Forfait mobile : pourquoi il faut prendre cette promo 100 Go (qui expire à minuit)

Vous en avez marre de payer trop cher chaque mois pour un forfait mobile qui ne vous satisfait pas ? C’est le moment de diviser votre facture avec un abonnement en forte promotion jusqu’à minuit. RED by SFR avance un deal avec 100 Go de data pour un prix absolument dérisoire. Par rapport à son tarif habituel, c’est tout simplement 40% de remise immédiate. Sur un prix garanti à vie.

Pourquoi choisir ce forfait mobile RED by SFR ?

Fondé en 2011, RED by SFR a rapidement su se faire une place sur un marché du forfait mobile pourtant compétitif. Aujourd’hui, et sans les promotions, c’est l’un des meilleurs abonnements mobiles du marché. S’il a réussi à bouleverser le marché des acteurs traditionnels, c’est parce qu’il vient avec une offre sans engagement et un prix qui est garanti à vie. Autrement dit, il n’y a aucune surprise avec le temps.

Pour asseoir son autorité, il vient d’annoncer ce lundi soir un forfait mobile à prix cassé qui expire ce soir à minuit. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est le meilleur forfait que l’on ait pu voir dans les dernières années chez lui (et sur le marché en général). A l’occasion de cette opération « Big RED », les clients peuvent profiter d’un abonnement avec les appels, SMS et MMS illimités et 100 Go de données Internet pour la modique somme de 12€ par mois.

A titre de comparaison, ce forfait mobile est vendu en temps normal 20€ par mois. Vous économisez donc 40% (8€ par mois) immédiatement, et aussi longtemps que vous serez chez lui. Aucun autre opérateur télécom ne fait mieux, et on ne verra très probablement pas mieux pendant cette année. RED by SFR a vraiment cassé les prix, et il n’est pas prêt d’en faire autant plus tard en 2020.

Mais que fait la concurrence ?

RED by SFR est toujours une référence en France en matière de promotions. Ce n’est pas seulement le cas auprès des clients finaux, mais également auprès des opérateurs : ces derniers essaient toujours de répondre à son forfait mobile en réduction. Cette fois-ci, la réaction du marché est limitée tant l’offre RED by SFR est à couper le souffle.

Le seul opérateur qui a vraiment réagi n’est autre que Bouygues Telecom avec ses forfaits mobiles B&YOU. Il a ainsi cassé le prix de ses formules : les appels, SMS et MMS illimités ainsi que 100 Go de data est à 14,99€ par mois – un tarif sans engagement et valable à vie. Certes, ce n’est pas aussi compétitif que les 12€ pour 100 Go de RED by SFR, mais c’est déjà un excellent deal pour un opérateur réputé pour sa fiabilité. Une deuxième offre, avec les appels et SMS illimités, 60 Go de data en semaine et l’illimité le week-end est au prix de 11,99€ par mois.

Évidemment, les acteurs classiques comme Orange, SFR ou Bouygues Telecom n’ont pas réagi à cette attaque de RED by SFR. En même temps, ils n’offrent pas la même flexibilité dans leur forfait mobile. La majorité exige un minimum d’engagement, et les prix remontent au bout de la première année. Si nous avions un conseil aujourd’hui, c’est de profiter de ces dernières heures pour prendre votre forfait 100 Go.

Pourquoi RED by SFR ?

Hormis B&YOU qui a répondu du mieux qu’il puisse au forfait mobile 100 Go de RED by SFR, aucun autre opérateur n’a réussi à se positionner face à lui. Comme nous l’avions dit, il offre aussi des arguments forts au niveau des conditions pour attirer son public : contrat sans engagement de durée, et prix garanti à vie. Il n’y a guère que Bouygues Telecom qui peut répondre à ces deux arguments, mais les autres restent sur la touche.

Qu’est ce que cela signifie dans les faits ? Chaque client qui souscrira à ce forfait mobile (que ce soit le 100 Go à 12€ aujourd’hui, ou tout autre forfait par la suite) pourra résilier à tout moment son offre, sans avoir besoin de se justifier. Il n’est jamais bloqué comme c’est le cas chez certains opérateurs, qui exigent un minimum de 12 à 24 mois pour ouvrir une ligne.

De plus, le forfait mobile de RED by SFR voit son prix être « garanti à vie ». L’opérateur n’hésite pas à railler ses concurrents sur son site avec la phrase « un forfait sans prix qui double au bout d’un an ». C’est malheureusement le cas chez bon nombre d’acteurs qui réservent le prix préférentiel sur la première année. Chez RED by SFR, le prix est garanti aussi longtemps que le client reste. Il pourra se voir proposer de temps à autres des améliorations payantes, mais il est toujours libre de les refuser et garder son forfait mobile à prix cassé.

Encore une fois, l’opération « Big RED » a été lancée pour 72 heures – à la surprise générale. On n’avait jamais vu un prix aussi favorable pour de telles caractéristiques depuis une éternité. C’est donc une occasion unique pour réduire sa facture et faire de vraies économies. Le forfait mobile 100 Go à ce prix-là est vraiment exceptionnel, le risque est inexistant puisque vous n’avez jamais à vous engager.

