurs du marchĂ© français : RED by SFR, B&You et Free Mobile proposent toujours de belles promotions sur leurs abonnements mobiles. Seulement, elles expirent dans les jours Ă venir et il faut donc se dĂ©pĂȘcher pour en profiter : si RED by SFR avait 3 forfaits mobiles en promotion en dĂ©but de mois, il a dĂ©cidĂ© finalement de n’en garder plus qu’un maintenant. Il est possible que dans les jours qui viennent, il arrĂȘte sa derniĂšre offre promotionnelle.

Les offres de forfait mobile que vous verrez ci-dessous viennent avec une condition sine qua none au moment de la souscription : il faut ĂȘtre nouveau client de l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com pour en bĂ©nĂ©ficier. Par exemple, les clients de RED by SFR ou de SFR ne peuvent pas souscrire Ă l’offre promotionnelle de RED by SFR en question. De mĂȘme pour les clients B&You et Bouygues avec l’offre B&You ci-dessous. Leur objectif est d’attirer de nouveaux clients pour grossir leur base avec des offres trĂšs difficilement tenables pour eux. Les clients sont finalement les grands gagnants.

RED by SFR : offre spéciale sur le forfait mobile

Actuellement, RED by SFR privilĂ©gie une seule offre promotionnelle – mais elle est dĂ©jĂ trĂšs gĂ©nĂ©reuse. Elle expire dans les jours Ă venir, donc il faut se dĂ©pĂȘcher pour en profiter et ne pas passer Ă cĂŽtĂ© d’une telle promotion sur son forfait mobile illimitĂ©. En l’occurrence, le forfait en question inclut une consommation illimitĂ©e de SMS, MMS et appels ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 10€ par mois. A cela, le client bĂ©nĂ©ficie en plus de 3 Go de donnĂ©es internet qu’il peut utiliser dans l’Union EuropĂ©enne chaque mois, sans frais supplĂ©mentaires. Les appels, SMS et MMS sont aussi illimitĂ©s dans l’UE.

Mais au delĂ d’avoir une offre trĂšs convaincante, le forfait mobile RED by SFR en lui-mĂȘme est aussi compĂ©titif puisqu’il est sans engagement de la part du client, et que le tarif affichĂ© est « valable Ă vie ». Cela assure ainsi au client le mĂȘme tarif tant qu’il restera chez RED by SFR – ce dernier ne pouvant faire Ă©voluer le prix au bout de quelques mois comme le font certains opĂ©rateurs.

Pour en savoir plus sur le forfait mobile RED by SFR, c'est ici :

Hormis ce forfait mobile qui est en promotion, RED by SFR a Ă©galement une offre classique qui est trĂšs convaincante pour ceux qui utilisent une quantitĂ© de donnĂ©es internet trĂšs importante. En l’occurrence, une offre illimitĂ©e sur les SMS, MMS et appels ainsi que 100 Go de donnĂ©es internet est disponible pour 20€ par mois. A cela, le client peut en utiliser 10 Go dans l’Union EuropĂ©enne. C’est un forfait qui sera forcĂ©ment apprĂ©ciĂ© par ceux qui utilisent rĂ©guliĂšrement YouTube ou qui regardent des sĂ©ries ou films en streaming sur leur smartphone.

B&You a une offre agressive !

Si RED by SFR est trĂšs compĂ©titif sur son forfait mobile, B&You l’est au moins tout autant avec ses deux remises disponibles en ce moment sur son site. En effet, l’offre en ligne de Bouygues Telecom est en promotion et ses arguments sont convaincants : appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 40 Go de donnĂ©es internet pour 9,99€ par mois. Dans cette consommation de donnĂ©es, il peut en utiliser 4 Go dans l’Union EuropĂ©enne. Contrairement Ă RED by SFR, cela ne va pas se rajouter en plus de la consommation française.

LĂ oĂč B&You se distingue, c’est que le forfait mobile s’appuie sur le rĂ©seau Bouygues Telecom, qui est l’un des meilleurs rĂ©seaux de France avec un taux de couverture de 98% sur la 4G et 99% sur la 3G. A cela, l’offre est Ă©galement sans engagement, et elle peut donc ĂȘtre rĂ©siliĂ©e Ă tout moment. Cela force ainsi l’opĂ©rateur Ă rester compĂ©titif pour ne pas voir les clients partir. Enfin, le tarif est lĂ aussi garanti Ă vie, ce qui permet au client d’ĂȘtre rassurĂ© quant Ă la non-Ă©volution des tarifs.

En plus de ce premier forfait mobile, B&You a Ă©galement une seconde offre qui est plus consĂ©quente puisqu’elle inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 60 Go de donnĂ©es internet pour 14,99€ par mois. Pour ceux qui ont besoin de davantage de donnĂ©es parce qu’ils consomment beaucoup de vidĂ©os sur internet, c’est une bonne solution. A noter que les deux forfaits B&You expirent dans les jours Ă venir, il faut donc se dĂ©pĂȘcher de profiter de ces promotions.

Free propose un forfait en promo limitée

Si RED by SFR et B&You sont des offres sur internet d’opĂ©rateurs traditionnels, Free a un modĂšle un peu intermĂ©diaire : certes, il s’agit d’un opĂ©rateur tĂ©lĂ©com qui n’est disponible qu’en ligne, mais son offre sur son forfait mobile est lĂ©gĂšrement diffĂ©rente des deux autres mentionnĂ©s plus haut. En effet, il ne propose pas de tarif valable « à vie » comme c’est le cas des deux autres options.

En l’occurrence, le forfait mobile Free qui est en promotion inclut les appels, SMS et MMS en illimitĂ© ainsi que 50 Go de donnĂ©es internet pour 8,99€ par mois pendant la premiĂšre annĂ©e. Pendant cette pĂ©riode de 12 mois, c’est donc la meilleure offre du marchĂ© (sous condition que le rĂ©seau soit de qualitĂ© Ă©quivalente). Maintenant passĂ©e la premiĂšre annĂ©e, le tarif remonte Ă 19,99€ par mois – ce qui la rend beaucoup moins intĂ©ressante. NĂ©anmoins, Free Mobile reste un opĂ©rateur qui ne demande aucun engagement de la part de ses clients, il est donc toujours possible de rĂ©silier quand on n’est plus satisfait de son offre.

Chez Free Mobile, l'offre de forfait en promotion expire le 15 janvier :

