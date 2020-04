Forfait mobile pas cher : 3 deals à ne (surtout) pas laisser passer

Si le confinement est loin de n’avoir que des avantages, on peut au moins lui accorder le fait de nous offrir plus de temps. Celui-ci peut être utilisé pour réaliser des économies sur plusieurs postes de dépenses tous les mois, comme par exemple celui du forfait mobile.

Il est possible de réduire ses coûts en choisissant un meilleur abonnement parmi des deals ponctuels comme ceux que nous vous présentons aujourd’hui. En quelques minutes, vous pouvez trouver un meilleur forfait pas cher et réaliser de vraies économies qui peuvent s’avérer intéressantes très rapidement (et dans le temps).

RED by SFR, le forfait mobile de base

Difficile de parler de forfait mobile pas cher sans parler de RED by SFR, un opérateur qui a su s’imposer comme un acteur incontournable du marché en quelques années à peine. Il est toujours parmi ceux qui ont les offres les plus convaincantes de cette période de confinement, ce qu’il montre une fois de plus avec une excellente offre. Il s’agit d’un des meilleurs forfaits en ce moment, que la réduction soit en vigueur ou non. Durant ces quelques jours, vous avez la possibilité d’économiser quelques euros de plus chaque mois, une économie qui non négligeable à moyen et à long terme.

Actuellement, vous avez droit aux appels, SMS et MMS en illimité, 60 Go d’Internet en France et 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM pour 12 euros par mois au lieu de 15€ (nouvelle offre sortie ce lundi !). 60 Go de données mobiles représentent un nombre largement supérieur à la moyenne utilisée par les français. Pour ceux qui trouvent toutefois que ce n’est pas suffisant, vous avez l’opportunité de choisir une option à 100 Go d’Internet pour 6€ de plus par mois, ce qui fait revenir le forfait mobile à 20 euros en tout.

RED by SFR et son forfait mobile pas cher se distinguent de ses concurrents parce que l’abonnement bénéficie d’un tarif qui est « garanti à vie ». Durant toute la période où vous êtes client chez l’opérateur, le prix de votre facture n’augmente pas et vous êtes assuré d’avoir toujours droit au même prix. En plus, le forfait est sans engagement, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de quitter RED by SFR quand vous le souhaitez si vous trouvez une meilleure proposition ailleurs. Vous pouvez d’ailleurs consulter régulièrement notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles.

RED by SFR est l’un de nos opérateurs préférés. Voici le détail de l’offre en vigueur :

RED by SFR propose également la meilleure offre box Internet du marché, une opportunité pour toutes les personnes confinées dont la connexion actuelle n’est pas en grande forme. Une double promotion réduit actuellement le prix à 23 euros par mois avec le premier mois offert pour la Fibre avec le très haut débit (1 Gb/s en téléchargement) et les appels illimités vers les téléphones fixes. Comme pour le forfait mobile, l’offre est sans engagement et le prix est assuré à vie, ce qui rend l’offre ultra séduisante.

Prixtel, le forfait de la raison

Prixtel fait partie des opérateurs qui ont pris de l’ampleur au cours de ces dernières années —et ce grâce à un forfait mobile pas cher et un peu particulier. En effet, le français propose une offre que personne n’a copiée (pour l’instant), ce qui rend son abonnement très attractif. Ce dernier s’adapte à la consommation réelle de données mobiles de l’utilisateur, là où un système de paliers permet de simplifier la compréhension du forfait au maximum.

Concrètement, tous les appels, SMS et MMS sont illimités. Le prix final est définit par le volume de Go d’Internet utilisé chaque mois par le client. Prixtel dispose de trois paliers qui permettent de simplifier l’offre et de s’y retrouver facilement. Actuellement, tous les paliers de l’abonnement mobile coûtent 5 euros de moins que d’habitude.

Imaginons que vous utilisez 4 Go d’Internet par mois. Peu importe le nombre d’appels, de SMS ou de MMS que vous envoyez, le forfait mobile vous reviendra à 4,99 euros sur la période, ce qui n’est pas cher. Si vous dépassez les 5 Go d’Internet le mois suivant, le prix remontera alors à 9,99 euros. Selon votre consommation réelle, le prix final de l’abonnement sur la période peut donc baisser ou augmenter. Ces tarifs sont valides pour 12 mois, suite à quoi chaque palier augmente de 5 euros. Dans tous les cas, tous ces tarifs font de Prixtel un des meilleurs opérateurs du marché français.

Prixtel utilise les infrastructures physiques d’Orange et de SFR, ce qui vous permet de garantir d’une excellente qualité du réseau. En somme, vous profitez de tout petit prix sans lésiner sur la qualité. Auprès des opérateurs télécoms SFR et Orange, vous ne pourriez pas profiter de prix aussi bas. Attention, l’offre se termine très bientôt :

La Poste Mobile, le forfait mobile surprise

Comme Prixtel, La Poste est un opérateur mobile virtuel, ce qui veut dire qu’elle se base sur d’autres réseaux physiques. Dans son cas, l’opérateur se base sur SFR, dont l’infrastructure est reconnue pour sa qualité en France et ailleurs. Vous avez donc la possibilité de profiter d’un petit prix pour un grand service. Compte tenu du fait que de nombreux bureaux de poste sont fermés, l’opérateur fait chuter ses prix de manière considérable.

Si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 10 euros chaque mois pour votre forfait mobile, La Poste Mobile devrait savoir vous satisfaire. Son abonnement actuel revient à 9,99 euros par mois pour tous les appels, SMS et MMS illimité, 30 Go d’Internet en France et 10 Go d’Internet dans l’UE. C’est définitivement le meilleur tarif du marché pour tous ceux qui utilisent leur data dans cette mesure. Attention, la promo va bientôt se finir, n’hésitez pas à réagir vite pour ne pas la manquer.

La Poste Mobile offre également le premier mois avec le code promo « TOUSCONNECTES », un petit plaisir non négligeable durant cette période de confinement. Comme les autres, ce forfait mobile pas cher est sans engagement, ce qui veut dire que les clients peuvent le quitter dès qu’ils le souhaitent.