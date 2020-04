Forfait mobile : pourquoi RED by SFR vient de casser son prix 🔥

En plein confinement, RED by SFR continue de nous surprendre avec son forfait mobile et sa box Internet. Afin de rĂ©pondre aux offres de certains de ses concurrents, l’opĂ©rateur tĂ©lĂ©com riposte en publiant de fortes promotions sur ses produits populaires. RĂ©sultat, les prix sont de plus en plus mini chez RED by SFR. Si vous voulez choisir un nouvel abonnement, c’est l’heure de vous tourner vers ces excellentes promotions.

CĂ´tĂ© positif, on note d’abord que les offres sur le forfait mobile et la box Internet de RED by SFR sont garanties Ă vie. En somme, le tarif ne risque pas d’ĂŞtre soumis Ă une augmentation après une certaine durĂ©e. Que ce soient des mois ou des annĂ©es, les tarifs qui affichĂ©s sur votre facture restent les mĂŞmes pendant toute la pĂ©riode oĂą vous ĂŞtes client chez RED by SFR.

Ce n’est pas tout, car le forfait mobile et la box Internet de RED by SFR sont Ă©galement sans engagement. Si vous choisissez une offre ou les deux, vous avez la possibilitĂ© de quitter l’opĂ©rateur quand vous le voulez dans le cas oĂą vous trouvez mieux autre part. Le tout sans avoir Ă payer des frais supplĂ©mentaires. Voici le dĂ©tail des offres en cours chez RED by SFR :

Voir l’offre RED by SFR

Un forfait mobile unique adapté à tous

Il n’aura fallu que quelques annĂ©es Ă RED by SFR pour que son forfait mobile se hisse parmi les leaders du marchĂ© français. Et pour cause, ce sont ces multiples avantages, dont sa flexibilitĂ© et sa transparence qui lui ont permis de se faire une place de choix dans un secteur aussi compĂ©titif. Celui-ci est garanti Ă vie, comme nous l’avons expliquĂ©, ce qui explique aussi pourquoi il obtient un tel succès auprès des utilisateurs. En somme, RED by SFR a su faire de ses abonnements un des meilleurs forfaits de France grâce Ă quelques points forts bien loin d’ĂŞtre nĂ©gligeable. Il y a des chances que cette promo vous fasse rĂ©aliser de belles Ă©conomies sur ce poste de dĂ©pense mensuelle.

DĂ©jĂ sĂ©duisant quand il n’est pas en promotion, le forfait mobile de RED by SFR inclut tous les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, 60 Go d’Internet en France et 8 Go d’Internet depuis l’UE et les DOM pour 12 euros par mois au lieu de 15. Il y a quelques jours encore, l’abonnement mensuel coĂ»tait encore 14 euros par mois. C’est la meilleure promotion de l’opĂ©rateur.

On rappelle que ce forfait mobile bĂ©nĂ©ficie d’un double avantage. En effet, l’abonnement de RED by SFR est Ă la fois sans engagement et garanti Ă vie. L’opĂ©rateur le prĂ©cise, aucune augmentation n’aura lieu au bout de 12 mois comme c’est le cas chez certains concurrents. Le tarif reste le mĂŞme, faisant de cet abonnement un vĂ©ritable forfait mobile peu cher qui saura sĂ©duire un grand nombre de français. Durant toute la pĂ©riode de votre souscription, le prix ne bouge pas.

La promotion sur ce forfait mobile Ă petit prix se termine dans quelques jours Ă peine, il faudra ĂŞtre rapide pour ne pas risquer de manquer cette excellente offre. Elle prend fin dans moins d’une semaine et ne sera plus disponible après le 27 avril prochain, n’hĂ©sitez donc pas Ă rĂ©aliser cette bonne affaire dès Ă prĂ©sent. Voici tous les dĂ©tails de l’offre en cours :

Voir l’offre RED by SFR

Une box aussi unique… Ă un prix mini

RED by SFR a su construire la rĂ©putation de ses forfaits mobiles, mais Ă©galement celle de sa box Internet. Une fois de plus, la marque de la maison-mère SFR s’est fait une place de choix dans un autre secteur tout aussi compĂ©titif que celui des abonnements tĂ©lĂ©phoniques. Comme pour son forfait unique, sa box Internet est portĂ©e par une offre simple et transparente. Vous n’avez donc pas Ă faire Ă l’opacitĂ© de certains opĂ©rateurs (FAI), dont les offres spĂ©ciales sont parfois assez opaques et peu claires Ă saisir malgrĂ© une relecture.

Actuellement, la box Internet de RED by SFR comprend la fibre en très haut dĂ©bit (1 Gb/s en tĂ©lĂ©chargement, 500 Mb/s en envoi) avec l’option DĂ©bit Plus et tous les appels vers les fixes et les mobiles en France en illimitĂ© pour 23 euros par mois. Si vous n’avez pas la fibre, le prix de la box chute Ă 16 euros par mois. Fibre ou ADSL, il s’agit lĂ de la meilleure offre du marchĂ© Ă l’heure actuelle. Comme pour le forfait mobile, le tarif est assurĂ© Ă vie et restera le mĂŞme dans les mois ou les annĂ©es Ă venir. Pas de surprise, et c’est plutĂ´t une bonne nouvelle pour les (futurs) utilisateurs de RED by SFR. Elle est aussi sans engagement de durĂ©e, ce qui est assez rare sur un marchĂ© comme celui des box Internet.

On note aussi que la promo sur la box Internet de RED by SFR s’accompagne du premier mois offert, la vĂ©ritable cerise sur le gâteau de cette offre sĂ©duisante. DĂ©jĂ intĂ©ressante sur le court terme, cette dernière vous fera faire de vraies Ă©conomies Ă moyen autant qu’Ă long terme. Au mĂŞme titre que pour le forfait mobile, l’opĂ©rateur met fin Ă cette promo sur sa box dans quelques jours. Soyez vif pour espĂ©rer rĂ©duire vos dĂ©penses mensuelles, dès maintenant.

Voir l’offre RED by SFR