Forfait mobile : Prixtel avance un deal sur-mesure à prix barré 🔥

Pour le week-end de la rentrée, Prixtel offre une réduction très inhabituelle sur son forfait mobile illimité. L’opérateur mobile virtuel qui s’appuie sur les réseaux Orange et SFR pour ses télécommunications offre là un produit mobile très compétitif avec un prix qui s’avère accessible pour tous. Attention, l’offre mise en avant expire déjà dans les jours à venir, mieux vaut saisir cette opportunité au plus vite !

Un forfait 10 Go à 4,99€ / mois, zéro engagement

Aujourd’hui, Prixtel s’est imposé comme un acteur incontournable sur le marché des forfaits mobiles : il se distingue de ses homologues avec un abonnement qui permet de payer uniquement ce que l’on consomme réellement. Avec son offre spéciale pour la rentrée, les clients ont ainsi l’assurance d’avoir un prix cohérent avec leur utilisation – ce qui leur permet de faire des économies par rapport à un forfait mobile sur-dimensionné.

Comme nous l’avons déjà mentionné, le forfait mobile Prixtel baptisé « Série Spéciale » est illimité sur les appels, SMS et MMS depuis la France, l’Europe et les DOM. C’est ensuite le niveau de données internet qui sont consommées qui influenceront le prix final mensuel de son abonnement mobile.

Ce système de facturation par palier est assez unique, ce qui permet vraiment d’avoir un forfait qui est ajusté à chacun. Pour un maximum de transparence, Prixtel met à disposition de ses clients une application mobile (iOS ou Android) qui permet de suivre en temps réel sa consommation de data, en toute transparence. Il n’y a donc aucune surprise sur la quantité de données qui est utilisée.

Ci-dessus, vous avez un aperçu des tarifs appliqués pour ce forfait mobile « Série Spéciale » lors de la première année suivant la souscription. Au delà de cette période, le prix habituel est à nouveau appliqué. Mais comme vous pouvez le constater, les tarifs classiques sont encore très compétitifs et vous avez dans tous les cas la possibilité de résilier dès lors que vous n’êtes plus satisfaits. Prixtel propose ce forfait sans aucun engagement de durée, ce qui permet au client de garder sa liberté et de choisir quand il souhaite résilier.

Voici les trois paliers en question :

Prixtel a une belle offre pour la rentrée

Quel que soit le forfait mobile chez l’opérateur français Prixtel, l’opérateur se repose sur les réseaux Orange et SFR pour diffuser. Il collabore ainsi avec les 1er et 3ème meilleurs réseaux physiques de France, ce qui permet à tous les clients de Prixtel d’avoir une excellente couverture où qu’ils se situent en France. Cela concerne aussi bien la transmission des appels et SMS que la qualité du signal pour les données internet.

Pour démontrer la qualité de son offre, Prixtel a également décidé de n’imposer aucune période d’engagement de durée pour ses clients. Ainsi, ils peuvent tester le forfait mobile sans aucun risque et juger par eux-mêmes de ce dernier. Attention, la promotion pour ce forfait spécial Prixtel expire déjà dans quelques jours (3 septembre), ne manquez pas cette date. Pour découvrir l’offre Série Spéciale de l’opérateur, c’est par ici que ça se passe :

