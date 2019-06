Prixtel : forfait mobile illimité 10 Go à 4,99€ / mois sur Orange et SFR

10 à 100 Go de data à partir de 4,99 € par mois

Le forfait mobile Série Spéciale de l’opérateur mobile virtuel propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM. Côté data, il a la particularité de s’adapter chaque mois à votre consommation réelle, avec une facturation par palier. Cela vous permet de payer selon ce que vous consommez – sans jamais avoir de forfait sur-dimensionné.

Ainsi, si vous ne consommez que 10 Go de data, votre forfait mobile vous coûtera 4,99 € par mois au lieu de 12,99 € pendant la première année. Si vous avez besoin de davantage de données, par exemple parce que vous regardez souvent des vidéos sur Youtube ou des séries sur Netfllix ou OCS, avec une consommation entre 10 et 50 Go de data, votre forfait mobile vous coûtera 10,99 € au lieu de 18,99 € pour les 12 premiers mois.

Pour le dernier palier – entre 50 et 100 Go de data – le tarif mensuel pour ce forfait mobile Prixtel passe à 16,99 € au lieu de 24,99 €. Encore une fois, il s’agit d’un prix qui est fixé pour les 12 premier mois. Au delà de cette période – et comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous – les tarifs classiques seront à nouveau appliqués. Heureusement, Prixtel reste toujours raisonnable, et même ces prix hors promotion restent toujours compétitifs.

Voir l’offre Prixtel

Choix du réseau Orange ou SFR et aucune durée d’engagement

Parmi les raisons du succès de cette promotion, on peut citer par exemple le fait que Prixtel n’impose pas de durée minimum d’engagement. La résiliation est possible à tout moment et sans frais, ce qui laisse de la flexibilité aux clients qui peuvent partir immédiatement s’ils ne sont pas convaincus par le service : c’est donc à Prixtel d’être toujours à la hauteur, et il le sait très bien.

Par ailleurs, Prixtel s’appuie sur les réseaux d’Orange (n°1 au classement de l’ARCEP) et SFR (n°3) pour ses télécommunications. Vous pouvez choisir l’un ou l’autre de ces réseaux pour vos télécommunications – et vous pouvez changer à tout moment. Vous êtes donc assurés d’avoir un très bon réseau pour votre forfait mobile, et c’est un autre argument de choc.

Voir l’offre Prixtel

Si c’est la nécessité de transférer votre numéro qui vous retient, sachez que la procédure est très simple : pour basculer sur le forfait Série Spéciale en promo tout en conservant votre numéro de téléphone actuel, Prixtel vous guide pas à pas lors de la souscription, s’occupe de la résiliation de votre abonnement en cours et procède au transfert de votre ligne. Aujourd’hui, tout est standardisé et gratuit, vous n’avez aucune difficulté pour gérer un changement de forfait mobile, et un changement d’opérateur télécom.

Pour rappel, la promotion de Prixtel se termine déjà dans les jours à venir (2 juillet), mieux vaut donc prendre de l’avance pour pouvoir profiter de ce forfait mobile à bas coût. Vous pouvez le comparer avec n’importe quel concurrent en ce moment, vous comprendrez vite que le forfait et le prix avancé par cet opérateur est de loin le meilleur du marché.